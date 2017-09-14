RSS
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:21

fox767676


Я еще не знаю в каком состоянии международные аеропорты


Жуляни роздовбали.
ВІП- термінал, біля якого я ще в 2023 сідав, знищено повністю.
Hotab
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Жуляни роздовбали.
ВІП- термінал, біля якого я ще в 2023 сідав, знищено повністю.

дуже шкода
його останні 10 років підремонтовували. щось модернізували, він такий затишний .
в Албанію у 2018 літав
БЦ Топаз на Лук'янівці, скляна башта, 15 років будували (як в Україні все більш-менш цікаве), і тільки перед війною відкрили :(
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:38

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Это при закрытых-то кордонах? 🤔


Они сейчас закрыты далеко не для 100% , постоянно автобусы шуруют на будапешт,Вену, Прагу.
После войны, как пишет ЛАД, должно еще полегчать.

при РПО такая куча забронированных выглядит несколько излишней...
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:40

_hunter

при РПО такая куча забронированных выглядит несколько излишней...


А кількість івакуіровавшихся?
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:при РПО такая куча забронированных выглядит несколько излишней...

не выглядит
для бюджетодефицитной страны
единственное что "критически важных бюджетников" действительно можно не выпускать :)
а так начнутся электоральные процессы и границы 22-60 будут сужаться приблизительно к 25-45
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:44

  ЛАД написав:detroytred
...
Совершенно бесполезно пытаться убедить в чём-то человека, считающего, что он всегда прав, а если не прав, "см. п.1". Когда ему указывают на ошибки или прямые подтасовки, внимание либо не обращается, либо как-то перекручивается.

який чесний камінгаут. з дзеркала надиктовували? ;)
Он добился хороших (даже отличных) результатов в бизнесе. Своим трудом. Большим. Молодец.
И за это заслуживает уважения.
Но его попытки строить на этом "теорию"...
И рассказывать о необходимости перестройки сознания, создания "сознательного строителя капитализма"... Чистый "совок" в худшем варианте.
Если вы уж совсем не можете удержаться от спора, поставьте в чс, как я песикота, и проблем не будет.

Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство.
Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.

це не теорія ЛАД - це реальна різниця в ментальності. й це ж відповідь на ваше останнє запитання. в капіталістичних країнах людина налаштована, що вона сама відповідає за свій добробут. шляхи досягнення цього добробуту геть різні - хтось отримує освіту, хтось йде відразу працювати, хтось відкриває свій бізнес...

а на пострадянському просторі ментальність зовсім інша у так званих совків - там щось має держава надати, в першу чергу роботу - або допомогу, якщо роботи немає. в Україні незважаючи на недоліки вже є основні можливості для заробітку грошей - ведення бізнесу дуже спрощене, можна ще й податки не платити. те саме й з роботою - було б бажання працювати й досягати чогось. так, є свої проблеми, але база ВЖЕ є
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:46

  Hotab написав:_hunter

при РПО такая куча забронированных выглядит несколько излишней...


А кількість івакуіровавшихся?

а на их количество "бешенный принтер" влияния не имеет ;)
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:49

  fox767676 написав:
  _hunter написав:при РПО такая куча забронированных выглядит несколько излишней...

не выглядит
для бюджетодефицитной страны

Так и я про это же. А тут еще и "кормовая база" разбегается. Считаете, что "этот" будет просто спокойно смотреть? 🤔
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так и я про это же. А тут еще и "кормовая база" разбегается. Считаете, что "этот" будет просто спокойно смотреть? 🤔


"разбегается" и "бронь" это разные плоскости
после 45 особо не разбежишься, малая часть спромоглася накопить $ чтобы в своем преклонном возрасте начинать жизнь не с нуля на чужбине
так что будут приоткрывать
в противном случае велика вероятность внутригражданского противостояния
и об этом писал ДюриБачи, а я даже оппонировал
но мне достаточно и поэтапного снижения возраста выпуска
про то что начнут приоткрывать. и [по-дебильному] начнут с молодежи, я писал на доу в 2023
потом снизят с 60 до 55
потом до 45 для тех у кого не будет проблем с тцк (забронированных, ветеранов)
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:58

  Hotab написав:fox767676


Я еще не знаю в каком состоянии международные аеропорты


Жуляни роздовбали.
ВІП- термінал, біля якого я ще в 2023 сідав, знищено повністю.

Статистика... ,
я самолётом перетинав кордон, приземлялись в Домодедово, когда был путч в рф, потом на авто в 1995 и потом там такой "учёт" :mrgreen: был ,
Засада была в том что мы въехали в Луганскую область через Миллерово, 0 контроля , а был гражданин третьей страны , а потом выезжали через Гоптівку а там уже более па закону :lol: ..., велёлое было время...
Vadim_
