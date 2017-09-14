RSS
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:10

  Banderlog написав:
  detroytred написав:


Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.

.
спорне питання. Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд. Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?


Спорним є - "Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд."

Недостатньо сприятливі мабуть...
Що лише поодинокі, як ото вище Шкода, мали змогу всунутися.
А свої дорозвивалися з космосу до курей-зерна.
detroytred
 
Повідомлень: 25756
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:11

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Раньше почему не открывала?
Или страновые риски - что завод одним днем отжать могут - кудато делись?

1. не тупіть
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0 ... 0%B0%D1%80

Вы чуть дальше пресс-агиток читайте...
За підсумками 2020 року було реалізовано 5093 автомобілі бренду Škoda, що склало 5,9 % ринку

И для сравнения почитайте что у "северного соседа" было...
_hunter
 
Повідомлень: 10687
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:12

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.
Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?

Там опасность есть: можно на себя выйти :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10687
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ниаршоринг - не все у нас айтишники (там это распространено больше всего). И вряд ли для ниаршоринга принципиальна разница в расстоянии между условными Ужгородом и Харьковом.


Ну что вы такой предсказуемый :)
Whirlpool - пример фабричного ниаршоринга, когда США перенесли производство бытовой техники из КНР в Мексику, северную, Монтеррей
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4382
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:18

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Раньше почему не открывала?
Или страновые риски - что завод одним днем отжать могут - кудато делись?

1. не тупіть
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0 ... 0%B0%D1%80

2. бросьте єти раша-ипсо\страшилки для глупых, вы не на майдане

Со вторым согласен.
А по первому... Суперзавод -
У 2020 році на заводі було вироблено 3386 автомобілі
и
Виробничі потужності заводу складають 80 тис. автомобілів на рік (SKD складання — 30 тис. авто, CKD виробництво — 50 тис. авто на рік)
"SKD складання" - попросту крупноузловая сборка, не знаю, что значит "CKD виробництво".
Завод открыт в 2001 и в 2020 выпуск 3386 штук. Даже не смешно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36565
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:20

  Shaman написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство.
Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.

Хто ж проти - стартаніть собі гілку про ваш улюблений "совок" і бавтеся там скільки завгодно. А тут і без "совка" флуду вистачає, нема шо по темі почитати.
...

оце все совок-капіталізм з одного боку з іншої опери, але насправді все взаємопов'язано. ви ж бачите, як зрадофіли час від часу закидають - а чого взагалі Україна воює? навіщо це населенню? типу й в окупації жити можна, й на Раші та в Біларусі населення живе... це ж не просто так

ми дійсно воюємо за право жити так, як в Європі, а не як на Раші. й питання не в рівні життя, а в організації суспільства. а рівень життя - це наслідок цього. бо високий рівень життя в Москві - це лише завдяки нафті. а без нафти бачимо воду по годинам в Донецьку.

але це все далеко не всім очевидно. бо й в Європі є свої проблеми, там своя криза, й головне ми самі поки що не відповідаємо європейським стандартам. але загальний напрямок руху зрозумілий. й всі ці євроскептики в Угорщині (там зараз дійсно криза), й тепер в Чехії - вони критикують ЄС, але ніхто виходити не буде...

😁😁😁😁😁

Отут чел не бачить різниці між рузвельтами та сраліними, між кейнсіанством та колгоспізацією.
І нічьо(((((((((


  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко.
Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.
Це одне і те саме
Що там-що там
БУЛО погіршення життя населення в РАЗИ.
Тому
якщо порівняти те що пропоную я
Самообмеження з високою ймовірністю покращень в майбутньому
З тим що пропонуєш ти
обмежити всіх з високою ймовірністю що
а - підем не туди ВСІ
б - результатом скористаються не ті хто більше себе самообмежив

То нафіга козі баян?
detroytred
 
Повідомлень: 25756
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:20

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.
спорне питання. Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд. Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?

Що лише поодинокі, як ото вище Шкода, мали змогу всунутися.

Да не всовывались они даже - это так, чисто "экспериментальное/лабораторное" производство.
Для сравнение - что такое "всунулись":
09.04.2021
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ НА КЛЮЧЕВОМ РЫНКЕ ДЛЯ ŠKODA: 750 000 АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РОССИИ
_hunter
 
Повідомлень: 10687
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:22

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Ниаршоринг - не все у нас айтишники (там это распространено больше всего). И вряд ли для ниаршоринга принципиальна разница в расстоянии между условными Ужгородом и Харьковом.

когда США перенесли производство бытовой техники из КНР в Мексику, северную, Монтеррей

ОК - Штатам в офшоринг удалось. Но "эта страна" тут каким боком? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 10687
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:25

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

  Banderlog написав:не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.
А для тебе, в мене є таке😁
З тг каналу(напевно, іпсятина)😁
Зображення
"Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8684
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:25

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Ниаршоринг - не все у нас айтишники (там это распространено больше всего). И вряд ли для ниаршоринга принципиальна разница в расстоянии между условными Ужгородом и Харьковом.

когда США перенесли производство бытовой техники из КНР в Мексику, северную, Монтеррей

И "эта страна" тут каким боком? :roll:

я запутался какая страна вам "эта" :D в контексте примера ниаршоринга
вам бы на родину, в молдавские пампасы, ясности было больше
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4382
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
