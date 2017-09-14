RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:38

  fox767676 написав:
  flyman написав:генофонд


є антиутопії, там при досягненні 60 річного віку фатальні ін'єкції робили
І гасло - "пожив - дай пожити іншим"

в кіно було до 25, а потім "колесо фортуни" чи чого там
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:40

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Ну я ж визнав


А я на фронті три роки хіба не так виправляв свої помилки? :mrgreen:

А що кордони М2260 відкриті?
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:45

  flyman написав:
  detroytred написав:Виводять капітал здебільшого можновладці-управлінці-регулятори... (олігархи до можновладців теж відносяться).
Чому?
Тому що не мають МЕТИ прирощувати його в своєму ринку...
Через Самсунги-Хюндаї... Розвиток ринку в напрямку до самсунгів-хюндаїв.
А курі-зерно мають малий обмежений об'єм.

Тобто самі собі вони не заборонять. За такої своєї мети.
А якщо матимуть мету розвивати свій ринок ... то й потреби виводити не матимуть. Забороняти самім собі й не потрібно буде. А людям тим паче, прирощувати в місцевому ринку будуть... свої пенсійні і т.д. накопичення.

для грарної супердержави достатньо з десяток комбайнерів-трактористів на район і пара мільйон населення, а от для її захисту ресурсу потрібно в десятки разів більше, от шукай можновладцям оптимум у задачі лінійного програмування, Матриця

Пи здити як не у себе, точька
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 05 жов, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тогда объясните мне, чем перенос производства в Мексику отличается от переноса производства в КНР?
Было выгодно в КНР, разместили там, стало выгоднее в Мексике, переместили туда.
Завтра по каким-то причинам станет выгоднее разместить, например, в Индии, перенесут туда. Или в Бангладеш. Или во Вьетнам. Или ещё куда.
В Украину почему-то 30 лет не стремились. Что изменится после войны? Чем вдруг Ужгород станет так хорош и привлекателен и чем лучше, чем, допустим 5-10 лет назад?


omg
изучите для начала семантику слова ниаршоринг, в чем его отличие от глобализации вообще, и подумайте что в мире поменялось в последние 5 лет
по поводу Ужгорода - допустим не он улучшился (хотя визуально\инфраструктурно он стал интереснее), а остальная Украина ухудшилась, особенно Левобережье , утратившее надолго перспективы
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:47

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.
А для тебе, в мене є таке😁
З тг каналу(напевно, іпсятина)😁
Зображення
"Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"
це скільки в хамбургерах? :lol:

Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина?
Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий? :)
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:56

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Тогда объясните мне, чем перенос производства в Мексику отличается от переноса производства в КНР?
Было выгодно в КНР, разместили там, стало выгоднее в Мексике, переместили туда.
Завтра по каким-то причинам станет выгоднее разместить, например, в Индии, перенесут туда. Или в Бангладеш. Или во Вьетнам. Или ещё куда.
В Украину почему-то 30 лет не стремились. Что изменится после войны? Чем вдруг Ужгород станет так хорош и привлекателен и чем лучше, чем, допустим 5-10 лет назад?


omg
изучите для начала семантику слова ниаршоринг, в чем его отличие от глобализации вообще, и подумайте что в мире поменялось в последние 5 лет
по поводу Ужгорода - допустим не он улучшился (хотя визуально\инфраструктурно он стал интереснее), а остальная Украина ухудшилась, особенно Левобережье , утратившее надолго перспективы

М .ля , Ужгород который на дняж обстрел яли и Бангладеш , ви шо там до.б ойби ?
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:58

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Тогда объясните мне, чем перенос производства в Мексику отличается от переноса производства в КНР?
Было выгодно в КНР, разместили там, стало выгоднее в Мексике, переместили туда.
Завтра по каким-то причинам станет выгоднее разместить, например, в Индии, перенесут туда. Или в Бангладеш. Или во Вьетнам. Или ещё куда.
В Украину почему-то 30 лет не стремились. Что изменится после войны? Чем вдруг Ужгород станет так хорош и привлекателен и чем лучше, чем, допустим 5-10 лет назад?

изучите для начала семантику слова ниаршоринг, в чем его отличие от глобализации вообще ......

вам встречный совет :) - почитайте, какой НДС между Мексикой и Штатами был. И какой сейчас у Европы с заевропьем...
Я повторюсь, на всякий случай: "операция не имеет признаков экономического смысла"
2
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:59

Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:00

  stm написав:Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина?
Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий? :)
тут особо думати не треба. Вони збільшили воюючу армію в 2 раза. І охочих до хамбургургерів стало менше. Дуже навіть можливо що років через 2 вони перейдуть на поповнення армії по українськи, на бусифікацію. В нас воно почалось з літа 22го. Чи Ви гадаєте , що репресивний механізм в них меншефективний?
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:у Европы с заевропьем...

что такое "заевропье"? Твоя обоссавшася от страха перед пмр Молдова, или само "пмр"?
