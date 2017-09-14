Додано: Нед 05 жов, 2025 11:54

detroytred написав: І ще далеко не факт, що ото Феррарі буде. І ще далеко не факт, що ото Феррарі буде.

В цьому і є різниця між совком і капіталізмомВ совку ВСІМ пообіцяли комунізм.... потім виявилось що комунізм не виходить -пацани власники свого слова-слово дали , слово забрали , потім інше далипообіцяли розвинутий соціалізм... який навернувся накривши всіх(майже всіх) чимось мокрим і не приємно пахнучим...При чому накрило як тих хто працював, так і тих хто ваньку валяв - однаково...А що в капіталізмі?Так можна валяти ваньку( приклад воєнпенса це підтверджує) , але після 30 річного валяння ваньки виявилось , що якби працював а не фіги оточуючим крутив... то кінцевий результат був би іншим....як мінімум разів в 100 кращим.І от саме це , можливість (вища ймовірність) купівлі ферарі тим хто працює над тим хто ваньку валяє - і є різницею між совком і капіталізмом.. і саме ця різниця і ЗМІНЮЄ ментальність природнім шляхом...А розстріляти кулаків(найефективніших виробників продовольства), отримати голодомор (щоб провести інустріалізацію) яка створила враження що можна перемогти весь світ і цим втягнутись у війну - кожен дурень може.ПСі не воєнпенсу який на 10 років від мене молодший і ні копійки в ЗСУ не передаючий(ні через податки ні через донати) - звинувачувати мене що я не воюю.глянь в зеркало -бачиш сволоту?