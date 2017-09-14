RSS
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 18:17

  _hunter написав: Отмечается, что главными экспортными категориями в августе были следующие товары:
Молоко и сливки, сгущенные - 18%;
то по импорту просто общие слова "рост сыровой группы".
Но даже так: если молоко умудряются экспортировать - вряд ли в стране его дефицит наблюдается?..

Масло мало недавно рекордні ціни, тому навіть наше недотоване виявилось затребуване і конкурентні на міжнародному ринку.
Рашисти і виробників алкоголю атакуть https://biz.nv.ua/ukr/markets/akkerman- ... 49251.html.
Ткут партнери з радістю допоможуть з відповідною продукцією.
Ой+
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 19:15

  ЛАД написав:
  detroytred написав:

Рівно 5 хвилин. З 15 по 20 хвилину.
Про вже невідворотнє майбутнє.
Якщо не трапиться диво.

До повного виснаження ОБОХ сторін...

Послушал с начала примерно до середины.
Очень много "идеологического" бреда. И о ненависти русских к Украине, и ещё всякое. И опять сравнение с Израилем.
Не знаю, где и как воюет Фирсов, но просто интересно, сколько он готов положить людей и к каким разрушениям ради даже не для того, чтобы "не проиграть", а ради того, чтобы "не втратити гідність". Он, вроде, и соглашается на "якісь перемовини" и "якісь угоди і умови", но чтобы это не было "ганьбою". Проблема в том, что "ганьбою" можно назвать, что угодно, это понятие не материальное, а моральное. Он фактически отказывается от любого перемирия, называя "ганьбою" практически все возможные уступки с нашей стороны. По его логике согласиться на мир по ЛБЗ это тоже "ганьба". "Ганьба равносильна катастрофі". И легко, как настоящий депутат, уходит в сторону от вопроса: "А ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?"

И его рассказы о том, что надо вооружиться до зубов, так, чтобы можно было отразить любого агрессора. Только это может служить гарантией.
И упоминание в этой связи Польши и прибалтов. Он и вправду считает, что маленькие прибалтийские республики с населением даже у самой большой Литвы 2,9 млн. способны самостоятельно противостоять любому агрессору? :mrgreen:
И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"

послухав повністю - гадаю чого так ЛАД збудився? :oops: може тому, що це він мені замість аргументів може розповідати, що такі думки можливі лише на фронті. тут це саме каже вже бойовий офіцер - й ЛАД знову повертається до свого аргументу про останнього українця. а інших в нього немає - або останній українець, або на фронті, або його ідея фікс - треба домовлятися на будь-яких умовах.

те, що виділив bold - чиста брехня від ЛАДа. ніхто не проти перемовин, але що очевидно лише для адекватних - Раша не хоче перемовин :!:

давайте розберемо, що хоче умовний ЛАД - він хоче, щоб ми домовилися з Рашею на їх умовах. варіант, коли ми домовляємося на рівних умовах, він навіть не розглядає. чому? не знаю, я його питав, що така ЛАД бачить у відносинах з Рашею? це ж не срср. російська мова? смішно. за всіх обставин зрозуміло, що треба кооперуватися з Європою, а Раша все одно втопиться в своєму болоті - приєднаємося до них - й ми втопимося...

він не розуміє, що логіка Раші - це логіка гопника. будь-яка слабкість сприймається я підстава вимагати все більше. це не США - йти на поступки, це шлях до капітуляції - Раша буде вимагати все більше й більше. тому будь-які пропозиції, як не йти на капітуляцію, а примусити Рашу до рівноцінних перемовин - сприймає негативно. як так, вимагати щось від Раші... а мова? а РПЦ? :D

тому без ніяких аргументів називає це пропагандою та ідеологію, а на конкретні питання - тупо зливається 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 19:23

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...
Стосовно того, що ви не згодні, з тим як русня відноситься до українців-це ваші шори на очах (сказав би упц-ні, але ви не маєте відношення до них)
Вы писали, что ваши родичи работали в РФ. Вы сами, наверняка, тоже встречались с русскими.
Вы часто сталкивались с ненавистью к украинцам? Именно с ненавистью?
100 національностей, з яких половина немає ні письменників, ні мастярів, ні артистів,
і ще 50 років і ці народи втратять повністю свою мову(письменність вже втратили)
Это вы к чему?
Это расизм (или как назвать)?
...

відношення було зверхнє. й це до українців, які розмовляли російською. яке було відношення до тих українців, які спілкуються українською - не знаю, я теж спілкувався російською. зараз, коли чують Бандера - так, чомусь щира ненависть, при чому окрім слова можуть нічого не знати - а ні, ще співпраця з нацистами. хто такий Шухевич чи генерал Чупринка - багато хто й не знає.

про національності до того, що Раша не створює ЖОДНИХ умов для розвитку національних меншин, й зараз навпаки - взяли шлях на повне витіснення - рідна мова вже не є обов'язковою... руські багато згадують про індіанців - а чи знають, які права ті мають в свої резерваціях зараз? чукчі нервово курять в сторонці
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 19:32

  Shaman написав:про національності до того, що Раша не створює ЖОДНИХ умов для розвитку національних меншин, й зараз навпаки - взяли шлях на повне витіснення - рідна мова вже не є обов'язковою... руські багато згадують про індіанців - а чи знають, які права ті мають в свої резерваціях зараз? чукчі нервово курять в сторонці


Саме так ...

Індіанці можуть влаштовувати і повністью контролювати казіно в резерваціях ... який росіянин таке дозволить робити чукчі або буряту ?

Але і це квіточки.
Індіанці мають право на власну поліцію в резерваціях.

Не на працевлаштування в міську поліцію, хоча це теж є, а на власну поліцію

Від цього факту кожного росіянина просто розірве на шматки, якщо чукчі або буряти створять власну поліцію
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 19:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Коли країни зробили реформи, стрибнули на новий рівень, і на ньому їдуть досі --- ось що видно. І це має значення. Коли кожна окремо сама зробила реформи в себе.
А ти тулиш якусь маячню з часом в 200 років.
є така штука логіка...
По лігіці( не доступні для дятлів)
Вплив тільки тоді вважається впливом поки на щось впливає....
Спробую на пальцях
Створили умови для твого навчання
Ти сидиш в класі- на тебе ВПЛИВАЄ вчитель , але ти вчитись не хочеш.....
Після закінчення школи - ти САМ впливаєш на своє життя, а те що там тебе навчив вчитель - перетворюється в нуль...особливо якщо ти це вчення не використовуєш.
Так само і можновладці..
Реформа створює умови по яким в тебе в голові вичищають совкове лайно і вкладають капіталістичне...
Але
Якщо в тебе нікуди вкладати , або совок не вичистили , або ще щось... то після того як активна фаза вичищення лайна з твоєї голови зникає - ти починаєш нести відповідальність за своє життя...

Тому
Якщо йти твоєю теорією - то вчитель відповідальний за те що тебе навчив/чи не навчив - все твоє життя більше від тебе - це вплив можновладців на процеси які йдуть після відходу можновладців від керування....

Ще простіше
Тебе навчили їздити... ти створив ДТП - хто винуватий? інструктор?
і те саме з другого боку
Тебе навчили їздити -ти не створив ДТП - це чиє досягнення-інструктора?

Тому
спочатку поразганяй тараканів в своїй голові....

Ладно, місіонер, оскільки знов оцей кардебалет (твоїх тарганів та дятлів залишають, а мою відповідь видаляють), то зроблю тобі подарунок -- поігнорю деякий час твої єралашики і почитаю думки інших форумчан по не тематиці реформ.
Тим паче жанр комедія від тебе у великих об'ємах набридає.

Місіонерь, сміши без моїх відповідей своїх міфічних читачів.
Своїми вигадками та фантастичною відсеб'ятиною про дзеркала на факти --- різні країни за різних обставин реформуються та досягають швидкого переходу на вищий рівень розвитку, наздоганяють розвинутих, а не еволюціонують повільно поколіннями (і то - розвинуті за цей час втечуть ще далі у розвитку).

Гвіздок тобі - логіка та єралашики є несумісними.
  pesikot написав:
  Shaman написав:про національності до того, що Раша не створює ЖОДНИХ умов для розвитку національних меншин, й зараз навпаки - взяли шлях на повне витіснення - рідна мова вже не є обов'язковою... руські багато згадують про індіанців - а чи знають, які права ті мають в свої резерваціях зараз? чукчі нервово курять в сторонці

Саме так ...

Індіанці можуть влаштовувати і повністью контролювати казіно в резерваціях ... який росіянин таке дозволить робити чукчі або буряту ?

Але і це квіточки.
Індіанці мають право на власну поліцію в резерваціях.

Не на працевлаштування в міську поліцію, хоча це теж є, а на власну поліцію

Від цього факту кожного росіянина просто розірве на шматки, якщо чукчі або буряти створять власну поліцію

я так й являю, як руській потрапляє в бурятську поліцію з усіма традиціями російської поліції. можуть поблякнути всі вигадки про бандерівців :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 19:56

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?

Большое спасибо за разрешение.
Лучше помереть совком, чем... прапорщиком.

бо прапорщик зміг перетворитися на бізнесмена, а "совок" залишився "совком" :lol:

не знаю точное определение "совка" как человека с паспортом с тризубом(после января 92года), но знаю что при совке как СССРе прапора были елдыбаны которые в конце перестройки тянули со складов всё что плохо забетонировано и приварено. Оружие у ОПГ тех времён тоже не самодельное или откопанное "копателями" было, я за автоматическое и прочее современное по тем временам(что изымалось обычно при взятии "бригад" скопом, в том числе и на "стрелках" со стрельбой), а проданное кем то со складов и в "масле"(летучие мыши уносили обычно по ночам)
Интересно, стал ли бы твой кумир "лимоньером" и 5%-м светочем будущего для за-Збручной Украины, если б допустим вместо алкашки и курева он торговал "шубами" или начал с гаражной СТО для Тазов и Таврий(на две ямы максимум)?
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 19:59

  pesikot написав:
  Shaman написав:про національності до того, що Раша не створює ЖОДНИХ умов для розвитку національних меншин, й зараз навпаки - взяли шлях на повне витіснення - рідна мова вже не є обов'язковою... руські багато згадують про індіанців - а чи знають, які права ті мають в свої резерваціях зараз? чукчі нервово курять в сторонці


Саме так ...

Індіанці можуть влаштовувати і повністью контролювати казіно в резерваціях ... який росіянин таке дозволить робити чукчі або буряту ?

Але і це квіточки.
Індіанці мають право на власну поліцію в резерваціях.

Не на працевлаштування в міську поліцію, хоча це теж є, а на власну поліцію

Від цього факту кожного росіянина просто розірве на шматки, якщо чукчі або буряти створять власну поліцію

Від факту, що витворяють кавказці в рфії, теж розриває на шматки.

Зараз рамзан гл-пка шаманова((( якраз рихтує...
Який виконував накази вгк пу у другій чеченській.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 20:03

detroytred
А Шаманов что не умер? Ему ж лет минимум как Пуйлу.
Что там Эмир Свободного Халифата вытворил с дедом?
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Интересно, стал ли бы твой кумир "лимоньером" и 5%-м светочем будущего для за-Збручной Украины, если б допустим вместо алкашки и курева он торговал "шубами" или начал с гаражной СТО для Тазов и Таврий(на две ямы максимум)?
на відміну від однолюбів типу тебе чи воєнпенса, які плачуть,коляться але ВСЕ життя жруть колючий кактус і при цьому вимагають їм більше заплатити бо вони з кактуса злізти не можуть...
В мене біографія поширше і поглибше...
Крім торгівлі я був Головою(власником ) будівельного кооперативу, зам генерального концерну, просував разом з докторами/кандидатами наук Львівського Політехнічного системи утеплення коли ти про них і не чув, розробляв разом з фахівцями Хімічного факультету -клей для крошки, працював в Державному БУ промислове будівництво і будував самостійно житло по технологіям які той самий політехнічний готував для Чорнобильських поселень але внаслідок відміни фінансування закинув, пробував вклинитись в громадське харчування, вклинився в пасажирські перевезення і здачу власності(комерційної) в оренду....... далі продовжувати?
ПС
до речі, саме зараз займаюсь ремонтами батарей для електромобілей і закупив для цього масу діагностичного обладнання....
budivelnik
