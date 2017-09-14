RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 00:38

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?

Большое спасибо за разрешение.
Лучше помереть совком, чем... прапорщиком.

бо прапорщик зміг перетворитися на бізнесмена, а "совок" залишився "совком" :lol:

"И всё=то вы знаете, и всюду-то вы бывали".
Если знаете этот старый анекдот.

P.s. По остальным вашим постам я уже писал - можете заранее считать, что я "слился".
Давно надоело общаться с политруками и инструкторами райкома по идеологии, объяснять вам что-либо абсолютно бесполезно.
Тратить га вас время? Увольте.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 01:33

  budivelnik написав:......
Та й брехня наприклад про Корею...
Корея почала в 1960... тобто ми зараз на тому ж рівні на якому була корея в 1990...
І якщо порівняти Україна 2025 і Корея 1990
то побачимо наступне
Країна____населення_____________ВВП___________________рік
Пів Корея____42,87млн осіб___283,4млрд доларів______1990
Україна______35 ??? млн_________190 млрд доларів________2025

Так різниця є , тільки ми з 2014 воюємо

Вот только доллары 1990 и 2025 несколько разные.

И ВВП Ю.Кореи в 1960 - 3,858 млрд, в 1961-62 сильно упал и в 1968 - 3,828 млрд. Т.е рост начался после 1968 и за 22 года (а не 30) вырос в 74 раза.
ВВП Украины в 1990 81,39 млрд., упал до минимума 31,58 млрд. в 1999, а 2000 - 32,38 млрд. и вырос до 199,8 млрд. в 2021. Не буду даже сравнивать с 1990. Сравним с 2000 - рост за 21 год (с 2000 до 2021) в 6,2 раза.
Есть "небольшая" разница. :)
Уже писал - незнание не освобождает от ответственности.
И прежде, чем писать "брехня", надо хоть немного ознакомиться с вопросом.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 02:32

Когда писал о результатах опроса, написал об условиях мира по мнению украинцев, но забыл написать о том, что "Украинцы ответили, что будут считать победой в войне с Россией" - https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayintsi-vidpovili-shcho-vvazhatimut-peremogoyu-1759497725.html.
В сентябре 2025 года большинство украинцев сохраняют уверенность в победе в войне против России. 39,9% респондентов ответили "да", еще 34% - "скорее да". Лишь 11,4% выразили сомнение, а 4,5% не верят в победу.
Итого 73,9% верят в победу.
В военную победу верят 58,8%. (Я, правда, не очень понимаю, в какую тогда победу верят дополнительные 15,1% при ответе на первый вопрос).

Что считают победой.
25,7% считают победой восстановление контроля над территориями, захваченными после 24 февраля 2022 года, но без возвращения Крыма и ОРДЛО. Еще 24,6% ожидают полного восстановления границ 1991 года.

В то же время 21,6% респондентов готовы воспринять как победу остановку войны по линии фронта. 10,7% видят победу только в уничтожении российской армии и внутреннем распаде России.
Итого 50,3% победой считают восстановление каких-то границ.
Отношение к России после войны
Большинство опрошенных поддерживают идею полного разрыва отношений с Россией после завершения боевых действий.

Выступают "за" 55% респондентов, еще 23,1% - "скорее за". Лишь 14% высказались против ограничений, а 7,9% не определились.
Это по опросу Центра Разумкова.

Был ещё опрос КМИС со 2 по 14 сентября - https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayintsi-dali-noviy-prognoz-trivalosti-1758020839.html
...только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. Зато 27% опрошенных говорят о 2026 году, 32% - о 2027 году и позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю".
Ну это ладно, но более интересно другое:
большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в начале июня 2025 года показатели были идентичны). Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года.
О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев).
И интересно, что в марте согласных "терпеть столько, сколько нужно" было меньше - 54%. И этот процент медленно, но падал с 71-73% (до мая 2024).

Был ещё опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова с 12 по 18 августа
Согласно нему верят в победу те же 73% - https://www.rbc.ua/ukr/news/tri-chverti-ukrayintsiv-viryat-peremogu-k-1755854572.html
Но, правда, требования к победе значительно скромнее (возможно, просто иначе сформулирован вопрос):
Для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%).
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 жов, 2025 02:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 02:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

При Джонсоне и Никсоне грамм золота стоил доллар и в штатах зарплата была как сейчас у нас - 300-500 долларов не у среднего класса.
В 90м году в штатах думаю и за полторы тысячи попробуй ещё найди рабочего, водителя на бус или трак того же, авто точно раз в пять с 60х подорожали.
Так что реальный рост корейского ВВП был не в 74, а раз 10-15 от силы. Смотпя по чему считать, по мешку риса, по фунту тунца или литру бенза и грамму золота.
барабашов
