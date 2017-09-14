budivelnik написав:

detroytred написав: Це не ставка на прихід реформаторів.

Це умова.

Необхідна умова.

Для стрибка в розвитку країни, ринку, суспільства.

На відміну від тривалого еволюційного розвитку. Це не ставка на прихід реформаторів.Це умова.Необхідна умова.Для стрибка в розвитку країни, ринку, суспільства.На відміну від тривалого еволюційного розвитку.

Коли ж до тебе вже дійде....Обовязкова умова - це достатня кількість населення яке ПІДТРИМУЄ необхідність тих чи інших змін...Способів досягнення обовязкової умови - не багато- найстійкіший, потребує найменше затрат , є найоптимальнішим, ... саме тому я сам використовую цей спосіб і іншим раджу.- захоплення країни сусідами з навязуванням своїх правил-нічим не відрізняється від пункту а , за виключенням збільшення ресурсних витрат, внаслідок посилення опору від населення....Тепер про єралашикиЯ ж не винуватий що існують дурні. які читати вміють -а аналізувати прочитане не навчились.Якщо в світі є 200 держав, в сотні яких реформи відбувались виключно еволюційно .. і всі ці держави в перших 130 найкращихЩе в 70 державах -силова реформація відбувалась на протязі не більше 1% від часу існування цих держав - і вони також зверхуІ 30 держав , які постійно в реформах... і знаходляться внизу розвитку.То якщо розумний отримує подібну інформацію - то він розумієПришвидшені реформи -це горе для держави, бо мешканці цієї Держави потім харкають кровью.... десятки років...Але ти фуфлофантазер, тобі можна фантазувати... ти ж за своє життя нічого не створював і тільки проїдав....