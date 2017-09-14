RSS
  #<1 ... 15362153631536415365
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:59

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  _hunter написав:Проблема в том, что Чехия/Польша (и скоро - Молдова) для нового завода ЕЩЕ предпочтительнее...

Чехия сама будет тут производства открывать , как со шкодой было
Сама Чехия, дорогая почти такая же бутиковая как Западная Европа

Раньше почему не открывала? :roll:
Или страновые риски - что завод одним днем отжать могут - кудато делись?


Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.

Але їм пох..
5% побудували собі власні Польщі-Монако, а для всіх інших - мантрують на підход до дзеркала кожному, як рішення-вихід.
Тобто Кіосакі в зуби та дєрзайтє.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:04

  fox767676 написав:
  _hunter написав:А возращаться они зачем будут? -- из-за ностальгии по "энергодефициту и инфраструктурных сбоев"?


в принципе процесс давно работает
и да , некоторые не возвращались
но удлинят максимальное время коммандировки до месяцев и т.д.
а там и рпо, и амнистия части бегунцов :mrgreen:
Зачем амнистия?
Они не осуждены.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко.
Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.
Це одне і те саме
Що там-що там
БУЛО погіршення життя населення в РАЗИ.
Тому
якщо порівняти те що пропоную я
Самообмеження з високою ймовірністю покращень в майбутньому
З тим що пропонуєш ти
обмежити всіх з високою ймовірністю що
а - підем не туди ВСІ
б - результатом скористаються не ті хто більше себе самообмежив

То нафіга козі баян?

Я ж кажу, що ти дійсно настільки глупий, що не бачиш різниці.

Між Рузвельтом і Сталіним.
Між кейнсіанством і колективізацією з голодоморами...

Це навіть не єралашик!
Бо журнал Єралаш для школярів не настільки примітивно глупый був...
Там рівень вище твого на порядок.

Запам'ятати треба оцей твіт, де в тебе "одне і теж" Рузвельт - сралін, кейнсіанство і колгоспізація тощо.
Погіршення життя таке, як в Голодомор...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 05 жов, 2025 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а на пострадянському просторі ментальність зовсім інша у так званих совків - там щось має держава надати, в першу чергу роботу - або допомогу, якщо роботи немає. в Україні незважаючи на недоліки вже є основні можливості для заробітку грошей - ведення бізнесу дуже спрощене, можна ще й податки не платити. те саме й з роботою - було б бажання працювати й досягати чогось.

Тобі треба організовувати скам-курси про "Успішний успіх". :D
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:05

  detroytred написав:


Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.

.
спорне питання. Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд. Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:07

  fox767676 написав:
  _hunter написав:А возращаться они зачем будут? -- из-за ностальгии по "энергодефициту и инфраструктурных сбоев"?

но удлинят максимальное время коммандировки до месяцев и т.д.

И что это изменит? - что будут невозвращаться не через неделю а через месяц? :D
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:10

За крок до перевороту думок©

  fox767676 написав:
  Успіх написав:Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...

Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!



Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!


Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу
Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой"
то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків

Ну я ж визнав, що зе перетворився на ге - що ще вам потрібно? :mrgreen:
Я, просто в перший рік повномасштабки думав, що просто до влади не доходить той весь бардак, що твориться у війську і в тилу.
А потім побачив, що всі про все знають, але... нічого не хочуть з цим робити!
Наприклад, чому за стільки часу/за стільки вечірніх відосіків зе, я не бачив відосіка, на кшталт: "я побачив не одне відео про жорстоке/не людяне поводження з пересічними при "бусифікації" і я негайно створю комісії по перевірці тцк. А також, ми найближчим часом приймемо закон про покарання робітників тцк, які порушують права громадян... Тож, скоро робітники тцк будуть думати, чи порушувати їм права людини, чи присісти на 5-12років у в'язницю?" :mrgreen:
Отак мало б бути!

Але ж такого нема!

Є тільки те, що можуть присісти на 5-12років колишні ЗАХИСНИКИ України!!!
Наприклад, мої побратими, які відкуячили 2-3-3,5роки на фронті, ризикували своїм життям і здоров'ям, і невитримавши того бардаку, пішли в сзч...
Як так?©

Пересічним ухилянтам, які відлежали на дивані всі ці роки, то загрожує лише штраф, або бусифікація - а колишнім ЗАХИСНИКАМ України - від 5 до 12р в'язниці??? За що? За те, що вони стільки років захищали Батьківщину???
Як так?©
Де правда?!!!
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:10

  Banderlog написав:
  detroytred написав:


Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.

.
спорне питання. Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд. Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?


Спорним є - "Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд."

Недостатньо сприятливі мабуть...
Що лише поодинокі, як ото вище Шкода, мали змогу всунутися.
А свої дорозвивалися з космосу до курей-зерна.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:11

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Раньше почему не открывала?
Или страновые риски - что завод одним днем отжать могут - кудато делись?

1. не тупіть
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0 ... 0%B0%D1%80

Вы чуть дальше пресс-агиток читайте...
За підсумками 2020 року було реалізовано 5093 автомобілі бренду Škoda, що склало 5,9 % ринку

И для сравнения почитайте что у "северного соседа" было...
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:12

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.
Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?

Там опасность есть: можно на себя выйти :lol:
