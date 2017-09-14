|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:37
ЛАД написав: budivelnik написав:
...........
Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?
Большое спасибо за разрешение.
Лучше помереть совком, чем... прапорщиком.
Только вот из прапорщика совок может выйти, а из совка совок выйти никак не может
Несложно вывезти девку из деревни, но невозможно вывести деревню из девки )
pesikot
- Повідомлень: 12204
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:38
ЛАД написав: Hotab написав:
На Харківщині свиноферму на тисячі свиней.
На Чернігівщині давньо відому корюківську фабрику шпалер
Банально нищать економічний потенціал
Это не впервые.
Ещё, по-моему, в 2022 разбили под Харьковом большую коровью ферму "Агромола". Не знаю, как им удалось подняться.
Якийсь час я вірив, що або промахуються (і тому потрапляють в такі місця), або збили РЕБом чи ППО , і тому потрапляє туди. Зараз бачу, що це свідомі дії.
Hotab
- Повідомлень: 16559
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2497 раз.
4
4
3
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:57
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:
На Харківщині свиноферму на тисячі свиней.
На Чернігівщині давньо відому корюківську фабрику шпалер
Банально нищать економічний потенціал
Это не впервые.
Ещё, по-моему, в 2022 разбили под Харьковом большую коровью ферму "Агромола". Не знаю, как им удалось подняться.
Якийсь час я вірив, що або промахуються (і тому потрапляють в такі місця), або збили РЕБом чи ППО , і тому потрапляє туди. Зараз бачу, що це свідомі дії.
Саме так ... на Чернігівщинні теж було багато влучань саме по фермерським господарствам
І якщо один раз, два рази, три рази можно списати на щось, то потім вже приходить розуміння, що б"ють цілєспрямованно ...
pesikot
- Повідомлень: 12204
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Суб 04 жов, 2025 14:57
Hotab написав:
Якийсь час я вірив, що або промахуються (і тому потрапляють в такі місця), або збили РЕБом чи ППО , і тому потрапляє туди. Зараз бачу, що це свідомі дії.
А чому відкидаєте варіант -- тупо, підкреслюю - тупо, не розбираючись луплять по об'єктах з приміщеннями більшого розміру, ніж хата на сім'ю?
Є об'єкт, наприклад, споруда ферми, де окрім корів можна ще щось складувати-накопичувати.
То, орки, навіть не розвідуючи, бо навіщо паритись, тупо луплять ... і відчитуються, отримують нагороди за знищення ... да хоч прихованого пункту управління.
Так в нас роки два тому лупнули в супермаркет, а відчитались (було в пресі) за знищений об'єкт виробництва втехніки. Напевне нагороди отримали.
Ну і пригадайте, що Фрііз писав про скільки разів вдягав форму.
Просто на а-ля ферми цілеспрямовано їм нема сенсу витрачати бп. Що-що, а їжу тощо партнери нам забезпечать.
Ефективніше витрати на удари по об'єктах на лбз.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 04 жов, 2025 15:01, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
- Повідомлень: 25735
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 15:00
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Це не ставка на прихід реформаторів.
Це умова.
Необхідна умова.
Для стрибка в розвитку країни, ринку, суспільства.
На відміну від тривалого еволюційного розвитку.
Коли ж до тебе вже дійде....
Обовязкова умова - це достатня кількість населення яке ПІДТРИМУЄ необхідність тих чи інших змін...
Способів досягнення обовязкової умови - не багатоа - еволюційний розвиток
- найстійкіший, потребує найменше затрат , є найоптимальнішим, ... саме тому я сам використовую цей спосіб і іншим раджу.б - революція зовні
- захоплення країни сусідами з навязуванням своїх правилв - революція зсередини
-нічим не відрізняється від пункту а , за виключенням збільшення ресурсних витрат, внаслідок посилення опору від населення....
Тепер про єралашики
Я ж не винуватий що існують дурні. які читати вміють -а аналізувати прочитане не навчились.
Якщо в світі є 200 держав, в сотні яких реформи відбувались виключно еволюційно .. і всі ці держави в перших 130 найкращих
Ще в 70 державах -силова реформація відбувалась на протязі не більше 1% від часу існування цих держав - і вони також зверху
І 30 держав , які постійно в реформах... і знаходляться внизу розвитку.
То якщо розумний отримує подібну інформацію - то він розуміє
Пришвидшені реформи -це горе для держави, бо мешканці цієї Держави потім харкають кровью.... десятки років...
Але ти фуфлофантазер, тобі можна фантазувати... ти ж за своє життя нічого не створював і тільки проїдав....
Да, бачу, як камінг-аут єралашик з 30 країнами ти тепер замінюєш єралашиком про 200 країн.
З одним лоханувся, то новий згенерив.
Фуфлофантазере
Ти може навчишся розуміти прочитане?
Всього в світі - 200 країн
Серед цих 200 , щоб не перетворювати своє повідомлення в трьохсторінкове - я вибрав 30 ( з першого по 30 місце) найбагатших на душу населення...
То я єралашик згенерив? чи ти Де-Біл?
budivelnik
- Повідомлень: 27127
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
1
1
Додано: Суб 04 жов, 2025 15:04
budivelnik написав:
Фуфлофантазере
Ти може навчишся розуміти прочитане?
Всього в світі - 200 країн
Серед цих 200 , щоб не перетворювати своє повідомлення в трьохсторінкове - я вибрав 30 ( з першого по 30 місце) найбагатших на душу населення...
То я єралашик згенерив? чи ти Де-Біл?
Так я тебе в це і макнув --- лоханувся з єралашиком вибраними першими 30, то скльопав про 200 і теж прикольний.
Саме чергового єралашика згенерив.
Замість одного другий.
Кумедний ти.
А Фуфлофантазер -- це той, хто на факти реформ в іспаніях і Ко, співає про дзеркало тощо.
Тобто ти сплутав, як завжди.
detroytred
- Повідомлень: 25735
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 15:09
detroytred написав:
Так я тебе в це і макнув --- лоханувся з єралашиком вибраними першими 30, то скльопав про 200.
Кого і куди ти макнув?
В перших 30 по ВВП на душу - загальний термін реформ становив 0,66% часу
У 200 всіх - загальний термін реформ був менше 1%
У тих 30 в яких постійно якісь реформи (південна америка, африка) - ВВП на душу в низу списку, час проходження реформ - менше 10%....
То ти себе в лайно з головою макнув-а не мені що УкАзАв
budivelnik
- Повідомлень: 27127
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
1
1
Додано: Суб 04 жов, 2025 15:11
detroytred
Просто на а-ля ферми цілеспрямовано їм нема сенсу витрачати бп. Що-що, а їжу тощо партнери нам забезпечать.
Питання не лише в їжі.
Це податки, експорт, робочі місця.
Деякі підприємства - т. зв «градообразуюшіє». Тепер ці сотні людей або падають на виплати від державі, або рухаються на західний кордон давити на партнерів.
Hotab
- Повідомлень: 16559
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2497 раз.
4
4
3
Додано: Суб 04 жов, 2025 15:13
pesikot написав:
Романтична вечеря пройшла чудово, а потім півночі не спали )
слабак
но думаю будуть шанси виправитись
По яких обєктах інфраструктури в чернігові прилітає? Електричні підстанції бють?
Banderlog
- Повідомлень: 3600
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
1
1
Додано: Суб 04 жов, 2025 15:13
budivelnik написав: detroytred написав:
Так я тебе в це і макнув --- лоханувся з єралашиком вибраними першими 30, то скльопав про 200.
Кого і куди ти макнув?
В перших 30 по ВВП на душу - загальний термін реформ становив 0,66% часу
У 200 всіх - загальний термін реформ був менше 1%
У тих 30 в яких постійно якісь реформи (південна америка, африка) - ВВП на душу в низу списку, час проходження реформ - менше 10%....
То ти себе в лайно з головою макнув-а не мені що УкАзАв
Ну і навіщо ти по колу єралашиш маячню з відсотками часу проведення реформ?
Ну смішно ж це.
А макнув я тебе в реальність з кількістю країн. 8 з 30. І це я далі не переглядав, і Бруней, Катар, САУ і т.д. не відкинув.
Обтікай.
detroytred
- Повідомлень: 25735
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
