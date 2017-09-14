RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А возращаться они зачем будут? -- из-за ностальгии по "энергодефициту и инфраструктурных сбоев"?


в принципе процесс давно работает
и да , некоторые не возвращались
но удлинят максимальное время коммандировки до месяцев и т.д.
а там и рпо, и амнистия части бегунцов :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:51

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:ЛАД

Вы же сами писали про галопирующую с 90х деиндустриалищацию
сейчас люди работают в основном не на заводах, а хоть бы и из дому
но и для нового завода Закарпатье предпочтительней чем Харьков

Проблема в том, что Чехия/Польша (и скоро - Молдова) для нового завода ЕЩЕ предпочтительнее...

Чехия сама будет тут производства открывать , как со шкодой было
Сама Чехия, дорогая почти такая же бутиковая как Западная Европа

Раньше почему не открывала? :roll:
Или страновые риски - что завод одним днем отжать могут - кудато делись?
2
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будівельник ніяк не в стані осягнути, що для зникнення совку в головах достатньо прибрати оцей фактор в суспільстві --- руководящу партію.
І практично одразу людська природа (тяга до збагачення і т.д.) візьме своє.
Прикольне натягування сови на глобус з одночасним перевзуванням..
Тобто воєнпенсівська мантра про те що треба правильних можновладців які все створять а далі все легко - це виявляється не тяга до сильної руки (партії) ?

а Будівельник з його -нефіг чекати поки хтось буде для інших створювати -починайте створювати для себе самостійно, бо очікування це передача повноважень а ті хто повноваження заберуть використають їх так як ЇМ треба а не так як Ви хочете... - тобто таким собі диким первинним капіталізмом - не розуміє що участь керівників треба постійно зменшувати за рахунок збільшення власних зусиль у створенні власного благополуччя...

ПС
ми ще не раз побачимо заяви воєнпенса типу
воєнпенс завжди був за українізацію
воєнпенс завжди виступав про необхідність признання впливу кожного в його майбутнє
воєнпенс казав що вплив керівництва на кінцевий результат людини -5% в загальному...

Запамятайте цей пост :D


Це єралашкове врівняння.
Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко.
Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.

І саме кумедне, що ти навіть після п'яти звернень на це уваги, як в ні чому не бувало, продовжуєш штовхати цю єралашню. По суті брехню.

Саме прикольне --- я остаточно впевнений, що ти дійсно не розумієш різниці...
Тобто настільки глупый((
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:52

"Прокинься, моя Україно!"©

  detroytred написав:
  Успіх написав:Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...

Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!



Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!

Середина сюжету не менш цікава.
Особливо отой Замрій та і адвокат.

Ну я ж там спочатку написав що всі 40хв - цікаві!
Але, просто для "дуже зайнятих/надважливих в тилу", то хоча б 5-7хв спочатку і вкінці подивитись/послухати.

Але, що толку що це все ЦІКАВЕ і висвітлюють правду на всю країну, якщо тутешні наші потужники, як дуб-дубом?
І далі своє талдичуть, а на це☝️ - тупо закривають очі/просто ігнорують.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:53

  Vadim_ написав:
СМІШНЕ?
а як інакше сприймати цих майданівців? Возмущонних звірячим побиттям студентів?
Хотіли революцію?. Тримайте в обидві руки.
Пропоную не тільки фіксувати на камери але і скандувати - міліція з народом! Чи ця вже не з народом? :lol: не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську. :lol:
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І ще далеко не факт, що ото Феррарі буде.
В цьому і є різниця між совком і капіталізмом
В совку ВСІМ пообіцяли комунізм.... потім виявилось що комунізм не виходить -пацани власники свого слова-
слово дали , слово забрали , потім інше дали
пообіцяли розвинутий соціалізм... який навернувся накривши всіх(майже всіх) чимось мокрим і не приємно пахнучим...
При чому накрило як тих хто працював, так і тих хто ваньку валяв - однаково...
А що в капіталізмі?
Так можна валяти ваньку( приклад воєнпенса це підтверджує) , але після 30 річного валяння ваньки виявилось , що якби працював а не фіги оточуючим крутив... то кінцевий результат був би іншим....як мінімум разів в 100 кращим.

І от саме це , можливість (вища ймовірність) купівлі ферарі тим хто працює над тим хто ваньку валяє - і є різницею між совком і капіталізмом.. і саме ця різниця і ЗМІНЮЄ ментальність природнім шляхом...

А розстріляти кулаків(найефективніших виробників продовольства), отримати голодомор (щоб провести інустріалізацію) яка створила враження що можна перемогти весь світ і цим втягнутись у війну - кожен дурень може.

ПС
і не воєнпенсу який на 10 років від мене молодший і ні копійки в ЗСУ не передаючий(ні через податки ні через донати) - звинувачувати мене що я не воюю.
глянь в зеркало -бачиш сволоту?
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко.
Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.
Це одне і те саме
Що там-що там
БУЛО погіршення життя населення в РАЗИ.
Тому
якщо порівняти те що пропоную я
Самообмеження з високою ймовірністю покращень в майбутньому
З тим що пропонуєш ти
обмежити всіх з високою ймовірністю що
а - підем не туди ВСІ
б - результатом скористаються не ті хто більше себе самообмежив

То нафіга козі баян?
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Раньше почему не открывала?
Или страновые риски - что завод одним днем отжать могут - кудато делись?

1. не тупіть
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0 ... 0%B0%D1%80

2. бросьте єти раша-ипсо\страшилки для глупых, вы не на майдане
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:56

  fox767676 написав:ЛАД

Вы же сами писали про галопирующую с 90х деиндустриалищацию
сейчас люди работают в основном не на заводах, а хоть бы и из дому
но и для нового завода Закарпатье предпочтительней чем Харьков
Ниаршоринг (англ. nearshoring, nearsourcing) ― аутсорсинг бизнес-процессов, особенно процессов информационных технологий, компаниям в соседней стране, часто разделяющей границу с целевой страной[1]. Обе стороны рассчитывают извлечь выгоду из одного или нескольких из следующих измерений близости: географические, временные (часовой пояс), культурные, социальные, лингвистические, экономические, политические или исторические связи[2].
Согласен.
Предприятий стало намного меньше, хотя масштабы работы из дома несколько преувеличены, далеко не у всех есть такая возможность.
Тем не менее, предприятия всё же остались.
Да, некоторые переедут или уже переехали, как, например, Филип Моррис их Харькова во Львов. Но не все могут переехать. Металлургия не может в принципе. Для многих это слишком дорого - есть разница перебазироваться табачке или крупному машиностроительному заводу (или даже не очень крупному).
Строительство новых предприятий с 0 дело дорогостоящее. Найдутся ли желающие? И для завода разница между Закарпатьем и Харьковом есть даже сегодня, хотя она и сильно уменьшилась - наличие рабочей силы, воспринимающей завод (селянин, даже устроившийся на завод, отличается от горожанина).
Ниаршоринг - не все у нас айтишники (там это распространено больше всего). И вряд ли для ниаршоринга принципиальна разница в расстоянии между условными Ужгородом и Харьковом.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:58

нАЖАЛЬ ПОЛІЦІІ ПІХУЙ НА НАРІД

  fox767676 написав:
  Успіх написав:Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...

Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!



Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!


Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу
Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой"
то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків

