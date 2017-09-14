Banderlog написав:

Успіх написав: А що не так?

Треба було в перший рік не бусифікацію починати практикувати, а закупівлю зімбабвійців

А цвіт нації через рік на дембель відправляти!

слідкуй заходом мислі. В рф грошей більше. Зімбабвійцю за кого воювати всерівно.З україною його нічого не повязує і на цінності майдану йому теж однаково. В рф є механізм примусу в армії, що дозволило сформувати за принципом вагнера шторм z.В нас того нема бо ми бавимось в демократію. І зеків посилали в звичайні частини. До того ж, старайся мислити цифрами. В Україні зеків всього орієнтовно 50тисяч, разом з жінками.По факту вигребти звідти мож тисяч 20-30, якщо сильно постаратись. Це десь стільки скільки мобілізують в нас за місяць. А місяців вже пройшло? 43? Не здається тобі що воно радикально б не змінило ситуацію?В рф більше населення отже більше зеків. Окрім того в них більше саджають на 100тисяч населення.Корочє, те що ти пропонуєш може діяти лиш за умов заградотрядів і масового саджання населення в тюрми.А зімбабвійців можно закупляти лиш за умови що платиш більше, або домовляєшся з мєстною мафією в якої в руках залишаються заложники з рідних.