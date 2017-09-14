|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:06
fox767676 написав:flyman
проясни за пакети
якась говоряща голова казала, може Петра Павла, як тут вище писав хантер
22 сентября цього року там вони закрили кластєр на дорозі інтеграції
3
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:07
ЛАД написав:
Но принятие в ЕС совсем не равносильно автоматическому подъёму экономики.
Звичайно що не рівносильно....
Я ж пояснював - Польща 1990 і Україна 1990... що та , що та в кризовій ситуації... тільки в Польщі були зачатки капіталістичного мишлення у фермерів і різних кооператорів( які навіть у СЕВ були приватниками )+9 совкова отрута діяла тільки після 1945 ... тобто 45 років (залишились живими діти тих хто мав великі бізнеси)
А в Україні таких не було..
Але пройшло вже 30 років... і станом на сьогодні (ментальність населення) ми +/-наближаємось до того що було в Польщі в 1990 + ми точно злі на педерацію, тобто хочемо в капіталізм всіма фібрами своєї душі..
Правда що таке капіталізм не всі ще зрозуміли..
Капіталізм це благо для ти хто ХОЧЕ/МОЖЕ сам себе витягнути
Капіталізм це смертельна загроза для ждунів різних мастей( в тому числі і тих в кого головна ідея життя -дочекатись правильного рузвельта( а отримають правильного сталіна...якщо дочекаються)
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:08
budivelnik написав: ЛАД написав:
.........
Арифметика она такая...
Берём цифры с потолка.
"Забываем", что у РФ есть такое явление, как демобилизация, и вуаля!
В РФ армия в начале войны была всего 200 000?
Сейчас на фронте у РФ 1 260 000?
С арифметикой и экономикой ФОП у вас прекрасно.
А вот с остальным... так себе.
Ну и даже "треть" и "більшість" тоже заметно отличаются.
Для совків уточню..
Там ще таким маленький нюансик як примусова мобілізація відбувався+ 200000 було на фронті і 1 200 000 було всього...
Тепер на фронті 1 000 000... а всього скільки ? Пуйло підписало збільшити до 1 300 000
То як тоді з арифметикою ? Може уточнимо з урахуванням всього ?
Але ж ми цього не знаємо ?
Припускаю що з того 1 млн який був за межами фронтових дій, сьогодні дай Бог щоб 0,5 залишилось...
але коли совковий парторгів цікавили реальні данні? вони ж людям обіцяли комунізм в 1980 році... а побудували розвал соціалізму в 1990... і при цьому назвали це як? розвитий соціалізм ?
Ловкость рук и никакого мошенничества.
Наговорить много, непонятно что и о чём, по ходу дела вспомнить и обругать "совок" и сделать вид что что-то доказал.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 05 жов, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:10
flyman написав:
якась говоряща голова казала, може Петра Павла, як тут вище писав хантер
треба моніторити і тримати війська наготові в Одещині\Вінничині
не дамо на нашій крові до раю вїхати
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:13
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:14
detroytred написав:
Тепер ти прирівняв кейнсіанство Рузвельта навіть не до просто колгоспізації (примусового зарання в колгосп), а до загонів комуняк, які конфісковували останнє зерно тощо (залишали без їжі на смерть).
Дурню
Ти мислиш в лоб...
Бо не знаєш як треба..
В тебе ж все емоціями
От добре б ХОРОШОГО ЛІКУАНЯ ...
А Сталін був бяка, його не треба....
А звідки ти ДО ПОЧАТКУ будеш знати хто хороший а хто поганий? Мао дзе дуна і Пол-пота також населення коронувало і також думало що він приведе їх до халяви... а привели на цвинтар..
Тому є явище
Передача своєї долі в чужі руки... - 50 на 50 добре вийде чи погано... але навіть якщо погано - то коли ти це усвідомиш забрати повноваження вже не вийде...
Кастро ? - хто ?
Чегевара-хто
Піночет - хто
Франко-хто
албанський лідер який дзоти по албанії будував - хто
чаушеску - який привір румунію як єдину країну СЕВ яка мала золотий запас - хто?
І таких лідерів я тобі приведу сотні...
Тому
Краще еволюційний розвиток ніж революційний... по тій простій причині що РЕВОЛЮЦІЯ все одно не буде робити ЗА ТЕБЕ... вона просто поставить тебе раком і змусить працювати на благо якихось ідей..які не факт що ти схочеш підтримати.
ПС
уяви , ти вийшов на пенсію і в тебе пенсія 2*до середньої по країні... а тут раз - Бальцерович... і ти до смерті ходиш і збираєш крохи хліба на смітниках бо твоя пенсію інфляція зіїла..
Тоді б ти також кричав що Бальцеровича до влади ? навіть знаючи що після того як ти помреш з голоду... Польща підніметься?
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:33
budivelnik написав: detroytred написав:
Тепер ти прирівняв кейнсіанство Рузвельта навіть не до просто колгоспізації (примусового зарання в колгосп), а до загонів комуняк, які конфісковували останнє зерно тощо (залишали без їжі на смерть).
Дурню
Ти мислиш в лоб...
Бо не знаєш як треба..
В тебе ж все емоціями
От добре б ХОРОШОГО ЛІКУАНЯ ...
А Сталін був бяка, його не треба....
А звідки ти ДО ПОЧАТКУ будеш знати хто хороший а хто поганий? Мао дзе дуна і Пол-пота також населення коронувало і також думало що він приведе їх до халяви... а привели на цвинтар..
Тому є явище
Передача своєї долі в чужі руки... - 50 на 50 добре вийде чи погано... але навіть якщо погано - то коли ти це усвідомиш забрати повноваження вже не вийде...
Кастро ? - хто ?
Чегевара-хто
Піночет - хто
Франко-хто
албанський лідер який дзоти по албанії будував - хто
чаушеску - який привір румунію як єдину країну СЕВ яка мала золотий запас - хто?
І таких лідерів я тобі приведу сотні...
Тому
Краще еволюційний розвиток ніж революційний... по тій простій причині що РЕВОЛЮЦІЯ все одно не буде робити ЗА ТЕБЕ... вона просто поставить тебе раком і змусить працювати на благо якихось ідей..які не факт що ти схочеш підтримати.
ПС
уяви , ти вийшов на пенсію і в тебе пенсія 2*до середньої по країні... а тут раз - Бальцерович... і ти до смерті ходиш і збираєш крохи хліба на смітниках бо твоя пенсію інфляція зіїла..
Тоді б ти також кричав що Бальцеровича до влади ? навіть знаючи що після того як ти помреш з голоду... Польща підніметься?
Ля-ля-ля...
Якісь в тебе кумедні забовтування.
Єралашиком про якусь передачу своєї долі в якісь чужі руки (ще невідомо які) ти навіть дно про манка-фугра не пробиваєш.
Звичайний єралашик...
Банальне повернення до підміни предмета --- мова не про окрему особу, а про ринок, країну.
Спробуй ще.
І що за хфантастика-то --- пенсія (пересічного), як дві середні, і при цьому в суспільстві реформи??!!
Що за дурня...
За таких умов ніякі реформи нікому не потрібні...
І навіть, якщо будуть, то вже ну ніяк до глибини голодної смерті.
Що ти несеш...
Ні в іспаніях, ні польщах, ні ірландіях і т.д. ринкові реформи до голодних смерті чи до збирання крох на смітниках осіб з пенсіями, як дві середні, не було.
Давай круче єралашика.
__________________________
Коронує населення, то в казках... Для недолугих типу тебе.
А в реалі завжди і всюди можновладці в конкретній боротьбі між собою, маніпулюючи населенням, виграє-виборює!!! СОБІ владу.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 05 жов, 2025 17:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:35
Banderlog написав: Успіх написав:
А що не так?
Треба було в перший рік не бусифікацію починати практикувати, а закупівлю зімбабвійців
А цвіт нації через рік на дембель відправляти!
Дивись як ворог зробив - спочатку відправив на убой зеків, бурятів, а потім корейців закупив...
слідкуй заходом мислі. В рф грошей більше. Зімбабвійцю за кого воювати всерівно.
З україною його нічого не повязує і на цінності майдану йому теж однаково. В рф є механізм примусу в армії, що дозволило сформувати за принципом вагнера шторм z.
В нас того нема бо ми бавимось в демократію. І зеків посилали в звичайні частини. До того ж, старайся мислити цифрами. В Україні зеків всього орієнтовно 50тисяч, разом з жінками.
По факту вигребти звідти мож тисяч 20-30, якщо сильно постаратись. Це десь стільки скільки мобілізують в нас за місяць. А місяців вже пройшло? 43? Не здається тобі що воно радикально б не змінило ситуацію?
В рф більше населення отже більше зеків. Окрім того в них більше саджають на 100тисяч населення.
Корочє, те що ти пропонуєш може діяти лиш за умов заградотрядів і масового саджання населення в тюрми.
А зімбабвійців можно закупляти лиш за умови що платиш більше, або домовляєшся з мєстною мафією в якої в руках залишаються заложники з рідних.
Як то кажуть - "а що ти пропонуєш?"
Чи так як є - тебе влаштовує?
✓Така бусифікація, як на моменті?
✓Ті, що пішли в 22гому, нехай так і сидять до перемоги?
✓Платити солдатам, так як і платять?
Тож, все гуд, чи треба щось змінити?
Якщо змінити, то що саме?
