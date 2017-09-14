detroytred написав:Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко. Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.
Це одне і те саме Що там-що там БУЛО погіршення життя населення в РАЗИ. Тому якщо порівняти те що пропоную я Самообмеження з високою ймовірністю покращень в майбутньому З тим що пропонуєш ти обмежити всіх з високою ймовірністю що а - підем не туди ВСІ б - результатом скористаються не ті хто більше себе самообмежив
То нафіга козі баян?
Вы же сами писали про галопирующую с 90х деиндустриалищацию сейчас люди работают в основном не на заводах, а хоть бы и из дому но и для нового завода Закарпатье предпочтительней чем Харьков
Ниаршоринг (англ. nearshoring, nearsourcing) ― аутсорсинг бизнес-процессов, особенно процессов информационных технологий, компаниям в соседней стране, часто разделяющей границу с целевой страной[1]. Обе стороны рассчитывают извлечь выгоду из одного или нескольких из следующих измерений близости: географические, временные (часовой пояс), культурные, социальные, лингвистические, экономические, политические или исторические связи[2].
Согласен. Предприятий стало намного меньше, хотя масштабы работы из дома несколько преувеличены, далеко не у всех есть такая возможность. Тем не менее, предприятия всё же остались. Да, некоторые переедут или уже переехали, как, например, Филип Моррис их Харькова во Львов. Но не все могут переехать. Металлургия не может в принципе. Для многих это слишком дорого - есть разница перебазироваться табачке или крупному машиностроительному заводу (или даже не очень крупному). Строительство новых предприятий с 0 дело дорогостоящее. Найдутся ли желающие? И для завода разница между Закарпатьем и Харьковом есть даже сегодня, хотя она и сильно уменьшилась - наличие рабочей силы, воспринимающей завод (селянин, даже устроившийся на завод, отличается от горожанина). Ниаршоринг - не все у нас айтишники (там это распространено больше всего). И вряд ли для ниаршоринга принципиальна разница в расстоянии между условными Ужгородом и Харьковом.
Я ж кажу, що ти дійсно настільки глупий, що не бачиш різниці.
Між Рузвельтом і Сталіним. Між кейнсіанством і колективізацією з голодоморами...
Це навіть не єралашик! Бо журнал Єралаш для школярів не настільки примітивно глупый був... Там рівень вище твого на порядок.
Запам'ятати треба оцей твіт, де в тебе "одне і теж" Рузвельт - сралін, кейнсіанство і колгоспізація тощо. Погіршення життя таке, як в Голодомор...
Shaman написав:а на пострадянському просторі ментальність зовсім інша у так званих совків - там щось має держава надати, в першу чергу роботу - або допомогу, якщо роботи немає. в Україні незважаючи на недоліки вже є основні можливості для заробітку грошей - ведення бізнесу дуже спрощене, можна ще й податки не платити. те саме й з роботою - було б бажання працювати й досягати чогось.
Тобі треба організовувати скам-курси про "Успішний успіх".