Додано: Нед 05 жов, 2025 17:14

detroytred написав: Тепер ти прирівняв кейнсіанство Рузвельта навіть не до просто колгоспізації (примусового зарання в колгосп), а до загонів комуняк, які конфісковували останнє зерно тощо (залишали без їжі на смерть). Тепер ти прирівняв кейнсіанство Рузвельта навіть не до просто колгоспізації (примусового зарання в колгосп), а до загонів комуняк, які конфісковували останнє зерно тощо (залишали без їжі на смерть).

ДурнюТи мислиш в лоб...Бо не знаєш як треба..В тебе ж все емоціямиОт добре б ХОРОШОГО ЛІКУАНЯ ...А Сталін був бяка, його не треба....А звідки ти ДО ПОЧАТКУ будеш знати хто хороший а хто поганий? Мао дзе дуна і Пол-пота також населення коронувало і також думало що він приведе їх до халяви... а привели на цвинтар..Тому є явищеПередача своєї долі в чужі руки... - 50 на 50 добре вийде чи погано... але навіть якщо погано - то коли ти це усвідомиш забрати повноваження вже не вийде...Кастро ? - хто ?Чегевара-хтоПіночет - хтоФранко-хтоалбанський лідер який дзоти по албанії будував - хточаушеску - який привір румунію як єдину країну СЕВ яка мала золотий запас - хто?І таких лідерів я тобі приведу сотні...ТомуКраще еволюційний розвиток ніж революційний... по тій простій причині що РЕВОЛЮЦІЯ все одно не буде робити ЗА ТЕБЕ... вона просто поставить тебе раком і змусить працювати на благо якихось ідей..які не факт що ти схочеш підтримати.ПСуяви , ти вийшов на пенсію і в тебе пенсія 2*до середньої по країні... а тут раз - Бальцерович... і ти до смерті ходиш і збираєш крохи хліба на смітниках бо твоя пенсію інфляція зіїла..Тоді б ти також кричав що Бальцеровича до влади ? навіть знаючи що після того як ти помреш з голоду... Польща підніметься?