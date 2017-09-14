RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:47

Успіх
сильно розженешся на зарплату солдата в 500дол.?


Така зарплата лише на рівненському полігоні зразу після мобілізації. . Хоча б десь на сході на сотій лінії оборони - вже більше 1 куя. Незрозуміло навіщо ти надаєш неправдиву інформацію.
Hotab
 
Повідомлень: 16575
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:55

  Hotab написав:Успіх
сильно розженешся на зарплату солдата в 500дол.?


Така зарплата лише на рівненському полігоні зразу після мобілізації. . Хоча б десь на сході на сотій лінії оборони - вже більше 1 куя. Незрозуміло навіщо ти надаєш неправдиву інформацію.

Що ти мелеш?
Якщо не в зоні БД, то гола з/п!


п.с.
А 50Кгрн(де вже значні ризики прильоту на голову) - це прям жир, коли в тилу дружина і 2-є дітей?

Пля, розвєдьонка - не приміряй все на собі.
50К на самотнього маминого медведика і на сім'ю з дітьми - це зовсім різні речі!!!
Успіх
Успіх
 
Повідомлень: 8689
З нами з: 18.03.21
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:00

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх
сильно розженешся на зарплату солдата в 500дол.?


Така зарплата лише на рівненському полігоні зразу після мобілізації. . Хоча б десь на сході на сотій лінії оборони - вже більше 1 куя. Незрозуміло навіщо ти надаєш неправдиву інформацію.

Що ти мелеш?
Якщо не в зоні БД, то гола з/п!

А де у нас «не зона БД»? У Львові не зона. Якщо звичайно не в групі збивання шпхедів.
А весь схід і південь за хз від фронту - то вже зона .

А 50Кгрн(де вже значні ризики прильоту на голову)


Зараз всюди падає на голову. І безкоштовно.

Чернігів сьогодні

Зображення


Pesikot 50 кгрн не отримує за це
50К на самотнього маминого медведика і на сім'ю з дітьми - це зовсім різні речі!!!


Ти зараз отримуєш 50 к на сімʼю з двома дітьми? Ні. Виходить це таки не мало, бо ти їх заробити не здатний
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 жов, 2025 15:19, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 16575
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:14

  Hotab написав:Тобі бачу мало цієї ночі прилетіло..
Та всі і так знають, що ти долбойоп!
Навіщо ще раз це підкреслювати оцими словами?☝️
Успіх
Успіх
 
Повідомлень: 8689
З нами з: 18.03.21
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:16

  fox767676 написав:
  flyman написав:Так отож, якщо вступить Бесарабія в ЄС, то це їй буде подарунок від неньки?

як вони вступлять якщо Кишінів звичайними рос.сау з пмр прострілюється?
Та і Україна з Молдовою в одному пакеті йдуть, не буде України, то не буде і Молдови

ідуть вони вже в пакєті з балканськими тиграми
flyman
flyman
 
Повідомлень: 41043
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:16

  fox767676 написав:
  flyman написав:Так отож, якщо вступить Бесарабія в ЄС, то це їй буде подарунок від неньки?


Та і Україна з Молдовою в одному пакеті йдуть

нит :) - чехи только вот все объяснили
_hunter
 
Повідомлень: 10683
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:19

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Так отож, якщо вступить Бесарабія в ЄС, то це їй буде подарунок від неньки?

як вони вступлять якщо Кишінів звичайними рос.сау з пмр прострілюється?
Та і Україна з Молдовою в одному пакеті йдуть, не буде України, то не буде і Молдови

ідуть вони вже в пакєті з балканськими тиграми


Це відколи?
Ну якщо так треба тоді побомбити їх трохи, Тирасполь нацькувати
ми їх нікуди не пустимо
росіянців не взяди до нато у 2000 вони як образу затаїли
а ми оперативно спрацюємо, не дозволимо на нашій крові геополітичні гешефти мутити
є трохи ризик повторити кувейтський фейл Садама 1991, але й НАТО вже не те, хорол річка не та
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 жов, 2025 15:31, всього редагувалось 4 разів.
fox767676
fox767676
 
Повідомлень: 4385
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:20

  Успіх написав:А що не так?
Треба було в перший рік не бусифікацію починати практикувати, а закупівлю зімбабвійців :lol:
А цвіт нації через рік на дембель відправляти!
Дивись як ворог зробив - спочатку відправив на убой зеків, бурятів, а потім корейців закупив...
слідкуй заходом мислі. В рф грошей більше. Зімбабвійцю за кого воювати всерівно.
З україною його нічого не повязує і на цінності майдану йому теж однаково. В рф є механізм примусу в армії, що дозволило сформувати за принципом вагнера шторм z.
В нас того нема бо ми бавимось в демократію. І зеків посилали в звичайні частини. До того ж, старайся мислити цифрами. В Україні зеків всього орієнтовно 50тисяч, разом з жінками.
По факту вигребти звідти мож тисяч 20-30, якщо сильно постаратись. Це десь стільки скільки мобілізують в нас за місяць. А місяців вже пройшло? 43? Не здається тобі що воно радикально б не змінило ситуацію?
В рф більше населення отже більше зеків. Окрім того в них більше саджають на 100тисяч населення.
Корочє, те що ти пропонуєш може діяти лиш за умов заградотрядів і масового саджання населення в тюрми.
А зімбабвійців можно закупляти лиш за умови що платиш більше, або домовляєшся з мєстною мафією в якої в руках залишаються заложники з рідних.
Banderlog
Banderlog
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:22

  Hotab написав:Успіх
сильно розженешся на зарплату солдата в 500дол.?


Така зарплата лише на рівненському полігоні зразу після мобілізації. . Хоча б десь на сході на сотій лінії оборони - вже більше 1 куя. Незрозуміло навіщо ти надаєш неправдиву інформацію.

Воно х у йло
Vadim_
Vadim_
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:22

  Banderlog написав:
  Успіх написав:А що не так?
Треба було в перший рік не бусифікацію починати практикувати, а закупівлю зімбабвійців :lol:
А цвіт нації через рік на дембель відправляти!
Дивись як ворог зробив - спочатку відправив на убой зеків, бурятів, а потім корейців закупив...
слідкуй заходом мислі. В рф грошей більше. Зімбабвійцю за кого воювати всерівно.
З україною його нічого не повязує і на цінності майдану йому теж однаково. В рф є механізм примусу в армії, що дозволило сформувати за принципом вагнера шторм z.
В нас того нема бо ми бавимось в демократію. І зеків посилали в звичайні частини. До того ж, старайся мислити цифрами. В Україні зеків всього орієнтовно 50тисяч, разом з жінками.
По факту вигребти звідти мож тисяч 20-30, якщо сильно постаратись. Це десь стільки скільки мобілізують в нас за місяць. А місяців вже пройшло? 43? Не здається тобі що воно радикально б не змінило ситуацію?
В рф більше населення отже більше зеків. Окрім того в них більше саджають на 100тисяч населення.
Корочє, те що ти пропонуєш може діяти лиш за умов заградотрядів і масового саджання населення в тюрми.
А зімбабвійців можно закупляти лиш за умови що платиш більше, або домовляєшся з мєстною мафією в якої в руках залишаються заложники з рідних.

Все логічно. Але…
Навряд чи зрозуміє.
Hotab
 
Повідомлень: 16575
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
