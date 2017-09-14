Додано: Нед 05 жов, 2025 10:07

2025:"Я думаю, що ми повинні пам'ятати про те, що мотивує Путіна. Путін закоханий в ідею домінування над Україною, захоплення України, "Крим – це Росія"... Якщо прочитати його промови 2014 року, він порівнює Крим зі Святою Горою".У цьому звʼязку, за його словами, світ має "допомогти Україні отримати можливості далекого бою, щоб зробити Крим нежиттєздатним"."Ми повинні задушити Крим. І я думаю, що якщо Путін усвідомить, що йому є що втрачати, що Крим не придатний для проживання і не може функціонувати... Нам потрібні "Тауруси" з Німеччини, нам потрібно зруйнувати Керченський міст, бо це пам'ятник его Путіна. І я думаю, що якщо ми це зробимо, Путін раптом усвідомить, що йому є що втрачати", – констатував Бен Воллес.___________________2023 рік:Плетенчук в інтерв’ю "Укрінформу"."Ми не страждаємо, на відміну від росіян, символізмом. Це дуже допомагає при веденні бойових дій обмеженим ресурсом. Якщо умовно на день народження так званого президента РФ у них стоїть завдання щось десь взяти, то у нас такого нема. І, відповідно, це нам полегшує трохи завдання. Тому цей міст звісно буде зруйнований, але він буде зруйнований тоді, коли цього буде вимагати ситуація. Руйнувати міст, щоб підняти настрій, немає сенсу", – зазначив він.2025 рік:Плетенчук додав, що окупанти активно підтримують відповідний рівень насиченості ППО півострова для того, щоб прикривати об’єкти, які для них є стратегічно та ідеологічно важливими: «Це, звісно, так званий Кримський міст, в першу чергу. Це військова інфраструктура, яка знаходиться у Криму, що представлена у великій кількості об’єктів. Тому вони вимушені підтримувати цей рівень, особливо враховуючи те, що ми бачили наочні докази щодо знищення різноманітних засобів ППО в Криму».___________________Дочекаються налагодження логістики рфянами по суходолу... потім дадуть Тауруси тощо. І зруйнують міст.Хз що з цим: чи дійсно неможливість, чи відсутність рішення.Але ж Плетенчук впевнено заявляв, що можливість є, була.Да і в Гардіан був злив від ГУР про намір ураження у 2024 році.