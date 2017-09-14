Просто на а-ля ферми цілеспрямовано їм нема сенсу витрачати бп. Що-що, а їжу тощо партнери нам забезпечать.
Питання не лише в їжі. Це податки, експорт, робочі місця. Деякі підприємства - т. зв «градообразуюшіє». Тепер ці сотні людей або падають на виплати від державі, або рухаються на західний кордон давити на партнерів.
З градообразуючими без питань. Мова була про свиноферми... Або отой Агромол ... який залюбки замінять інші конкуренти молочки.
Щоб системно змусити рушити на захід орки могли вдарити по іншим об'єктам...
detroytred написав:Так я тебе в це і макнув --- лоханувся з єралашиком вибраними першими 30, то скльопав про 200.
Кого і куди ти макнув? В перших 30 по ВВП на душу - загальний термін реформ становив 0,66% часу У 200 всіх - загальний термін реформ був менше 1% У тих 30 в яких постійно якісь реформи (південна америка, африка) - ВВП на душу в низу списку, час проходження реформ - менше 10%....
То ти себе в лайно з головою макнув-а не мені що УкАзАв
Ну і навіщо ти по колу єралашиш маячню з відсотками часу проведення реформ?
Ну смішно ж це. А макнув я тебе в реальність з кількістю країн. 8 з 30. І це я далі не переглядав, і Бруней, Катар, САУ і т.д. не відкинув. Обтікай.
Цікаво як цього треуголкіна в училищі терпіли і чому він міг курсантів навчити.. Ну марксизм-ленінізм- то міг , ця фігня 30 років не змінювалась.... а от чомусь іншому.. навіть не уявляю.
А щоб зрозуміти що це чудо в пірях пише (типу 8 країн з 30 на протязі останніх 200 років, проводили реформи 8*5=40 років... але це більше ніж 22 країни по 200 років які не проводили.....) про бруней і інші нафтодобувні країни - там реформами й не пахло , там просто знайшли нафту , а бедуїни як їздили на верблюдах так і далі їздять.
В мене до тебе пропозиція Я тобі доручаю провести реформи в моєму бізнесі, але так , щоб я через 2 роки тебе сраною мітлою вигнав( як це зробили з тим же Бальцеровичем) а бізнес після того як я тебе вижену повинен внаслідок створених тобою умов, не залежно від дій працівників рости 30 років на 5%... Якщо зможеш -тоді я повірю що 8країн*5років реформ це більше(важливіше) ніж 22 країни*200 років без реформ....
Балбєс, 8 країн з 30 (а без арабів ще менше, ніж з 30) є прикладом, як завдяки саме Реформам (за допомогою реформ) можновладці-управлінці-регулятори здійснювали стрибок в розвитку ринку-економік. 8 з 30 -- це не виключення, як ти намагався єралашити. І те, що меншість, це ролі не грає. Для показу ДІЄВОСТІ даного засобу (реформ) цілком достатньо було б і 3 ТРЬОХ з 30.
Жгі ще, хфантезер-місіонер. Згадай, як ти старлеїв рахував в єралашику про відсотки(( Як в таблиці до 6 рахував. Як 1,2 млн. грн. на звернення состряпав. Кумедний.
І не будуй на брехні.
А з дурною пропозицією своєю звертайся до інших. І вірь у що хоч, мені пофіг.
Сраною метлою, як кажеш, вигнали і ПАПа, але після Бальцеровича залишилися реформи, завдяки яким Польща... А після ПАПа співи про совок в армії, суди, корупцію, кумовство і т.д. Бо по мінімуму.. От тобі і різниця. Більше ніж вигнали, ти побачити суть процесів не в стані. Як ти там казав --- поверххапайко. Виходить, саме ти.
В Дании сообщили, что российские военные корабли устроили провокации в Балтийском и Северном морях. По ее данным, они нацеливали оружие на датские военные суда и вертолеты, а также создавали помехи в работе навигационных систем в проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. Кроме того, российские ВМС шли курсами, ведущими к столкновению с датскими судами.Один российский военный корабль стоит на якоре в датских водах уже больше недели сообщили в их службе безопасности.https://t.me/russian_front_ru/3347 Або джерело песдить або я чогось не розумію.. Данія є членом НАТО. Шо заважає діяти як Туреччина?
fler написав:В Дании сообщили, что российские военные корабли устроили провокации в Балтийском и Северном морях. По ее данным, они нацеливали оружие на датские военные суда и вертолеты, а также создавали помехи в работе навигационных систем в проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. Кроме того, российские ВМС шли курсами, ведущими к столкновению с датскими судами.Один российский военный корабль стоит на якоре в датских водах уже больше недели сообщили в их службе безопасности.https://t.me/russian_front_ru/3347 Або джерело песдить або я чогось не розумію.. Данія є членом НАТО. Шо заважає діяти як Туреччина?
Мабуть)) різниця між Данією і Туреччиною.
Туреччина підтримки НАТО не потрібує настільки сильно, як Данія.
detroytred написав:8 з 30 -- це не виключення, як ти намагався єралашити. І те, що меншість, це ролі не грає. Для показу ДІЄВОСТІ даного засобу (реформ) цілком достатньо було б і 3 ТРЬОХ з 30.
Ще комусь щось треба пояснювати? це ж типовий демагог з фільму про викривлену реальність меншість це більшість 8 впливовіше 30 а 3 це взагалі сакральне число яке все оправдає..
Я ж казав Якщо такого до якоїсь реальної діяльності притулити... то пропаде все, а це чудо буде розповідати що це всі винуваті а він ні. бо читав класиків...
Що ти навигадував та наєралашив? В мене отам і близько нема оцього: меншість це більшість 8 впливовіше 30 а 3 це взагалі сакральне число яке все оправдає..
Не будуй на брехні.
Тобі самому не смішно?
Те що ти неадекват - це ясно Не ясно навіщо себе дурнем виставляти якщо є твоя цитата?
8 з 30 -- це не виключення
- а що це ? Правило чи виключення з правила. Ти знаєш як будуються правила? Якщо є якась вибірка з 30 значень і в 22 випадках -діяли по одному алгоритму(без реформ) а у 8 випадках 95% часу діяли по першому алгоритму і 5% по своєму алгоритму(з реформами) То Правилом є Життя 22 країни*100%+8 країн*95% - це правило а 8 країн 5% - це виключення з правила, бо це виключення становить меншість на рівні статистичної похибки до всієї вибірки Це до тебе доходить? Тому ще раз Навіщо ти себе дурнем з усіх сторін виставляєш? ну був дурнем з економіки а тепер виячвляється що зробив себе дурнем з статистики далі яким дурнем себе робити будеш?
budivelnik написав:Те що ти неадекват - це ясно Не ясно навіщо себе дурнем виставляти якщо є твоя цитата?
8 з 30 -- це не виключення
- а що це ? Правило чи виключення з правила. Ти знаєш як будуються правила? Якщо є якась вибірка з 30 значень і в 22 випадках -діяли по одному алгоритму(без реформ) а у 8 випадках 95% часу діяли по першому алгоритму і 5% по своєму алгоритму(з реформами) То Правилом є Життя 22 країни*100%+8 країн*95% - це правило а 8 країн 5% - це виключення з правила, бо це виключення становить меншість на рівні статистичної похибки до всієї вибірки Це до тебе доходить? Тому ще раз Навіщо ти себе дурнем з усіх сторін виставляєш? ну був дурнем з економіки а тепер виячвляється що зробив себе дурнем з статистики далі яким дурнем себе робити будеш?
Прибери маячню про час. Залиши те, про що в мене мова -- про 8 з 30 КРАЇН. 8 з 30. То куди ти тут виключення притулиш? Нікуди. А 3 з 30, тобто 10% -- тобто навіть 3 з 30 цілком було б достатньо, щоб показати дієвість (це тобі червоним треба було відділити) реформ: 10% спробували, провели реформи, отримали відміний результат. В нас і зовсім - 8 з 30. Ще й з арабами.
А втретє розжовувати тобі про твою маячню з часом не буду. Ліньки. Не зрозумів ти про дію реформ після впровадження і зникнення самих впроваджувачів, то не дано тобі. Але хоч на дурню з тобою взятим часом розгляду глянь. 200 років. А чому не 500? Чому не 50? І до чого тут взагалі час, якщо мова про дієвість інструменту - результат. Коли країни зробили реформи, стрибнули на новий рівень, і на ньому їдуть досі --- ось що видно. І це має значення. Коли кожна окремо сама зробила реформи в себе. А ти тулиш якусь маячню з часом в 200 років.
Кльопай єралашики далі. І згадай себе, майстра статистики, по відсоткам старлеїв 😁😁😁 Таку дурню ніхто не перевищить, не вигадає. Оце факти, а не твої все нові згенеровані прибрехеньки моїх думок.
