Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:31

  pesikot написав:
  барабашов написав:Ну в принципе ты, укравший на работе Экофлоу за 2куевро, наверно всем сердцем поддерживал бы такое воровство. Если б мог прочитать об этом в том же "Огоньке"


Фуфлогон, шо за предъявы ) ...

Где заявление в прокуратору, от честнейшего барабашова, о факте кражи имущества ?
Нет, хлебало свое свинное завалил )

ПР-73 в одиночной камере на часок с добряком в б118кг в балаклаве и ты подпишешь бумаги как стрелял в Пуго и Пеклушенко прям со своего склада в Чернигове
Потом перейдём к отравлению ВиктрАндреича в 2004м году…
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:31,8% опрошенных считают минимальным условием мирного соглашения освобождение территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года. Еще 28,2% назвали обязательным условием восстановление границ 1991 года. Итого 60%.

педики и диванное бы***, результат селективной деградации
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:37

stm
Мадам
Вы щас там на Влтаве Крушовице употребляете и сугубо сами?
Давайте фото вечеринки
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:45

  барабашов написав:stm
Мадам
Вы щас там на Влтаве Крушовице употребляете и сугубо сами?
Давайте фото вечеринки

Барабашов, там я буду вже скоро, у сестри день народження і я давно не бачила племінницю. Тому, виключно тому що частина моєї родини у Чехії, її стан мене бентежить.
stm
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:49

Такого як Петр Павлик не було і не буде
як у Стародавньому Римі 1 достойний імператор на 10 фриків
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:01

  fox767676 написав:Такого як Петр Павлик не було і не буде
як у Стародавньому Римі 1 достойний імператор на 10 фриків

Прем'єра змінили, Президента не чіпали )
stm
