detroytred написав:Виводять капітал здебільшого можновладці-управлінці-регулятори... (олігархи до можновладців теж відносяться). Чому? Тому що не мають МЕТИ прирощувати його в своєму ринку... Через Самсунги-Хюндаї... Розвиток ринку в напрямку до самсунгів-хюндаїв. А курі-зерно мають малий обмежений об'єм.
Тобто самі собі вони не заборонять. За такої своєї мети. А якщо матимуть мету розвивати свій ринок ... то й потреби виводити не матимуть. Забороняти самім собі й не потрібно буде. А людям тим паче, прирощувати в місцевому ринку будуть... свої пенсійні і т.д. накопичення.
для грарної супердержави достатньо з десяток комбайнерів-трактористів на район і пара мільйон населення, а от для її захисту ресурсу потрібно в десятки разів більше, от шукай можновладцям оптимум у задачі лінійного програмування, Матриця
Пи здити як не у себе, точька
ЛАД написав:Тогда объясните мне, чем перенос производства в Мексику отличается от переноса производства в КНР? Было выгодно в КНР, разместили там, стало выгоднее в Мексике, переместили туда. Завтра по каким-то причинам станет выгоднее разместить, например, в Индии, перенесут туда. Или в Бангладеш. Или во Вьетнам. Или ещё куда. В Украину почему-то 30 лет не стремились. Что изменится после войны? Чем вдруг Ужгород станет так хорош и привлекателен и чем лучше, чем, допустим 5-10 лет назад?
omg изучите для начала семантику слова ниаршоринг, в чем его отличие от глобализации вообще, и подумайте что в мире поменялось в последние 5 лет по поводу Ужгорода - допустим не он улучшился (хотя визуально\инфраструктурно он стал интереснее), а остальная Украина ухудшилась, особенно Левобережье , утратившее надолго перспективы
Banderlog написав:не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.
А для тебе, в мене є таке😁 З тг каналу(напевно, іпсятина)😁 "Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"
це скільки в хамбургерах?
Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина? Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий?
М .ля , Ужгород который на дняж обстрел яли и Бангладеш , ви шо там до.б ойби ?
изучите для начала семантику слова ниаршоринг, в чем его отличие от глобализации вообще ......
вам встречный совет - почитайте, какой НДС между Мексикой и Штатами был. И какой сейчас у Европы с заевропьем... Я повторюсь, на всякий случай: "операция не имеет признаков экономического смысла"
stm написав:Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина? Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий?
тут особо думати не треба. Вони збільшили воюючу армію в 2 раза. І охочих до хамбургургерів стало менше. Дуже навіть можливо що років через 2 вони перейдуть на поповнення армії по українськи, на бусифікацію. В нас воно почалось з літа 22го. Чи Ви гадаєте , що репресивний механізм в них меншефективний?