Ужгород хорош, и сами местные поликультурны и понаехов с Киева и юго-восточней дофига. ̶р̶у̶с̶с̶к̶о̶й̶ слобожанской мовы сейчас больше чем украинской. много больших жк строится. но семейный совет пока не решился на покупку.

Интересно, где будут работать будущие жители этих жк.

Интересно, где будут работать будущие жители этих жк.

Особенно, после войны.

Очень странный вопрос.

Видимо имеющий причины в зависти к бывшим землякам(тут их много)

Очень странный вопрос.

Видимо имеющий причины в зависти к бывшим землякам(тут их много)

Очевидно, что люди покупающие новостройки в самом дорогом городе страны во время войны не пропадут и после, да и перспектив с точками приложения бизнес-усилий у города расположенного неподалеку от нескольких европейских столиц всяко больше чем в прифронтовом городе.

Сейчас многие беженцы живут не семьями - муж работает там, где и раньше (или служит), а жена с детьми где-то в эвакуации (за границей или в том же Ужгороде). И муж присылает деньги на жизнь. У кого-то хватает и на покупку квартир.Работы в Ужгороде вряд ли сильно добавилось, а население за счёт мигрантов сильно выросло.После войны встанет вопрос - или мужу ехать в Ужгород, или жене с детьми возвращаться домой.Если переселение в Ужгород, то где взять рабочие места. Какое-то количество добавится на обслуживание увеличившегося населения (парикмахеры, продавцы, врачи), но они не обеспечивают зарабатывание денег. И это не обеспечит работой всех мигрантов.Если вернутся назад, то куда девать эти купленные квартиры?И не очень понимаю связь точек приложения бизнес-усилий с близостью к нескольким европейским столицам. Разве что развитие туризма. Но сомневаюсь, что это будет настолько уж сильно, чтобы обеспечить работой город.