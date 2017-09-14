|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 05 жов, 2025 15:44
fox767676 написав:
ну кишинів ми точно просто не відпустимо, вони фактично було спільниками з москвою, тримаючи у себе військові бази рф що погрожували Одесі
Що ти верзеш ?
Молдова ? Тримала у себе військові бази РФ ?
Прям сама цього хотіла ?
Де саме ? )
pesikot
Повідомлень: 12210
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 15:50
pesikot написав: fox767676 написав:
ну кишинів ми точно просто не відпустимо, вони фактично було спільниками з москвою, тримаючи у себе військові бази рф що погрожували Одесі
Що ти верзеш ?
Молдова ? Тримала у себе військові бази РФ ?
Прям сама цього хотіла ?
Де саме ? )
Не захотіла знести пмр-івську сволоту яка вільно топтала і топче молдавську землю
А сигнали з Києва були
Тобто вони в долі з Москвою
Хто не згоден той хантер
fox767676
Повідомлень: 4390
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 188 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:00
Hotab написав: Banderlog написав: Успіх написав:
А що не так?
Треба було в перший рік не бусифікацію починати практикувати, а закупівлю зімбабвійців
А цвіт нації через рік на дембель відправляти!
Дивись як ворог зробив - спочатку відправив на убой зеків, бурятів, а потім корейців закупив...
слідкуй заходом мислі. В рф грошей більше. Зімбабвійцю за кого воювати всерівно.
З україною його нічого не повязує і на цінності майдану йому теж однаково. В рф є механізм примусу в армії, що дозволило сформувати за принципом вагнера шторм z.
В нас того нема бо ми бавимось в демократію. І зеків посилали в звичайні частини. До того ж, старайся мислити цифрами. В Україні зеків всього орієнтовно 50тисяч, разом з жінками.
По факту вигребти звідти мож тисяч 20-30, якщо сильно постаратись. Це десь стільки скільки мобілізують в нас за місяць. А місяців вже пройшло? 43? Не здається тобі що воно радикально б не змінило ситуацію?
В рф більше населення отже більше зеків. Окрім того в них більше саджають на 100тисяч населення.
Корочє, те що ти пропонуєш може діяти лиш за умов заградотрядів і масового саджання населення в тюрми.
А зімбабвійців можно закупляти лиш за умови що платиш більше, або домовляєшся з мєстною мафією в якої в руках залишаються заложники з рідних.
Все логічно. Але…
Навряд чи зрозуміє.
а так?)))ТЦК викликатиме українців, які ходили на вибори, – голова Ради резервістів Сухопутних військ Тимочко.
«У нас найбільш точніший та повніший – Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум – до війни»
жаль що не тіки тих що голосували за Зе. Але 73% точність теж не плохо
Banderlog
Повідомлень: 3613
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:02
fox767676 написав: ЛАД написав:
Тогда объясните мне, чем перенос производства в Мексику отличается от переноса производства в КНР?
Было выгодно в КНР, разместили там, стало выгоднее в Мексике, переместили туда.
Завтра по каким-то причинам станет выгоднее разместить, например, в Индии, перенесут туда. Или в Бангладеш. Или во Вьетнам. Или ещё куда.
В Украину почему-то 30 лет не стремились. Что изменится после войны? Чем вдруг Ужгород станет так хорош и привлекателен и чем лучше, чем, допустим 5-10 лет назад?
omg
изучите для начала семантику слова ниаршоринг, в чем его отличие от глобализации вообще, и подумайте что в мире поменялось в последние 5 лет
по поводу Ужгорода - допустим не он улучшился (хотя визуально\инфраструктурно он стал интереснее), а остальная Украина ухудшилась, особенно Левобережье , утратившее надолго перспективы
Семантика то таке.
Можно назвать глобализацией, можно ниаршорингом, можно придумать ещё какой новый и более красивый термин. Не суть.
Хорошо, остальная Украина ухудшилась. Но это сейчас, во время войны.
Однако я не заметил серьёзных инвестиций в Украину и до войны. Хоть в западную, хоть в остальную. Хоть как их не называй, но новых заводов в Украине почти не появилось. Серьёзных так и без почти, по-моему, и вообще нет.
ЛАД
Повідомлень: 36573
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:04
Shaman написав: Banderlog написав: flyman написав:
економіка РФ рухне
все колись рухне. В довгостроковій перспективі всі ми мертві. вся справа в тім що хтось раніше, а хтось попізже.
Так от, економіка України вже рухнула, ми тримаємось на західних кредитах.
Рф теж колись може впасти, але хто сказав що їм тоді не надасть кредити Китай? З чого ви взяли, що при падінні економіки впаде армія чи політичний режим?
що показує, що ти не дуже так орієнтуєшся в економічних термінах, це тобі не Символ віри. економіка в нас далеко не рухнула - вона працює, податки платять. в нас дуже дефіцитний бюджет (це фінанси) через великі витрати на війну, який нам закривають партнери. війна закінчиться, витрати зменшаться, допомога буде непотрібна на це. будемо дивитися, що з допомогою на відновлення
тю. Та шо вас економістів розуміти...
в нас не рухнула в нас дефіцит
який в кредит покриває захід.
А після війни кредити нам виплачувати не треба, ми нових візьмем на відбудову
Я нічо не перепутав?
Banderlog
Повідомлень: 3613
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:04
fox767676 написав: pesikot написав: fox767676 написав:
ну кишинів ми точно просто не відпустимо, вони фактично було спільниками з москвою, тримаючи у себе військові бази рф що погрожували Одесі
Що ти верзеш ?
Молдова ? Тримала у себе військові бази РФ ?
Прям сама цього хотіла ?
Де саме ? )
Не захотіла знести пмр-івську сволоту, а сигнали з Києва були
Тобто вони в долі з Москвою
Хто не згоден той хантер
Логіка рівня білявки:
-- Рибонька, передай за проїзд
Білявка, подумки - Риба, одже зуби. Зуби, одже собака. Собака, одже с***
На весь голос:
-- Мене проституткою обізвали
))
Тобто, Молдова не з власної згоди "тримає" військові бази РФ.
Ті бази там поставив ще СРСР, він же і створив оте ПМР
Щодо "знести пмр-івську сволоту".
Як би не хотіли такі російські пропагандони, щоб Україна відкрила умовний "другий фронт" проти ПМР.
Україна і Молдова на це не повелись
pesikot
Повідомлень: 12210
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:05
ЛАД написав:
Хорошо, остальная Украина ухудшилась. Но это сейчас, во время войны.
А что будет после войны?
Вы думаете восточный вектор будет разблокирован ?
Крамольненько
Пока получается что потоки будут сугубо с запада, включая єнергоносители
fox767676
Повідомлень: 4390
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 188 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:07
stm написав: Banderlog написав:
..........
тут особо думати не треба. Вони збільшили воюючу армію в 2 раза. І охочих до хамбургургерів стало менше. Дуже навіть можливо що років через 2 вони перейдуть на поповнення армії по українськи, на бусифікацію. В нас воно почалось з літа 22го. Чи Ви гадаєте , що репресивний механізм в них меншефективний?
Вірно, тому що на ті гроші гамбургалюби вже не йдуть. А ще я вважаю що репресивний механізм у них гарний, і можна обіцяти навіть 100тис., більшість щось невірно оформлює і зникає безвісті після першої виплати яка значно менша ніж обіцяне, але достатня щоб у селі вважали що то є трамплін сім'ї)
Вам флер розовые очки подарила?
Если "більшість
... зникає безвісті після першої виплати", то с кем мы воюем?
Против нас на фронте призраки???
ЛАД
Повідомлень: 36573
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:12
detroytred написав:
Отут чел не бачить різниці між рузвельтами та сраліними, між кейнсіанством та колгоспізацією.
І нічьо(((((((((
Якщо ти примітив і не розумієш - це ж не говорить що свою засрану білизну треба всім показувати....
Давай так
Є причина
В сталіна відсутність ресурсу
В рузвельта криза в економіці
Є дія
В сталіна забрати ресурс в населення
В рузвельта скористатись накопленим капіталом...
Є результат
В сталіна -індустріалізація за рахунок голодомору з подальшим навязуванням війни
В рузвельта- за рахунок війни подолати кризу....
Тепер дивимось пару Бальцерович-Сталін
В сталіна - погіршення життя частини населення ( селян) до голодомору
В Бальцеровича - погіршення життя ВСЬОГО населення до обідніння в 2 рази
Результат той самий якщо
3 млн селян померло= 40 млн людей стало в 2 рази біднішим
Так, в Бальцеровича подальші реформи(після того як його вигнали(усунули від керівництва) привели до успіху
у сталіна як би також привели до успіху...
от тільки що бобити 3 млн померлих.
Тому
Що ПРИМУСОВЕ заведення в колгоспи сталіна
Що примусове знищення колгоспів Бальцеровича
це однакова ДІЯ з різним кінцевим результатом...
Тому
Результат а не дія - визначає правильність
Якщо ти читав(дія) але не став(результат) економістом
А я працював(дія) отримав позитивний результат ... - то хто з нас краще розуміє економіку?
Ти думаєш що знаєш але ця думка підтверджена тільки фуфлофантазіями в твоїй голові...
Я думаю що знаю , але ця думка підтверджена досяненями за які не соромно.
budivelnik
Повідомлень: 27147
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:18
ЛАД написав:
Однако я не заметил серьёзных инвестиций в Украину и до войны. Хоть в западную, хоть в остальную. Хоть как их не называй, но новых заводов в Украине почти не появилось. Серьёзных так и без почти, по-моему, и вообще нет.
Якщо ВВП світу складається на 30% з промислового виробництва і на 70% з усього іншого - то чому дивуєтесь що заводів стало менше?
У ВВП совка промислове виробництво становило 50% від ВВП ... так там зброї було хоч пятою точкою жуй, 4-тий рік гарячої фази а вони ще до сьогодні щось з запасів витягують...
budivelnik
Повідомлень: 27147
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
