Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 09:28

  ЛАД написав:Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство.
Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.

Хто ж проти - стартаніть собі гілку про ваш улюблений "совок" і бавтеся там скільки завгодно. А тут і без "совка" флуду вистачає, нема шо по темі почитати.

ПС. "Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив прогнози щодо війни в Україні і сказав, що можливих результатів можна очікувати вже за кілька місяців. Фідан також заявив, що головна перешкода на шляху до миру - ситуація з територією Донбасу. При цьому, за його словами, виходячи з його розмов з американськими партнерами, у цьому питанні "за кілька місяців може з'явитися можливість для вирішення". Він також сказав, що в результаті переговорів уже є кілька варіантів вирішення цього питання, "які могли б звести обидві сторони до спільного знаменника", однак відмовився надати деталі, заявивши лише, що вони "вони дуже деталізовані й можуть бути виснажливими".
https://www.unian.ua/world/koli-zakinch ... krnet_news
fler
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Масована російська атака на Львів: у місті перебої зі світлом, виникли пожежі
"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", – написав він.
...
ДОПОВНЕНО О 08:40. Садовий додав, що у Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної компоненти.


Росія вдарила по Запоріжжю: у місті значні руйнування та жертви (фото)
Станом на ранок, за повідомленням Федорова, відомо про 9 постраждалих та одну загиблу людину.

Від ворожих ударів постраждали 3 райони міста. Зокрема, пошкоджені вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань. В інших - вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Крім того, за повідомленням Федорова, внаслідок нічної ворожої атаки у Запоріжжі та районі без світла залишились понад 73 тисячі абонентів - понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч - Запорізького району.
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 09:51

  Schmit написав:Зображення
Українці навчать польських військових збивати дрони
Полякам та іншим європейцям ще вчитись і вчитись.

Так їхали б сюди і вчились на практиці.
Хоча б у львів. Якось тупо в цей час відправляти українських спеців в польщу.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 09:58

  ЛАД написав:detroytred
Подозреваю, что это часто пролистывают, не читая.

Подтверждаю: вижу будивэльныка - обычно пролистываю не читая. Если совсем уж откровенная дичь - навроде той "молодящейся нации" - в глаза не бросается.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:01

За крок до перевороту думок©

Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...

Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!



Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:01

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:............
Ужгород хорош, и сами местные поликультурны и понаехов с Киева и юго-восточней дофига. ̶р̶у̶с̶с̶к̶о̶й̶ слобожанской мовы сейчас больше чем украинской. много больших жк строится. но семейный совет пока не решился на покупку.

Интересно, где будут работать будущие жители этих жк.
Особенно, после войны.

...... у города расположенного неподалеку от нескольких европейских столиц всяко больше чем в прифронтовом городе.

Это при закрытых-то кордонах? 🤔
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:06

Не треба прогулюватись вночі у парку

  pesikot написав:Масована російська атака на Львів: у місті перебої зі світлом, виникли пожежі
"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", – написав він.
...
ДОПОВНЕНО О 08:40. Садовий додав, що у Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної компоненти.


На жаль, вже є 2 загиблих і 2 постраждалих/поранених...
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:07

2025:
"Я думаю, що ми повинні пам'ятати про те, що мотивує Путіна. Путін закоханий в ідею домінування над Україною, захоплення України, "Крим – це Росія"... Якщо прочитати його промови 2014 року, він порівнює Крим зі Святою Горою".
У цьому звʼязку, за його словами, світ має "допомогти Україні отримати можливості далекого бою, щоб зробити Крим нежиттєздатним".
"Ми повинні задушити Крим. І я думаю, що якщо Путін усвідомить, що йому є що втрачати, що Крим не придатний для проживання і не може функціонувати... Нам потрібні "Тауруси" з Німеччини, нам потрібно зруйнувати Керченський міст, бо це пам'ятник его Путіна. І я думаю, що якщо ми це зробимо, Путін раптом усвідомить, що йому є що втрачати", – констатував Бен Воллес.
https://www.unian.ua/world/krim-novini- ... 47881.html
___________________
2023 рік:
Плетенчук в інтерв’ю "Укрінформу".
"Ми не страждаємо, на відміну від росіян, символізмом. Це дуже допомагає при веденні бойових дій обмеженим ресурсом. Якщо умовно на день народження так званого президента РФ у них стоїть завдання щось десь взяти, то у нас такого нема. І, відповідно, це нам полегшує трохи завдання. Тому цей міст звісно буде зруйнований, але він буде зруйнований тоді, коли цього буде вимагати ситуація. Руйнувати міст, щоб підняти настрій, немає сенсу", – зазначив він.
https://suspilne.media/crimea/601231-kr ... pletencuk/

2025 рік:
Плетенчук додав, що окупанти активно підтримують відповідний рівень насиченості ППО півострова для того, щоб прикривати об’єкти, які для них є стратегічно та ідеологічно важливими: «Це, звісно, так званий Кримський міст, в першу чергу. Це військова інфраструктура, яка знаходиться у Криму, що представлена у великій кількості об’єктів. Тому вони вимушені підтримувати цей рівень, особливо враховуючи те, що ми бачили наочні докази щодо знищення різноманітних засобів ППО в Криму».
https://glavcom.ua/country/society/plet ... 59689.html
___________________
Дочекаються налагодження логістики рфянами по суходолу... потім дадуть Тауруси тощо. І зруйнують міст.

Хз що з цим: чи дійсно неможливість, чи відсутність рішення.
Але ж Плетенчук впевнено заявляв, що можливість є, була.
Да і в Гардіан був злив від ГУР про намір ураження у 2024 році.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 05 жов, 2025 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Это при закрытых-то кордонах? 🤔


Они сейчас закрыты далеко не для 100% , постоянно автобусы шуруют на будапешт,Вену, Прагу.
После войны, как пишет ЛАД, должно еще полегчать.
А куда поедешь из Харькова? Там до Киева дальше чем тут до Вены
Я еще не знаю в каком состоянии международные аеропорты
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:18

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Большое спасибо за разрешение.
Лучше помереть совком, чем... прапорщиком.

бо прапорщик зміг перетворитися на бізнесмена, а "совок" залишився "совком" :lol:

"И всё-то вы знаете, и всюду-то вы бывали".
Если знаете этот старый анекдот.

P.s. По остальным вашим постам я уже писал - можете заранее считать, что я "слился".
Давно надоело общаться с замполитами и инструкторами райкома по идеологии, объяснять вам что-либо абсолютно бесполезно.
Тратить на вас время? Увольте.

але свої проросійські або совкові побрехеньки ви пишете регулярно. пояснити ви нічого не можете, бо аргументів у вас немає, окрім віри, що в срср трава була зеленіша, а в Америці негрів лінчують. але ідеї ви просуваєте шкідливі - якраз як совковий ідеолог з срср 8)
Shaman
