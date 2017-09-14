|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:51
budivelnik написав: ЛАД написав:
Вам флер розовые очки подарила?
Если "більшість ... зникає безвісті після першої виплати", то с кем мы воюем?
Против нас на фронте призраки???
Було 200 000 на початку в лютому 2022
Стало 1 000 000 в жовтні 2025
42 місяці по 30 000 в місяць =1 260 000 -пообіцяли виплати
Тепер математика
200 000 + 1 260 000 - 1 000 000 =460 000 зникло....
Не подобається -більшість
Напишіть -кожен третій....
Арифметика она такая...
Берём цифры с потолка.
"Забываем", что у РФ есть такое явление, как демобилизация, и вуаля!
В РФ армия в начале войны была всего 200 000?
Сейчас на фронте у РФ 1 260 000?
С арифметикой и экономикой ФОП у вас прекрасно.
А вот с остальным... так себе.
Ну и даже "треть" и "більшість" тоже заметно отличаются.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 05 жов, 2025 16:53, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36573
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:52
ЛАД написав:
Вообще-то, разговор начался с того, что в Ужгороде нет работы для большого количества мигрантов, которые скупают квартиры в новых жк.
Будет ли, большой вопрос.
не переживайте, тут довольно ушлый контингент и среди арендодателей и арендаторов, без доходов не останутся.
свято место пусто не бывает
я вот за киевские 25 этажные стены больше переживаю
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 05 жов, 2025 16:55, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4390
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:53
detroytred написав:
Будівельник, ти взяв немисліми висоти глупості (дурні).
Це ти пробив дно тупості..
1 Реформи це ресурси....
2 ДЯкщо ти хочеш отримати кредит - то спочатку повинен довести що ти це зможеш зробити... ( а найкраще це довести що ти в дупі кредит бачив, а тому можеш його й не брати ... тоді запропонують)
3 Одним з головних критеріїв свідомості капіталізму -це обовязковість сплати податків...
У нас 40% працездатного населення цього не робить і не збирається робити й далі
4 Для того щоб провести реформи можновладцям прийдеться обібрати всіх - обіцяючи щасливе майбутнє... яке по факту отримають все одно не всі... а тількі ті які ПЕРШИМИ зрозуміють що їх майбутнє в їх руках.
5 Тому совкам а-ля ти , чи тим хто буде очікувати доброго можновладця-все одно прийдеться просрати своє життя в очікуванні- їм нічого не допоможе.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27147
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:55
budivelnik написав:
щоб потихеньку асимілювати до Європейських цінностей.
Які в тебе цінності? 😁😁😁
Якщо ти Рузвельта, Бальцеровича по діям до сраліна прирівнюєш.
А Голодомор ("3 млн селян померло") до реформ Бальцеровича ("40 млн людей стало в 2 рази біднішим").
Окстись...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25762
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:57
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Вам флер розовые очки подарила?
Если "більшість ... зникає безвісті після першої виплати", то с кем мы воюем?
Против нас на фронте призраки???
Було 200 000 на початку в лютому 2022
Стало 1 000 000 в жовтні 2025
42 місяці по 30 000 в місяць =1 260 000 -пообіцяли виплати
Тепер математика
200 000 + 1 260 000 - 1 000 000 =460 000 зникло....
Не подобається -більшість
Напишіть -кожен третій....
Арифметика она такая...
Берём цифры с потолка.
"Забываем", что у РФ есть такое явление, как демобилизация, и вуаля!
В РФ армия в начале войны была всего 200 000?
Сейчас на фронте у РФ 1 260 000?
С арифметикой и экономикой ФОП у вас прекрасно.
А вот с остальным... так себе.
Ну и даже "треть" и "більшість" тоже заметно отличаются.
Для совків уточню..
Там ще таким маленький нюансик як примусова мобілізація відбувався+ 200000 було на фронті і 1 200 000 було всього...
Тепер на фронті 1 000 000... а всього скільки ? Пуйло підписало збільшити до 1 300 000
То як тоді з арифметикою ? Може уточнимо з урахуванням всього ?
Але ж ми цього не знаємо ?
Припускаю що з того 1 млн який був за межами фронтових дій, сьогодні дай Бог щоб 0,5 залишилось...
але коли совковий парторгів цікавили реальні данні? вони ж людям обіцяли комунізм в 1980 році... а побудували розвал соціалізму в 1990... і при цьому назвали це як? розвитий соціалізм ?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27147
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:57
flyman
проясни за пакети
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4390
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:59
detroytred написав: budivelnik написав:
щоб потихеньку асимілювати до Європейських цінностей.
Які в тебе цінності? 😁😁😁
Якщо ти Рузвельта, Бальцеровича по діям до сраліна прирівнюєш.
А Голодомор ("3 млн селян померло") до реформ Бальцеровича ("40 млн людей стало в 2 рази біднішим").
Окстись...
От дурень.....
Ще раз для Де-Білів..
Є дії
Що в Рузвельта нагинали населення
що сталін нагинав населення...
дії що першого , що другого - були однакові...
От тільки в звязку з тим що населення було РІЗНИМ -результат одних і тих самих дій-вийшов різним..
Дійшло?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27147
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 16:59
budivelnik написав: detroytred написав:
Будівельник, ти взяв немисліми висоти глупості (дурні).
Це ти пробив дно тупості..
1 Реформи це ресурси....
2 ДЯкщо ти хочеш отримати кредит - то спочатку повинен довести що ти це зможеш зробити... ( а найкраще це довести що ти в дупі кредит бачив, а тому можеш його й не брати ... тоді запропонують)
3 Одним з головних критеріїв свідомості капіталізму -це обовязковість сплати податків...
У нас 40% працездатного населення цього не робить і не збирається робити й далі
4 Для того щоб провести реформи можновладцям прийдеться обібрати всіх - обіцяючи щасливе майбутнє... яке по факту отримають все одно не всі... а тількі ті які ПЕРШИМИ зрозуміють що їх майбутнє в їх руках.
5 Тому совкам а-ля ти , чи тим хто буде очікувати доброго можновладця-все одно прийдеться просрати своє життя в очікуванні- їм нічого не допоможе.
Аби щось написати...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25762
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:02
budivelnik написав: ЛАД написав:
Я говорю о том, что до войны серьёзных западных инвестиций в украинскую промышленность не было.
Почему бы вдруг им появиться после войны?
До війни ми були ЗОНОЮ впливу РФ
Після війни ми стаємо зоною ВПЛИВУ ЄС
Тепер дивимось як діяла ЄС з 01-11-1993 року
Бельгія Бельгія _____ 11303528
.............
Потихеньку розширяючись на +2-3% в рік.....
Тому приєднати Україну і взяти над нею шефство хоча б в подяку за захист і з урахуванням що наша армія може критично підсилити армію педерації... думаю що вигідніше ЄС витратити на нас якихось 100-200 млрд доларів щоб потихеньку асимілювати до Європейських цінностей.
Табличка красивая.
Но принятие в ЕС совсем не равносильно автоматическому подъёму экономики.
И вот только как бы нам после войны не стать просто зоной. Серой.
Подяка в мировой политике... Не смешите мои тапочки.
Не, на словах обязательно подякують. И даже выразят глубокое сочувствие. Может, и ещё что выразят.
А вот тратить свои кровные денежки... "Это другое."
Инвестиции будут. Если это будет выгодно и нужно. Им, а не нам.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36573
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:05
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
щоб потихеньку асимілювати до Європейських цінностей.
Які в тебе цінності? 😁😁😁
Якщо ти Рузвельта, Бальцеровича по діям до сраліна прирівнюєш.
А Голодомор ("3 млн селян померло") до реформ Бальцеровича ("40 млн людей стало в 2 рази біднішим").
Окстись...
От дурень.....
Ще раз для Де-Білів..
Є дії
Що в Рузвельта нагинали населення
що сталін нагинав населення...
дії що першого , що другого - були однакові...
От тільки в звязку з тим що населення було РІЗНИМ -результат одних і тих самих дій-вийшов різним..
Дійшло?
Ахрєнєть! Дно б'ється далі. Не зупиняйся!
Тепер ти прирівняв кейнсіанство Рузвельта навіть не до просто колгоспізації (примусового зарання в колгосп), а до загонів комуняк, які конфісковували останнє зерно тощо (залишали без їжі на смерть).
Продовжуй. Заінтригував. Бо я не очікував, що ти отак одразу проб'єш далі.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25762
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|128690
|
|
|1493
|314834
|
|
|6076
|1000069
|
|