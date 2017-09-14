|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:53
Успіх написав: Banderlog написав:
не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.
"Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"
економіка РФ рухне
flyman
Повідомлень: 41044
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2859 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:56
fox767676 написав: flyman написав:
Потрібно розглядати з точки зору неофітів, от ми такі молоді, добили біосміття народжене в СРСР, "розвантажили" ПФ, і зараз вжухххх ...
у 2023 прогулювався по елітному квартальчику Печерська
молодики років 30 на тенісному корті обговорювали майбутнє відрядження до США
ось так треба жити
генофонд
flyman
Повідомлень: 41044
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2859 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 13:00
detroytred написав:
Виводять капітал здебільшого можновладці-управлінці-регулятори... (олігархи до можновладців теж відносяться).
Чому?
Тому що не мають МЕТИ прирощувати його в своєму ринку...
Через Самсунги-Хюндаї... Розвиток ринку в напрямку до самсунгів-хюндаїв.
А курі-зерно мають малий обмежений об'єм.
Тобто самі собі вони не заборонять. За такої своєї мети.
А якщо матимуть мету розвивати свій ринок ... то й потреби виводити не матимуть. Забороняти самім собі й не потрібно буде. А людям тим паче, прирощувати в місцевому ринку будуть... свої пенсійні і т.д. накопичення.
для грарної супердержави достатньо з десяток комбайнерів-трактористів на район і пара мільйон населення, а от для її захисту ресурсу потрібно в десятки разів більше, от шукай можновладцям оптимум у задачі лінійного програмування, Матриця
flyman
Повідомлень: 41044
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2859 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 13:03
flyman написав:
генофонд
є антиутопії, там при досягненні 60 річного віку фатальні ін'єкції робили
І гасло - "пожив - дай пожити іншим"
fox767676
Повідомлень: 4382
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 188 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 13:03
flyman написав: Успіх написав: Banderlog написав:
не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.
"Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"
економіка РФ рухне
все колись рухне. В довгостроковій перспективі всі ми мертві. вся справа в тім що хтось раніше, а хтось попізже.
Так от, економіка України вже рухнула, ми тримаємось на західних кредитах.
Рф теж колись може впасти, але хто сказав що їм тоді не надасть кредити Китай? З чого ви взяли, що при падінні економіки впаде армія чи політичний режим?
Banderlog
Повідомлень: 3610
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 13:17
Banderlog написав:
це скільки в хамбургерах?
Так пох.
73Куї - вони і в Занзібарі 73Куї 😁
А що там нашим контрачам - 2ляма грн на рік? 50Куїв?
І то тільки молоді?(якої половину випустили закордон?)😁
Успіх
Повідомлень: 8684
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 1010 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 13:18
Banderlog написав:
.........
ну давайте з іншої сторони. Нам обіцяли що вступ в вто, та асоціація з єс приведе до золотого дощу з інвестицій в Україну. Начебто грошам потрібні демократичні цінності і якісь антикорупційні інституції.
Результат?
Може краще заборонити вивід капіталу? Хочаб на час війни? Та післявоєнний період.
Обещать можно много чего.
А создавать условия это немного другое.
Хотя, впрочем, для себя "элита" условия создала.
А "заборонити вивід капіталу"... Хто ж сам собі буде забороняти?
ЛАД
Повідомлень: 36565
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
Профіль
Успіх
-
-
Повідомлень: 8684
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Нед 05 жов, 2025 13:22
flyman написав: Успіх написав: Banderlog написав:
не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.
"Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"
економіка РФ рухне
А в нас - все потужно!
Але щось наш 73-відсотковий не може нашим воїнам підняти до 73Куя?!
Як так?©
Економіка то скоро рухне, але чия саме?
>>>
Banderlog написав:
Так от, економіка України вже рухнула, ми тримаємось на західних кредитах
Успіх
Повідомлень: 8684
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 1010 раз.
Профіль
Додано: Нед 05 жов, 2025 13:31
Успіх написав: Banderlog написав:
це скільки в хамбургерах?
Так пох.
73Куї - вони і в Занзібарі 73Куї 😁
А що там нашим контрачам - 2ляма грн на рік? 50Куїв?
І то тільки молоді?(якої половину випустили закордон?)😁
Ти краще подумай, шо з пропагованою тобою ідеєю завезти найманців з зімбабва?
Рф зара б їх перекупила на раз два)
Визнаєш що був не прав?
Ціна доляра не кругом однакова) но якщо всеодно тратити в занзібарі то пох звідки привіз з України чи з рф
Banderlog
Повідомлень: 3610
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
Профіль
