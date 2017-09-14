RSS
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 14:37

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?

Большое спасибо за разрешение.
Лучше помереть совком, чем... прапорщиком.


Только вот из прапорщика совок может выйти, а из совка совок выйти никак не может

Несложно вывезти девку из деревни, но невозможно вывести деревню из девки )
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 14:38

  ЛАД написав:
  Hotab написав:На Харківщині свиноферму на тисячі свиней.
На Чернігівщині давньо відому корюківську фабрику шпалер

Банально нищать економічний потенціал

Это не впервые.
Ещё, по-моему, в 2022 разбили под Харьковом большую коровью ферму "Агромола". Не знаю, как им удалось подняться.

Якийсь час я вірив, що або промахуються (і тому потрапляють в такі місця), або збили РЕБом чи ППО , і тому потрапляє туди. Зараз бачу, що це свідомі дії.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 14:57

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:На Харківщині свиноферму на тисячі свиней.
На Чернігівщині давньо відому корюківську фабрику шпалер

Банально нищать економічний потенціал

Это не впервые.
Ещё, по-моему, в 2022 разбили под Харьковом большую коровью ферму "Агромола". Не знаю, как им удалось подняться.

Якийсь час я вірив, що або промахуються (і тому потрапляють в такі місця), або збили РЕБом чи ППО , і тому потрапляє туди. Зараз бачу, що це свідомі дії.

Саме так ... на Чернігівщинні теж було багато влучань саме по фермерським господарствам

І якщо один раз, два рази, три рази можно списати на щось, то потім вже приходить розуміння, що б"ють цілєспрямованно ...
  Hotab написав:Якийсь час я вірив, що або промахуються (і тому потрапляють в такі місця), або збили РЕБом чи ППО , і тому потрапляє туди. Зараз бачу, що це свідомі дії.

А чому відкидаєте варіант -- тупо, підкреслюю - тупо, не розбираючись луплять по об'єктах з приміщеннями більшого розміру, ніж хата на сім'ю?
Є об'єкт, наприклад, споруда ферми, де окрім корів можна ще щось складувати-накопичувати.

То, орки, навіть не розвідуючи, бо навіщо паритись, тупо луплять ... і відчитуються, отримують нагороди за знищення ... да хоч прихованого пункту управління.
Так в нас роки два тому лупнули в супермаркет, а відчитались (було в пресі) за знищений об'єкт виробництва втехніки. Напевне нагороди отримали.

Ну і пригадайте, що Фрііз писав про скільки разів вдягав форму.

Просто на а-ля ферми цілеспрямовано їм нема сенсу витрачати бп. Що-що, а їжу тощо партнери нам забезпечать.
Ефективніше витрати на удари по об'єктах на лбз.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 15:00

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Це не ставка на прихід реформаторів.
Це умова.
Необхідна умова.
Для стрибка в розвитку країни, ринку, суспільства.
На відміну від тривалого еволюційного розвитку.
Коли ж до тебе вже дійде....
Обовязкова умова - це достатня кількість населення яке ПІДТРИМУЄ необхідність тих чи інших змін...
Способів досягнення обовязкової умови - не багато
а - еволюційний розвиток - найстійкіший, потребує найменше затрат , є найоптимальнішим, ... саме тому я сам використовую цей спосіб і іншим раджу.
б - революція зовні - захоплення країни сусідами з навязуванням своїх правил
в - революція зсередини -нічим не відрізняється від пункту а , за виключенням збільшення ресурсних витрат, внаслідок посилення опору від населення....

Тепер про єралашики
Я ж не винуватий що існують дурні. які читати вміють -а аналізувати прочитане не навчились.
Якщо в світі є 200 держав, в сотні яких реформи відбувались виключно еволюційно .. і всі ці держави в перших 130 найкращих
Ще в 70 державах -силова реформація відбувалась на протязі не більше 1% від часу існування цих держав - і вони також зверху
І 30 держав , які постійно в реформах... і знаходляться внизу розвитку.
То якщо розумний отримує подібну інформацію - то він розуміє
Пришвидшені реформи -це горе для держави, бо мешканці цієї Держави потім харкають кровью.... десятки років...

Але ти фуфлофантазер, тобі можна фантазувати... ти ж за своє життя нічого не створював і тільки проїдав....

Да, бачу, як камінг-аут єралашик з 30 країнами ти тепер замінюєш єралашиком про 200 країн.
З одним лоханувся, то новий згенерив.
Фуфлофантазере
Ти може навчишся розуміти прочитане?
Всього в світі - 200 країн
Серед цих 200 , щоб не перетворювати своє повідомлення в трьохсторінкове - я вибрав 30 ( з першого по 30 місце) найбагатших на душу населення...
То я єралашик згенерив? чи ти Де-Біл?
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 15:04

  budivelnik написав:Фуфлофантазере
Ти може навчишся розуміти прочитане?
Всього в світі - 200 країн
Серед цих 200 , щоб не перетворювати своє повідомлення в трьохсторінкове - я вибрав 30 ( з першого по 30 місце) найбагатших на душу населення...
То я єралашик згенерив? чи ти Де-Біл?

Так я тебе в це і макнув --- лоханувся з єралашиком вибраними першими 30, то скльопав про 200 і теж прикольний.

Саме чергового єралашика згенерив.
Замість одного другий.
Кумедний ти.
А Фуфлофантазер -- це той, хто на факти реформ в іспаніях і Ко, співає про дзеркало тощо.
Тобто ти сплутав, як завжди.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так я тебе в це і макнув --- лоханувся з єралашиком вибраними першими 30, то скльопав про 200.
Кого і куди ти макнув?
В перших 30 по ВВП на душу - загальний термін реформ становив 0,66% часу
У 200 всіх - загальний термін реформ був менше 1%
У тих 30 в яких постійно якісь реформи (південна америка, африка) - ВВП на душу в низу списку, час проходження реформ - менше 10%....

То ти себе в лайно з головою макнув-а не мені що УкАзАв
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 15:11

detroytred

Просто на а-ля ферми цілеспрямовано їм нема сенсу витрачати бп. Що-що, а їжу тощо партнери нам забезпечать.


Питання не лише в їжі.
Це податки, експорт, робочі місця.
Деякі підприємства - т. зв «градообразуюшіє». Тепер ці сотні людей або падають на виплати від державі, або рухаються на західний кордон давити на партнерів.
Hotab
 
Повідомлень: 16559
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 15:13

  pesikot написав:

Романтична вечеря пройшла чудово, а потім півночі не спали )

слабак :lol: но думаю будуть шанси виправитись
По яких обєктах інфраструктури в чернігові прилітає? Електричні підстанції бють?
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так я тебе в це і макнув --- лоханувся з єралашиком вибраними першими 30, то скльопав про 200.
Кого і куди ти макнув?
В перших 30 по ВВП на душу - загальний термін реформ становив 0,66% часу
У 200 всіх - загальний термін реформ був менше 1%
У тих 30 в яких постійно якісь реформи (південна америка, африка) - ВВП на душу в низу списку, час проходження реформ - менше 10%....

То ти себе в лайно з головою макнув-а не мені що УкАзАв

Ну і навіщо ти по колу єралашиш маячню з відсотками часу проведення реформ?

Ну смішно ж це.
А макнув я тебе в реальність з кількістю країн. 8 з 30. І це я далі не переглядав, і Бруней, Катар, САУ і т.д. не відкинув.
Обтікай.
