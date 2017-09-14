Додано: Суб 04 жов, 2025 22:33

31,8% опрошенных считают минимальным условием мирного соглашения освобождение территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года. Еще 28,2% назвали обязательным условием восстановление границ 1991 года. Итого 60%.

Ты сильно изменился за последние полгода.Раньше ты выдавал какое-то мнение,анализ, иронию.Сейчас скатился в площадную браньС каким пор ты веришь политике партии, которую выдают за статистику?Ты видел в реале хоть одного человека, который так думает?Я-нет. По ЛБЗ скрипя зубами-згодни.И именно из за принятия де-факто война остановится когда ЛБЗ станет приемлима "там".А уж где она приемлима и сколько на то пойдет времени-един Бог ведает.Отдавать-это да. Последнее условие х... было отдать Донецкую не трогая остатки Запорожской и Херсонской,так,вроде?так вот- не согласны были никто,это да. И именно тогда, если восстановить хронологию событий,наш потужный лидер нации показал "пивруки" вместо Донецкой и почему-то велел помиловать 18-22.То ли просчитали ресурсы до взятия Донецкой, то ли кость кинули,тут хз, но самым важным событием 2025 года,из известных фактов а не домыслов, есть именно помилование 18-22. Смотреть нужно на этот факт и после чего он произошел.15 августа х... встретился с Трампом, через день лидер объявил о "упрощення перетину кордону" и 28 августа пошли толпы на выход.Ну как бы выходит, что через три года ресурс особо и и не надо. Глядя на темпы русни, дожрать Донецкую им года три еще в аккурат и надо.При этом,естественно,эти убоища залезут в Днепропетровскую по павлик, углубятся в Харьковскую и Запорожскую там где попроще,по селам,ну как обычно.Это как бы самый оптимистичный прогноз по фактам. Сам я лично считаю что все будет намного дольше и намного хуже, но исходя из ключевого- выпуск 18-22 после важных переговоров, логика подсказывает именно такой вариант событий.