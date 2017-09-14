|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:59
_hunter написав: fox767676 написав: _hunter написав:
Проблема в том, что Чехия/Польша (и скоро - Молдова) для нового завода ЕЩЕ предпочтительнее...
Чехия сама будет тут производства открывать , как со шкодой было
Сама Чехия, дорогая почти такая же бутиковая как Западная Европа
Раньше почему не открывала?
Или страновые риски - что завод одним днем отжать могут - кудато делись?
Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.
Але їм пох..
5% побудували собі власні Польщі-Монако, а для всіх інших - мантрують на підход до дзеркала кожному, як рішення-вихід.
Тобто Кіосакі в зуби та дєрзайтє.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25754
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:04
fox767676 написав: _hunter написав:
А возращаться они зачем будут? -- из-за ностальгии по "энергодефициту и инфраструктурных сбоев"?
в принципе процесс давно работает
и да , некоторые не возвращались
но удлинят максимальное время коммандировки до месяцев и т.д.
а там и рпо, и амнистия части бегунцов
Зачем амнистия?
Они не осуждены.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36561
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:04
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко.
Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.
Це одне і те саме
Що там-що там
БУЛО погіршення життя населення в РАЗИ.
Тому
якщо порівняти те що пропоную я
Самообмеження з високою ймовірністю покращень в майбутньому
З тим що пропонуєш ти
обмежити всіх з високою ймовірністю що
а - підем не туди ВСІ
б - результатом скористаються не ті хто більше себе самообмежив
То нафіга козі баян?
Я ж кажу, що ти дійсно настільки глупий, що не бачиш різниці.
Між Рузвельтом і Сталіним.
Між кейнсіанством і колективізацією з голодоморами...
Це навіть не єралашик!
Бо журнал Єралаш для школярів не настільки примітивно глупый був...
Там рівень вище твого на порядок.
Запам'ятати треба оцей твіт, де в тебе "одне і теж" Рузвельт - сралін, кейнсіанство і колгоспізація тощо.
Погіршення життя таке, як в Голодомор...
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 05 жов, 2025 12:07, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25754
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:04
Shaman написав:
а на пострадянському просторі ментальність зовсім інша у так званих совків - там щось має держава надати, в першу чергу роботу - або допомогу, якщо роботи немає. в Україні незважаючи на недоліки вже є основні можливості для заробітку грошей - ведення бізнесу дуже спрощене, можна ще й податки не платити. те саме й з роботою - було б бажання працювати й досягати чогось.
Тобі треба організовувати скам-курси про "Успішний успіх".
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10201
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1474 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:05
detroytred написав:
Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.
.
спорне питання. Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд. Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3604
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:07
fox767676 написав: _hunter написав:
А возращаться они зачем будут? -- из-за ностальгии по "энергодефициту и инфраструктурных сбоев"?
но удлинят максимальное время коммандировки до месяцев и т.д.
И что это изменит? - что будут невозвращаться не через неделю а через месяц?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10684
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:10
fox767676 написав: Успіх написав:
Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...
Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!
Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!
Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу
Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой"
то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків
Ну я ж визнав, що зе перетворився на ге - що ще вам потрібно?
Я, просто в перший рік повномасштабки думав, що просто до влади не доходить той весь бардак, що твориться у війську і в тилу.
А потім побачив, що всі про все знають, але... нічого не хочуть з цим робити!
Наприклад, чому за стільки часу/за стільки вечірніх відосіків зе, я не бачив відосіка, на кшталт: "я побачив не одне відео про жорстоке/не людяне поводження з пересічними при "бусифікації" і я негайно створю комісії по перевірці тцк. А також, ми найближчим часом приймемо закон про покарання робітників тцк, які порушують права громадян... Тож, скоро робітники тцк будуть думати, чи порушувати їм права людини, чи присісти на 5-12років у в'язницю?"
Отак мало б бути!
Але ж такого нема!
Є тільки те, що можуть присісти на 5-12років колишні ЗАХИСНИКИ України!!!
Наприклад, мої побратими, які відкуячили 2-3-3,5роки на фронті, ризикували своїм життям і здоров'ям, і невитримавши того бардаку, пішли в сзч...
Як так?©
Пересічним ухилянтам, які відлежали на дивані всі ці роки, то загрожує лише штраф, або бусифікація - а колишнім ЗАХИСНИКАМ України - від 5 до 12р в'язниці??? За що? За те, що вони стільки років захищали Батьківщину???
Як так?©
Де правда?!!!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8679
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:10
Banderlog написав: detroytred написав:
Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.
.
спорне питання. Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд. Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?
Спорним є - "Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд."
Недостатньо сприятливі мабуть...
Що лише поодинокі, як ото вище Шкода, мали змогу всунутися.
А свої дорозвивалися з космосу до курей-зерна.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25754
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:11
Вы чуть дальше пресс-агиток читайте...
За підсумками 2020 року було реалізовано 5093 автомобілі бренду Škoda, що склало 5,9 % ринку
И для сравнения почитайте что у "северного соседа" было...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10684
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:12
Banderlog написав: detroytred написав:
Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.
Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?
Там опасность есть: можно на себя выйти
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10684
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|128683
|
|
|1493
|314813
|
|
|6076
|1000010
|
|