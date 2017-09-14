RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1536815369153701537115372>
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вам флер розовые очки подарила?
Если "більшість ... зникає безвісті після першої виплати", то с кем мы воюем?
Против нас на фронте призраки???
Було 200 000 на початку в лютому 2022
Стало 1 000 000 в жовтні 2025
42 місяці по 30 000 в місяць =1 260 000 -пообіцяли виплати
Тепер математика
200 000 + 1 260 000 - 1 000 000 =460 000 зникло....
Не подобається -більшість
Напишіть -кожен третій....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27147
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:27

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Хорошо, остальная Украина ухудшилась. Но это сейчас, во время войны.


А что будет после войны?
Вы думаете восточный вектор будет разблокирован ?
Крамольненько :mrgreen:
Пока получается что потоки будут сугубо с запада, включая єнергоносители
Не переводите тему.
Я не знаю, что будет после войны.
Я говорю о том, что до войны серьёзных западных инвестиций в украинскую промышленность не было.
Почему бы вдруг им появиться после войны?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36573
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:28

  budivelnik написав:Результат той самий якщо
3 млн селян померло= 40 млн людей стало в 2 рази біднішим

Оце так єралашище!

Слухай, я думав, що оте зі старлеями в тебе дно, бо манка-фугра та рузвельт-сталін та кейнсіанство-колгоспізація трошки не дотягують до старлеїв, але ти пробив і дно зі старлеями. Оцим.

Поздоровляю...
Да ні про що з тобою далі.
Хоча?
Може глибше проб'єш?

Чесно, на стільки т у п и х людей я ще ніколи не зустрічав.
________________
Рузвельт кейнсіанством сгладив наслідки ВД, оте падіння. Війну він не починав...
А причиною ВД було оте саме твоє "аби не заважали...". До нового курсу Рузвельта посилення втручання держави в економіку в Штатах - одразу проголошувалось руками червоних комуняк...
Після ВД нарешті зрозуміли, що збалансоване держрегулювання це необхідний інструмент для ринків на подальших етапах розвитку після первинного на копичення капіталу.

Складно? Отож. Це тобі не єралашики(((
Почни з абетки, місіонер, кумедний.
detroytred
 
Повідомлень: 25762
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я говорю о том, что до войны серьёзных западных инвестиций в украинскую промышленность не было.
Почему бы вдруг им появиться после войны?


Я где-то писал о серьезных инвестициях?
Вы меня с флер попутали?
Ладно там один молдавского бренди завода Квинт упился на радостях, но вы то чего
Я писал что если что-то и будет то на ЗУ, как более близкому к новой метрополии.
Это в случае если будет идти как идет, без непредвиденных геополиических разворотов.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 жов, 2025 16:39, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4390
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:33

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Однако я не заметил серьёзных инвестиций в Украину и до войны. Хоть в западную, хоть в остальную. Хоть как их не называй, но новых заводов в Украине почти не появилось. Серьёзных так и без почти, по-моему, и вообще нет.
Якщо ВВП світу складається на 30% з промислового виробництва і на 70% з усього іншого - то чому дивуєтесь що заводів стало менше?
У ВВП совка промислове виробництво становило 50% від ВВП ... так там зброї було хоч пятою точкою жуй, 4-тий рік гарячої фази а вони ще до сьогодні щось з запасів витягують...

Сколько раз повторять - незнание не оправдание.
"Заводів стало менше" это с какой радости?
Промышленное производство пока что только растёт и появляются новые заводы.
А % услуг растёт благодаря росту производительности труда в промышленности, росту численности населения и более высоким темпам роста услуг.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36573
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:36

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вам флер розовые очки подарила?
Если "більшість ... зникає безвісті після першої виплати", то с кем мы воюем?
Против нас на фронте призраки???

Не подобається -більшість
Напишіть -кожен третій....

А теппрь прикидываем, что с другой стороны...
_hunter
 
Повідомлень: 10684
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:40

  budivelnik написав:Тепер дивимось пару Бальцерович-Сталін
В сталіна - погіршення життя частини населення ( селян) до голодомору
В Бальцеровича - погіршення життя ВСЬОГО населення до обідніння в 2 рази.

Результат той самий якщо
3 млн селян померло= 40 млн людей стало в 2 рази біднішим

Що 2*2=4, що 4=2*2, тому
І що тепер з цим робить?

Заперечити існування Голодомору (ну відбулась собі подія, яка дорівнює погіршенню життя...) чи визнати, що в Україні в 90-ті відбувся Голодомор?


Будівельник, ти взяв немисліми висоти глупості (дурні).
detroytred
 
Повідомлень: 25762
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:44

  Banderlog написав: тю. Та шо вас економістів розуміти...
в нас не рухнула в нас дефіцит :lol: який в кредит покриває захід.
А після війни кредити нам виплачувати не треба, ми нових візьмем на відбудову :lol:
Я нічо не перепутав? :lol:

рожеві окуляри вони такі рожеві, особливо якщо на рожевих поні, тоді не замітно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41046
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:45

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Я говорю о том, что до войны серьёзных западных инвестиций в украинскую промышленность не было.
Почему бы вдруг им появиться после войны?


Я где-то писал о серьезных инвестициях?
Вы меня с флер попутали?
Ладно там один на радостях молдавского бренди завода Квинт упился на радостях, но вы то чего
Я писал что если что-то и будет то на ЗУ, как более близкому к новой метрополии.
Это в случае если будет идти как идет, без непредвиденных геополиических разворотов.

Вообще-то, разговор начался с того, что в Ужгороде нет работы для большого количества мигрантов, которые скупают квартиры в новых жк.
Будет ли, большой вопрос.
А с тем, что сегодня у Ужгорода или Львова большие преимущества перед Харьковом и Запорожьем, я не спорил. Более того, давно писал об этом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36573
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я говорю о том, что до войны серьёзных западных инвестиций в украинскую промышленность не было.
Почему бы вдруг им появиться после войны?
До війни ми були ЗОНОЮ впливу РФ
Після війни ми стаємо зоною ВПЛИВУ ЄС
Тепер дивимось як діяла ЄС з 01-11-1993 року
Бельгія Бельгія _____ 11303528
Греція Греція _____ 11183716
Данія Данія _____ 5748769
Ірландія Ірландія _____ 4761865
Іспанія Іспанія _____ 46351321
Італія Італія _____ 60589445
Люксембург Люксембург _____ 590667
Нідерланди Нідерланди _____ 17170000
Німеччина Німеччина _____ 82349400
Португалія Португалія _____ 10309573
Франція Франція _____ 67158000
станом на 1993 _____ 317516284
_______________ _____ _____
Швеція Швеція _____ 10065389
Фінляндія Фінляндія_____5509717
Австрія Австрія _____ 8794267
станом на 1995 _____ 341885657 _____ +7,68%
_______________ _____ _____
Мальта Мальта _____ 445426
Кіпр Кіпр _____ 1170125
Естонія Естонія _____ 1315635
Латвія Латвія _____ 1953500
Литва Литва _____ 2821674
Польща Польща _____ 38422346
Словаччина Словаччина _____ 5435343
Словенія Словенія_____ 2065895
Угорщина Угорщина_____ 9797561
Чехія Чехія _____ 10610947
станом на 2004 _____ 415924109 _____ +22%
_______________ _____ _____
Румунія Румунія _____ 19638000
Болгарія Болгарія_____ 7101859
станом на 2007 _____ 442663968 _____ +6,40%
_______________ _____ _____
Хорватія Хорватія_____ 4154200
станом на 2013 _______ 446818168

Потихеньку розширяючись на +2-3% в рік.....
Тому приєднати Україну і взяти над нею шефство хоча б в подяку за захист і з урахуванням що наша армія може критично підсилити армію педерації... думаю що вигідніше ЄС витратити на нас якихось 100-200 млрд доларів щоб потихеньку асимілювати до Європейських цінностей.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27147
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1536815369153701537115372>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128690
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314834
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1000069
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9833)
05.10.2025 16:53
monobank (2657)
05.10.2025 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.