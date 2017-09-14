Було 200 000 на початку в лютому 2022
Стало 1 000 000 в жовтні 2025
42 місяці по 30 000 в місяць =1 260 000 -пообіцяли виплати
Тепер математика
200 000 + 1 260 000 - 1 000 000 =460 000 зникло....
Не подобається -більшість
Напишіть -кожен третій....
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:27
Не переводите тему.
Я не знаю, что будет после войны.
Я говорю о том, что до войны серьёзных западных инвестиций в украинскую промышленность не было.
Почему бы вдруг им появиться после войны?
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:28
Оце так єралашище!
Слухай, я думав, що оте зі старлеями в тебе дно, бо манка-фугра та рузвельт-сталін та кейнсіанство-колгоспізація трошки не дотягують до старлеїв, але ти пробив і дно зі старлеями. Оцим.
Поздоровляю...
Да ні про що з тобою далі.
Хоча?
Може глибше проб'єш?
Чесно, на стільки т у п и х людей я ще ніколи не зустрічав.
Рузвельт кейнсіанством сгладив наслідки ВД, оте падіння. Війну він не починав...
А причиною ВД було оте саме твоє "аби не заважали...". До нового курсу Рузвельта посилення втручання держави в економіку в Штатах - одразу проголошувалось руками червоних комуняк...
Після ВД нарешті зрозуміли, що збалансоване держрегулювання це необхідний інструмент для ринків на подальших етапах розвитку після первинного на копичення капіталу.
Складно? Отож. Це тобі не єралашики(((
Почни з абетки, місіонер, кумедний.
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я где-то писал о серьезных инвестициях?
Вы меня с флер попутали?
Ладно там один молдавского бренди завода Квинт упился на радостях, но вы то чего
Я писал что если что-то и будет то на ЗУ, как более близкому к новой метрополии.
Это в случае если будет идти как идет, без непредвиденных геополиических разворотов.
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:33
Сколько раз повторять - незнание не оправдание.
"Заводів стало менше" это с какой радости?
Промышленное производство пока что только растёт и появляются новые заводы.
А % услуг растёт благодаря росту производительности труда в промышленности, росту численности населения и более высоким темпам роста услуг.
Що 2*2=4, що 4=2*2, тому
І що тепер з цим робить?
Заперечити існування Голодомору (ну відбулась собі подія, яка дорівнює погіршенню життя...) чи визнати, що в Україні в 90-ті відбувся Голодомор?
Будівельник, ти взяв немисліми висоти глупості (дурні).
Вообще-то, разговор начался с того, что в Ужгороде нет работы для большого количества мигрантов, которые скупают квартиры в новых жк.
Будет ли, большой вопрос.
А с тем, что сегодня у Ужгорода или Львова большие преимущества перед Харьковом и Запорожьем, я не спорил. Более того, давно писал об этом.
Re: Напад росії і білорусі на Україну
До війни ми були ЗОНОЮ впливу РФ
Після війни ми стаємо зоною ВПЛИВУ ЄС
Тепер дивимось як діяла ЄС з 01-11-1993 року
Бельгія Бельгія _____ 11303528
Греція Греція _____ 11183716
Данія Данія _____ 5748769
Ірландія Ірландія _____ 4761865
Іспанія Іспанія _____ 46351321
Італія Італія _____ 60589445
Люксембург Люксембург _____ 590667
Нідерланди Нідерланди _____ 17170000
Німеччина Німеччина _____ 82349400
Португалія Португалія _____ 10309573
Франція Франція _____ 67158000
станом на 1993 _____ 317516284
_______________ _____ _____
Швеція Швеція _____ 10065389
Фінляндія Фінляндія_____5509717
Австрія Австрія _____ 8794267
станом на 1995 _____ 341885657 _____ +7,68%
_______________ _____ _____
Мальта Мальта _____ 445426
Кіпр Кіпр _____ 1170125
Естонія Естонія _____ 1315635
Латвія Латвія _____ 1953500
Литва Литва _____ 2821674
Польща Польща _____ 38422346
Словаччина Словаччина _____ 5435343
Словенія Словенія_____ 2065895
Угорщина Угорщина_____ 9797561
Чехія Чехія _____ 10610947
станом на 2004 _____ 415924109 _____ +22%
_______________ _____ _____
Румунія Румунія _____ 19638000
Болгарія Болгарія_____ 7101859
станом на 2007 _____ 442663968 _____ +6,40%
_______________ _____ _____
Хорватія Хорватія_____ 4154200
станом на 2013 _______ 446818168
Потихеньку розширяючись на +2-3% в рік.....
Тому приєднати Україну і взяти над нею шефство хоча б в подяку за захист і з урахуванням що наша армія може критично підсилити армію педерації... думаю що вигідніше ЄС витратити на нас якихось 100-200 млрд доларів щоб потихеньку асимілювати до Європейських цінностей.
