Рівно 5 хвилин. З 15 по 20 хвилину.

Про вже невідворотнє майбутнє.

Якщо не трапиться диво.



Послушал с начала примерно до середины.

Очень много "идеологического" бреда. И о ненависти русских к Украине, и ещё всякое. И опять сравнение с Израилем.

Не знаю, где и как воюет Фирсов, но просто интересно, сколько он готов положить людей и к каким разрушениям ради даже не для того, чтобы "не проиграть", а ради того, чтобы "не втратити гідність". Он, вроде, и соглашается на "якісь перемовини" и "якісь угоди і умови", но чтобы это не было "ганьбою". Проблема в том, что "ганьбою" можно назвать, что угодно, это понятие не материальное, а моральное. Он фактически отказывается от любого перемирия, называя "ганьбою" практически все возможные уступки с нашей стороны. По его логике согласиться на мир по ЛБЗ это тоже "ганьба". "Ганьба равносильна катастрофі". И легко, как настоящий депутат, уходит в сторону от вопроса: "А ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?"



И его рассказы о том, что надо вооружиться до зубов, так, чтобы можно было отразить любого агрессора. Только это может служить гарантией.

И упоминание в этой связи Польши и прибалтов. Он и вправду считает, что маленькие прибалтийские республики с населением даже у самой большой Литвы 2,9 млн. способны самостоятельно противостоять любому агрессору?

послухав повністю - гадаю чого так ЛАД збудився?може тому, що це він мені замість аргументів може розповідати, що такі думки можливі лише на фронті. тут це саме каже вже бойовий офіцер - й ЛАД знову повертається до свого аргументу про останнього українця. а інших в нього немає - або останній українець, або на фронті, або його ідея фікс - треба домовлятися на будь-яких умовах.те, що виділив bold - чиста брехня від. ніхто не проти перемовин, але що очевидно лише для адекватних - Раша не хоче перемовиндавайте розберемо, що хоче умовний- він хоче, щоб ми домовилися з Рашею на їх умовах. варіант, коли ми домовляємося на рівних умовах, він навіть не розглядає. чому? не знаю, я його питав, що така ЛАД бачить у відносинах з Рашею? це ж не срср. російська мова? смішно. за всіх обставин зрозуміло, що треба кооперуватися з Європою, а Раша все одно втопиться в своєму болоті - приєднаємося до них - й ми втопимося...він не розуміє, що логіка Раші - це логіка гопника. будь-яка слабкість сприймається я підстава вимагати все більше. це не США - йти на поступки, це шлях до капітуляції - Раша буде вимагати все більше й більше. тому будь-які пропозиції, як не йти на капітуляцію, а примусити Рашу до рівноцінних перемовин - сприймає негативно. як так, вимагати щось від Раші... а мова? а РПЦ?тому без ніяких аргументів називає це пропагандою та ідеологію, а на конкретні питання - тупо зливається