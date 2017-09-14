budivelnik написав:........... Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?
Большое спасибо за разрешение. Лучше помереть совком, чем... прапорщиком.
бо прапорщик зміг перетворитися на бізнесмена, а "совок" залишився "совком"
"И всё=то вы знаете, и всюду-то вы бывали". Если знаете этот старый анекдот.
P.s. По остальным вашим постам я уже писал - можете заранее считать, что я "слился". Давно надоело общаться с политруками и инструкторами райкома по идеологии, объяснять вам что-либо абсолютно бесполезно. Тратить га вас время? Увольте.
budivelnik написав:...... Та й брехня наприклад про Корею... Корея почала в 1960... тобто ми зараз на тому ж рівні на якому була корея в 1990... І якщо порівняти Україна 2025 і Корея 1990 то побачимо наступне Країна____населення_____________ВВП___________________рік Пів Корея____42,87млн осіб___283,4млрд доларів______1990 Україна______35 ??? млн_________190 млрд доларів________2025
Так різниця є , тільки ми з 2014 воюємо
Вот только доллары 1990 и 2025 несколько разные.
И ВВП Ю.Кореи в 1960 - 3,858 млрд, в 1961-62 сильно упал и в 1968 - 3,828 млрд. Т.е рост начался после 1968 и за 22 года (а не 30) вырос в 74 раза. ВВП Украины в 1990 81,39 млрд., упал до минимума 31,58 млрд. в 1999, а 2000 - 32,38 млрд. и вырос до 199,8 млрд. в 2021. Не буду даже сравнивать с 1990. Сравним с 2000 - рост за 21 год (с 2000 до 2021) в 6,2 раза. Есть "небольшая" разница. Уже писал - незнание не освобождает от ответственности. И прежде, чем писать "брехня", надо хоть немного ознакомиться с вопросом.
В сентябре 2025 года большинство украинцев сохраняют уверенность в победе в войне против России. 39,9% респондентов ответили "да", еще 34% - "скорее да". Лишь 11,4% выразили сомнение, а 4,5% не верят в победу.
Итого 73,9% верят в победу. В военную победу верят 58,8%. (Я, правда, не очень понимаю, в какую тогда победу верят дополнительные 15,1% при ответе на первый вопрос).
Что считают победой.
25,7% считают победой восстановление контроля над территориями, захваченными после 24 февраля 2022 года, но без возвращения Крыма и ОРДЛО. Еще 24,6% ожидают полного восстановления границ 1991 года.
В то же время 21,6% респондентов готовы воспринять как победу остановку войны по линии фронта. 10,7% видят победу только в уничтожении российской армии и внутреннем распаде России.
Итого 50,3% победой считают восстановление каких-то границ. Отношение к России после войны
Большинство опрошенных поддерживают идею полного разрыва отношений с Россией после завершения боевых действий.
Выступают "за" 55% респондентов, еще 23,1% - "скорее за". Лишь 14% высказались против ограничений, а 7,9% не определились.
...только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. Зато 27% опрошенных говорят о 2026 году, 32% - о 2027 году и позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю".
Ну это ладно, но более интересно другое:
большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в начале июня 2025 года показатели были идентичны). Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев).
И интересно, что в марте согласных "терпеть столько, сколько нужно" было меньше - 54%. И этот процент медленно, но падал с 71-73% (до мая 2024).
Для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%).
При Джонсоне и Никсоне грамм золота стоил доллар и в штатах зарплата была как сейчас у нас - 300-500 долларов не у среднего класса. В 90м году в штатах думаю и за полторы тысячи попробуй ещё найди рабочего, водителя на бус или трак того же, авто точно раз в пять с 60х подорожали. Так что реальный рост корейского ВВП был не в 74, а раз 10-15 от силы. Смотпя по чему считать, по мешку риса, по фунту тунца или литру бенза и грамму золота.