Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму. Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство.

Хто ж проти - стартаніть собі гілку про ваш улюблений "совок" і бавтеся там скільки завгодно. А тут і без "совка" флуду вистачає, нема шо по темі почитати.

оце все совок-капіталізм з одного боку з іншої опери, але насправді все взаємопов'язано. ви ж бачите, як зрадофіли час від часу закидають - а чого взагалі Україна воює? навіщо це населенню? типу й в окупації жити можна, й на Раші та в Біларусі населення живе... це ж не просто такми дійсно воюємо за право жити так, як в Європі, а не як на Раші. й питання не в рівні життя, а в організації суспільства. а рівень життя - це наслідок цього. бо високий рівень життя в Москві - це лише завдяки нафті. а без нафти бачимо воду по годинам в Донецьку.але це все далеко не всім очевидно. бо й в Європі є свої проблеми, там своя криза, й головне ми самі поки що не відповідаємо європейським стандартам. але загальний напрямок руху зрозумілий. й всі ці євроскептики в Угорщині (там зараз дійсно криза), й тепер в Чехії - вони критикують ЄС, але ніхто виходити не буде...