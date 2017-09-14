Успіх написав:Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...
Тут усі 40хв - цікаві! Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!
Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!
Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой" то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків
Ну я ж визнав, що зе перетворився на ге - що ще вам потрібно? Я, просто в перший рік повномасштабки думав, що просто до влади не доходить той весь бардак, що твориться у війську і в тилу. А потім побачив, що всі про все знають, але... нічого не хочуть з цим робити! Наприклад, чому за стільки часу/за стільки вечірніх відосіків зе, я не бачив відосіка, на кшталт: "я побачив не одне відео про жорстоке/не людяне поводження з пересічними при "бусифікації" і я негайно створю комісії по перевірці тцк. А також, ми найближчим часом приймемо закон про покарання робітників тцк, які порушують права громадян... Тож, скоро робітники тцк будуть думати, чи порушувати їм права людини, чи присісти на 5-12років у в'язницю?" Отак мало б бути!
ЛАД написав:Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство. Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.
Хто ж проти - стартаніть собі гілку про ваш улюблений "совок" і бавтеся там скільки завгодно. А тут і без "совка" флуду вистачає, нема шо по темі почитати. ...
оце все совок-капіталізм з одного боку з іншої опери, але насправді все взаємопов'язано. ви ж бачите, як зрадофіли час від часу закидають - а чого взагалі Україна воює? навіщо це населенню? типу й в окупації жити можна, й на Раші та в Біларусі населення живе... це ж не просто так
ми дійсно воюємо за право жити так, як в Європі, а не як на Раші. й питання не в рівні життя, а в організації суспільства. а рівень життя - це наслідок цього. бо високий рівень життя в Москві - це лише завдяки нафті. а без нафти бачимо воду по годинам в Донецьку.
але це все далеко не всім очевидно. бо й в Європі є свої проблеми, там своя криза, й головне ми самі поки що не відповідаємо європейським стандартам. але загальний напрямок руху зрозумілий. й всі ці євроскептики в Угорщині (там зараз дійсно криза), й тепер в Чехії - вони критикують ЄС, але ніхто виходити не буде...
Отут чел не бачить різниці між рузвельтами та сраліними, між кейнсіанством та колгоспізацією. І нічьо(((((((((
detroytred написав:Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко. Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.
Це одне і те саме Що там-що там БУЛО погіршення життя населення в РАЗИ. Тому якщо порівняти те що пропоную я Самообмеження з високою ймовірністю покращень в майбутньому З тим що пропонуєш ти обмежити всіх з високою ймовірністю що а - підем не туди ВСІ б - результатом скористаються не ті хто більше себе самообмежив