Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:38

  fox767676 написав:
  flyman написав:генофонд


є антиутопії, там при досягненні 60 річного віку фатальні ін'єкції робили
І гасло - "пожив - дай пожити іншим"

в кіно було до 25, а потім "колесо фортуни" чи чого там
flyman
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тогда объясните мне, чем перенос производства в Мексику отличается от переноса производства в КНР?
Было выгодно в КНР, разместили там, стало выгоднее в Мексике, переместили туда.
Завтра по каким-то причинам станет выгоднее разместить, например, в Индии, перенесут туда. Или в Бангладеш. Или во Вьетнам. Или ещё куда.
В Украину почему-то 30 лет не стремились. Что изменится после войны? Чем вдруг Ужгород станет так хорош и привлекателен и чем лучше, чем, допустим 5-10 лет назад?


omg
изучите для начала семантику слова ниаршоринг, в чем его отличие от глобализации вообще, и подумайте что в мире поменялось в последние 5 лет
по поводу Ужгорода - допустим не он улучшился (хотя визуально\инфраструктурно он стал интереснее), а остальная Украина ухудшилась, особенно Левобережье , утратившее надолго перспективы
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 жов, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:47

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.
А для тебе, в мене є таке😁
З тг каналу(напевно, іпсятина)😁
Зображення
"Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"
це скільки в хамбургерах? :lol:

Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина?
Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий? :)
stm
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:00

  stm написав:Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина?
Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий? :)
тут особо думати не треба. Вони збільшили воюючу армію в 2 раза. І охочих до хамбургургерів стало менше. Дуже навіть можливо що років через 2 вони перейдуть на поповнення армії по українськи, на бусифікацію. В нас воно почалось з літа 22го. Чи Ви гадаєте , що репресивний механізм в них меншефективний?
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:у Европы с заевропьем...

что такое "заевропье"? Твоя обоссавшася от страха перед пмр Молдова, или само "пмр"?
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:03

  fox767676 написав:
  _hunter написав:у Европы с заевропьем...

что такое "заевропье"? Твоя обоссавшася от страха перед пмр Молдова, или само "пмр"?

знайдіть на карті початку минулого сторіччя "Придністров"я"
flyman
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:03

  fox767676 написав:Vadim_
cходи в вытрезвитель, попроси чтобы усыпили на 48 часов
витрєзвітілі закінчились з совком. Зо 5 років тому я півдня вбив на замерзаючого в рідному селі алкаша. Нікому воно не треба.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рубрика "з нами весь світ":
Росія активно вербує колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки для участі у війні проти України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

РФ вербує афганський військових
За даними СЗРУ, російська сторона обіцяє афганським військовим від 1,5 до 2,5 тис. доларів щомісяця, а також можливість отримати російське громадянство або тимчасову посвідку на проживання
– Фіксуємо активну роботу російських спецслужб в Афганістані. На війну з Україною вербують колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки. Вербуванню сприяє оголошене у березні 2025 року рішення США про припинення дії програми тимчасового захисту для афганських громадян і початок депортації афганських біженців з Ірану, — зазначив він.

Загалом чисельність афганських військових, яких раніше готували інструктори США, Великої Британії та інших країн НАТО, становить близько 20–25 тисяч осіб.
https://fakty.com.ua/ua/svit/20251005-r ... -rozvidka/
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:07

  Banderlog написав:
  stm написав:Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина?
Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий? :)
тут особо думати не треба. Вони збільшили воюючу армію в 2 раза. І охочих до хамбургургерів стало менше. Дуже навіть можливо що років через 2 вони перейдуть на поповнення армії по українськи, на бусифікацію. В нас воно почалось з літа 22го. Чи Ви гадаєте , що репресивний механізм в них меншефективний?

Вірно, тому що на ті гроші гамбургалюби вже не йдуть. А ще я вважаю що репресивний механізм у них гарний, і можна обіцяти навіть 100тис., більшість щось невірно оформлює і зникає безвісті після першої виплати яка значно менша ніж обіцяне, але достатня щоб у селі вважали що то є трамплін сім'ї)
stm
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:09

  fox767676 написав:
  _hunter написав:у Европы с заевропьем...

что такое "заевропье"?

Страны Европы (часть Евразии), находящиеся на небольшом отдалении от ЕС.
И не входящие в альтернативные блоки (но это уже вторично).
