Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 17:06

  fox767676 написав:flyman
проясни за пакети

якась говоряща голова казала, може Петра Павла, як тут вище писав хантер
22 сентября цього року там вони закрили кластєр на дорозі інтеграції
flyman
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но принятие в ЕС совсем не равносильно автоматическому подъёму экономики.
Звичайно що не рівносильно....
Я ж пояснював - Польща 1990 і Україна 1990... що та , що та в кризовій ситуації... тільки в Польщі були зачатки капіталістичного мишлення у фермерів і різних кооператорів( які навіть у СЕВ були приватниками )+9 совкова отрута діяла тільки після 1945 ... тобто 45 років (залишились живими діти тих хто мав великі бізнеси)
А в Україні таких не було..
Але пройшло вже 30 років... і станом на сьогодні (ментальність населення) ми +/-наближаємось до того що було в Польщі в 1990 + ми точно злі на педерацію, тобто хочемо в капіталізм всіма фібрами своєї душі..
Правда що таке капіталізм не всі ще зрозуміли..
Капіталізм це благо для ти хто ХОЧЕ/МОЖЕ сам себе витягнути
Капіталізм це смертельна загроза для ждунів різних мастей( в тому числі і тих в кого головна ідея життя -дочекатись правильного рузвельта( а отримають правильного сталіна...якщо дочекаються)
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 17:08

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:.........
Арифметика она такая...
Берём цифры с потолка.
"Забываем", что у РФ есть такое явление, как демобилизация, и вуаля!
В РФ армия в начале войны была всего 200 000?
Сейчас на фронте у РФ 1 260 000?
С арифметикой и экономикой ФОП у вас прекрасно.
А вот с остальным... так себе.
Ну и даже "треть" и "більшість" тоже заметно отличаются.
Для совків уточню..
Там ще таким маленький нюансик як примусова мобілізація відбувався+ 200000 було на фронті і 1 200 000 було всього...
Тепер на фронті 1 000 000... а всього скільки ? Пуйло підписало збільшити до 1 300 000
То як тоді з арифметикою ? Може уточнимо з урахуванням всього ?
Але ж ми цього не знаємо ?
Припускаю що з того 1 млн який був за межами фронтових дій, сьогодні дай Бог щоб 0,5 залишилось...
але коли совковий парторгів цікавили реальні данні? вони ж людям обіцяли комунізм в 1980 році... а побудували розвал соціалізму в 1990... і при цьому назвали це як? розвитий соціалізм ?

Ловкость рук и никакого мошенничества. :)
Наговорить много, непонятно что и о чём, по ходу дела вспомнить и обругать "совок" и сделать вид что что-то доказал. :)
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:якась говоряща голова казала, може Петра Павла, як тут вище писав хантер


треба моніторити і тримати війська наготові в Одещині\Вінничині
не дамо на нашій крові до раю вїхати
fox767676
Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тепер ти прирівняв кейнсіанство Рузвельта навіть не до просто колгоспізації (примусового зарання в колгосп), а до загонів комуняк, які конфісковували останнє зерно тощо (залишали без їжі на смерть).
Дурню
Ти мислиш в лоб...
Бо не знаєш як треба..
В тебе ж все емоціями
От добре б ХОРОШОГО ЛІКУАНЯ ...
А Сталін був бяка, його не треба....

А звідки ти ДО ПОЧАТКУ будеш знати хто хороший а хто поганий? Мао дзе дуна і Пол-пота також населення коронувало і також думало що він приведе їх до халяви... а привели на цвинтар..

Тому є явище
Передача своєї долі в чужі руки... - 50 на 50 добре вийде чи погано... але навіть якщо погано - то коли ти це усвідомиш забрати повноваження вже не вийде...
Кастро ? - хто ?
Чегевара-хто
Піночет - хто
Франко-хто
албанський лідер який дзоти по албанії будував - хто
чаушеску - який привір румунію як єдину країну СЕВ яка мала золотий запас - хто?

І таких лідерів я тобі приведу сотні...

Тому
Краще еволюційний розвиток ніж революційний... по тій простій причині що РЕВОЛЮЦІЯ все одно не буде робити ЗА ТЕБЕ... вона просто поставить тебе раком і змусить працювати на благо якихось ідей..які не факт що ти схочеш підтримати.

ПС
уяви , ти вийшов на пенсію і в тебе пенсія 2*до середньої по країні... а тут раз - Бальцерович... і ти до смерті ходиш і збираєш крохи хліба на смітниках бо твоя пенсію інфляція зіїла..
Тоді б ти також кричав що Бальцеровича до влади ? навіть знаючи що після того як ти помреш з голоду... Польща підніметься?
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 17:33

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тепер ти прирівняв кейнсіанство Рузвельта навіть не до просто колгоспізації (примусового зарання в колгосп), а до загонів комуняк, які конфісковували останнє зерно тощо (залишали без їжі на смерть).
Дурню
Ти мислиш в лоб...
Бо не знаєш як треба..
В тебе ж все емоціями
От добре б ХОРОШОГО ЛІКУАНЯ ...
А Сталін був бяка, його не треба....

А звідки ти ДО ПОЧАТКУ будеш знати хто хороший а хто поганий? Мао дзе дуна і Пол-пота також населення коронувало і також думало що він приведе їх до халяви... а привели на цвинтар..

Тому є явище
Передача своєї долі в чужі руки... - 50 на 50 добре вийде чи погано... але навіть якщо погано - то коли ти це усвідомиш забрати повноваження вже не вийде...
Кастро ? - хто ?
Чегевара-хто
Піночет - хто
Франко-хто
албанський лідер який дзоти по албанії будував - хто
чаушеску - який привір румунію як єдину країну СЕВ яка мала золотий запас - хто?

І таких лідерів я тобі приведу сотні...

Тому
Краще еволюційний розвиток ніж революційний... по тій простій причині що РЕВОЛЮЦІЯ все одно не буде робити ЗА ТЕБЕ... вона просто поставить тебе раком і змусить працювати на благо якихось ідей..які не факт що ти схочеш підтримати.

ПС
уяви , ти вийшов на пенсію і в тебе пенсія 2*до середньої по країні... а тут раз - Бальцерович... і ти до смерті ходиш і збираєш крохи хліба на смітниках бо твоя пенсію інфляція зіїла..
Тоді б ти також кричав що Бальцеровича до влади ? навіть знаючи що після того як ти помреш з голоду... Польща підніметься?

Ля-ля-ля...
Якісь в тебе кумедні забовтування.
Єралашиком про якусь передачу своєї долі в якісь чужі руки (ще невідомо які) ти навіть дно про манка-фугра не пробиваєш.
Звичайний єралашик...
Банальне повернення до підміни предмета --- мова не про окрему особу, а про ринок, країну.
Підміна звичайних можновладців-управлінців-регуляторів ринкових країн на кастро, чегевар, мао, полпотів.
Спробуй ще. Бо це не нове, а як завжди буденно.

І що за хфантастика-то --- пенсія (пересічного), як дві середні, і при цьому в суспільстві реформи??!!
Що за дурня...
За таких умов ніякі реформи нікому не потрібні...
І навіть, якщо будуть, то вже ну ніяк до глибини голодної смерті.
Що ти несеш...
Ні в іспаніях, ні польщах, ні ірландіях і т.д. ринкові реформи до голодних смерті чи до збирання крох на смітниках осіб з пенсіями, як дві середні, не приводили.

Давай круче єралашика.
__________________________
Коронує населення, то в казках... Для недолугих типу тебе.
А в реалі завжди і всюди можновладці в конкурентній боротьбі між собою, маніпулюючи!! населенням, виграє-виборює!!! СОБІ владу.
Ну, якщо бангладешців цінуємо більше за цвіт нації, то...

  Banderlog написав:
  Успіх написав:А що не так?
Треба було в перший рік не бусифікацію починати практикувати, а закупівлю зімбабвійців :lol:
А цвіт нації через рік на дембель відправляти!
Дивись як ворог зробив - спочатку відправив на убой зеків, бурятів, а потім корейців закупив...
слідкуй заходом мислі. В рф грошей більше. Зімбабвійцю за кого воювати всерівно.
З україною його нічого не повязує і на цінності майдану йому теж однаково. В рф є механізм примусу в армії, що дозволило сформувати за принципом вагнера шторм z.
В нас того нема бо ми бавимось в демократію. І зеків посилали в звичайні частини. До того ж, старайся мислити цифрами. В Україні зеків всього орієнтовно 50тисяч, разом з жінками.
По факту вигребти звідти мож тисяч 20-30, якщо сильно постаратись. Це десь стільки скільки мобілізують в нас за місяць. А місяців вже пройшло? 43? Не здається тобі що воно радикально б не змінило ситуацію?
В рф більше населення отже більше зеків. Окрім того в них більше саджають на 100тисяч населення.
Корочє, те що ти пропонуєш може діяти лиш за умов заградотрядів і масового саджання населення в тюрми.
А зімбабвійців можно закупляти лиш за умови що платиш більше, або домовляєшся з мєстною мафією в якої в руках залишаються заложники з рідних.

Як то кажуть - "а що ти пропонуєш?"

Чи так як є - тебе влаштовує?
✓Така бусифікація, як на моменті?
✓Ті, що пішли в 22гому, нехай так і сидять до перемоги?
✓Платити солдатам, так як і платять?

Тож, все гуд, чи треба щось змінити?

Якщо змінити, то що саме?
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 17:42

  ЛАД написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:..........
тут особо думати не треба. Вони збільшили воюючу армію в 2 раза. І охочих до хамбургургерів стало менше. Дуже навіть можливо що років через 2 вони перейдуть на поповнення армії по українськи, на бусифікацію. В нас воно почалось з літа 22го. Чи Ви гадаєте , що репресивний механізм в них меншефективний?

Вірно, тому що на ті гроші гамбургалюби вже не йдуть. А ще я вважаю що репресивний механізм у них гарний, і можна обіцяти навіть 100тис., більшість щось невірно оформлює і зникає безвісті після першої виплати яка значно менша ніж обіцяне, але достатня щоб у селі вважали що то є трамплін сім'ї)

Вам флер розовые очки подарила?
Если "більшість ... зникає безвісті після першої виплати", то с кем мы воюем?
Против нас на фронте призраки???

Так, привиди на віслюках :mrgreen:
А тепер ще й на конях! :mrgreen:

І продовжують і далі кидати ракети і шахеди на сільські туалети та на міські парки!(як от цієї ночі у моєму місті)

Тож, перефразовуючи кацапського задорнова - "Ну тупиє! Ну тупиє рАсіянЄ!!!"© :mrgreen:
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І що за хфантастика-то --- пенсія (пересічного), як дві середні, і при цьому в суспільстві реформи??!!
А якщо додаш одне слово?
Була в тебе пенсія як дві середніх пенсії пересічного....
а позвав ти Бальцеровича і твоя велика перед реформами пенсія перетворилась у пшик.... і ти по смітникам разом з пенсіонерами двірниками бігаєш бо ваші пенсії стали однаковими...
То як фантазія
А це те що ТИ б отримав від Бальцеровича.

Тепер для де-Білів-про передачу повноважень...
Якщо я провожу насильство над СВОЄЮ ментальністю і переробляю її з совкової на капіталістичну.. - то я нікому/нічого не передаю...
Коли переробивши і зрозумівши що мій успіх=моїм зусиллям, сам приймаю рішення скільки відкладати, куди і на який термін/умови... і якщо побачу що щось пішло не так як хотів - можу змінити...

А як зміниш ти?
прийшов мао(ленін/сталін/кастро/пол-пот/чаушеску/ходжа/бокаса... і інші)-сказав що йдем в комунізм.. ти повірив і прийшов в гулаг... по приходу - що змінити зможеш?
тепер розумієш що таке ризик передачі свого майбутнього в чужі руки...

Приклад про свою пенсію і передачу її в руки Бальцеровича - прочитав? а зрозумів?

А в реалі завжди і всюди можновладці в конкурентній боротьбі між собою, маніпулюючи!! населенням, виграє-виборює!!! СОБІ владу.
хто з вище перечислених(спеціально виділю синім кольором) не виграв владу?
budivelnik
