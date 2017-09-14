|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:38
budivelnik написав: detroytred написав:
Які додаткові силові ричаги були в Бальцеровича та Ко?
Цілком достатньо існуючих.
Цілком - тільки зараз їх не використовують, а якщо воно не використовується то ти їх не відчуваєш, алеж...
Ти ж вимагаєш їх використати ?
Тобто зараз в тебе немає двохкратного падіння пенсії через інфляцію,, бо цей важіль зелені не використовують і в тебе до них претензії
а Бальцерович - використав..
Але так як він був використаний не проти тебе то в тебе попа не болить тому ти такий сміливий.
Бо для ринку (тобто природної свідомості людини на теперішньому етапі розвитку людства та в теперішніх умовах в країнах) АПРІОРІ ринкова-капіталістична свідомость і так Є.
В 90-ті її миттєво отримали практично всі українці.
це фуфло фантазія...
8 млн осіб НЕ ПЛАТЯТЬ податків -це совкова чи капіталістична свідомість?
так само фуфлофантазія типу
Всі були на базарі і торгували... значит вони мають капіталістичну свідомість...
Ти був в підшефному колгоспі з курсантами ? то у вас селянська ментальність і знання агрономів?
ти читав економічні фоліанти? то ти знавець економіки і можеш керувати моїм магазином?
То виявляється нічого нікому передавати в чужі руки не треба.
А ти до цього роками брехав...
Нііт, чуваче.
90-ті --- це не поїздка в колгосп чи читання книжок про економіку чи просто торгівля на базарі.
90-ті --- це самі повні капіталістичні умови. В повному обсягу, у всій красі. В УСІХ СФЕРАХ. Практично повний вільний ринок А.Сміта.
В який ВСІ погрузились по повній і який миттєво змінив свідомість навіть самим гальмівним.
Але... не парся, для тебе це заскладно.
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:44
detroytred написав:
90-ті --- це не поїздка в колгосп чи читання книжок про економіку чи просто торгівля на базарі.
90-ті --- це самі повні капіталістичні умови. В повному обсягу, у всій красі. В УСІХ СФЕРАХ. Практично повний вільний ринок А.Сміта.
В який ВСІ погрузились по повній і який миттєво змінив свідомість навіть самим гальмівним.
Якщо ти з головою разок окунувся в лайно - ти лайно ? Ні
Так само і з торгівлею чи ринком А Смітта
Якщо тебе макнули в той ринок-а ти залишився переконаним ждуном - то ти капіталіст?
Тому ще раз
Є дія - всі примусово опинились в капумовах...
є результат - тільки 5% змогли стати успішними капіталістами... інші попеклись і пішли вибирати тосю яка за них все вирішить...
ПС
навіть реформи Бальцеровича чи Саакашвілі - не перетворили всіх в переконаних капіталістів....
навіть столітня історія Франції/Британії/Німеччини/США і так далі - не знищили в цих країнах соціалістів і комуністів....
а ти хочеш щоб заскорузлі совки які останні 70 років крім совка нічого не бачили - за 5 років перетворились в тих хто розуміє що таке ефективна діяльність в ринкових умовах...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 05 жов, 2025 18:46, всього редагувалось 1 раз.
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:44
budivelnik написав: detroytred написав:
Я вказую на НЕОБХІДНІСТЬ у можновладця мети розвитку країни РИНКОВИМИ реформами.
Як умови.
А я вказую на необхідність кожної людини подбати про себе..
і так як можновладці входять в підмножину люди - то я вказую те саме що й ти...
а далі починаються розбіжності
я вказую що окрема людина для себе МОЖЕ створити кращі умови і швидше не чекаючи поки якийсь з можновладців перетвориться в правильного...
Отже є обовязкове правило для ВСІХ людей
Дбай про себе сам...
Є додаткове
Якщо можновладці тобі не допоможуть - то ти все одно будеш жити краще ніж інші недбальщики
Якщо допоможуть - то все одно будеш жити краще ніж середньопересічний
А от якщо про себе дбати не будеш , то що правильний можновладець, що не правильний - ти будеш в дупі як воєнпенс.
Я правий?
Предметом є ситуація-стан, яка за віконцем.
Тобто коли далеко не кожен(( хоче і робить, як ти.
І. Дбає. Про. Себе. Отак. Як є. Зараз.
І по друге, предметом є не кожен і книжка Кіосакі або твоя пісня про рішення, а ринок-економіка країни, суспільство.
То навіщо ти до предметів, які розглядаються, тулиш інші?
Твою КІОСАКІВЩИНУ я ніколи не заперечував і не заперечую.
А от ти нею заперечуєш кейнсіанство і т.д.
Зрозумів?
В чому ти не правий.
Це навіть не школа, це вже б яслях зрозуміли.
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:48
detroytred написав:
А от ти нею заперечуєш кейнсіанство і т.д.
Зрозумів?
Я не заперечую інші варіанти.
якщо твоїми словамиЯ вказую що ймовірність успішної реалізації варіантів
на яких ти настоюєш - десь в районі 1-10%
і це доведено історією 200 країн на протязі останніх 200 років
Ймовірність успішного завершення варіанту власного збагачення - вище 50% ( і залежить виключно від власних зусиль на 70% і на 30% від зовнішніх обставин)
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:51
budivelnik написав: detroytred написав:
90-ті --- це не поїздка в колгосп чи читання книжок про економіку чи просто торгівля на базарі.
90-ті --- це самі повні капіталістичні умови. В повному обсягу, у всій красі. В УСІХ СФЕРАХ. Практично повний вільний ринок А.Сміта.
В який ВСІ погрузились по повній і який миттєво змінив свідомість навіть самим гальмівним.
Якщо ти з головою разок окунувся в лайно - ти лайно ? Ні
Так само і з торгівлею чи ринком А Смітта
Якщо тебе макнули в той ринок-а ти залишився переконаним ждуном - то ти капіталіст?
Тому ще раз
Є дія - всі примусово опинились в капумовах...
є результат - тільки 5% змогли стати успішними капіталістами... інші попеклись і пішли вибирати тосю яка за них все вирішить...
Те, що ви (5% найуспішніших) дорозвивалися з космосу до курей-зерна-махазин, в той час, коли за 20+ років іспанці, корейці і т.д. з курей-зерна дорозвивалися до Самсунгів-Хюндаїв, то це ВАША, саме ваша відповідальність та досягенння.
А найманим.... що працювати на Фонді, що в тебе махазин-таксі-курях...
Тільки найманим в ринку Самсунгів-Хюндаїв-Фордів-Боїнгів власники капіталу сплачують більше...
А можновладці створили цим найманим інструменти збагачення-накопичення капіталу -- фондовий і т.д.
Зате в тебе власна Польща, а у можновладців-управлінців-регуляторів власні Монако.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 05 жов, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:52
fox767676 написав: flyman написав:
якась говоряща голова казала, може Петра Павла, як тут вище писав хантер
треба моніторити і тримати війська наготові в Одещині\Вінничині
не дамо на нашій крові до раю вїхати
хантерів на крові R1a в рай не пустять
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:52
budivelnik написав: detroytred написав:
А от ти нею заперечуєш кейнсіанство і т.д.
Зрозумів?
Ймовірність успішного завершення варіанту власного збагачення - вище 50% ( і залежить виключно від власних зусиль на 70% і на 30% від зовнішніх обставин)
_доказанно_ кем?
Или “збагачення" тут альтернативное имелось в виду? - a la "багатый - тот, у кого доходы - расходы > 0“ 🤔
Додано: Нед 05 жов, 2025 19:03
budivelnik написав: detroytred написав:
А от ти нею заперечуєш кейнсіанство і т.д.
Зрозумів?
Я не заперечую інші варіанти.
якщо твоїми словамиЯ вказую що ймовірність успішної реалізації варіантів
на яких ти настоюєш - десь в районі 1-10%
і це доведено історією 200 країн на протязі останніх 200 років
Ймовірність успішного завершення варіанту власного збагачення - вище 50% ( і залежить виключно від власних зусиль на 70% і на 30% від зовнішніх обставин)
До чого ти "Зімбавбве" та "КНДР" і Ко до ринкових реформ, як інструменту, стрибка у подальшому розвитку капіталістичних країн, втуляєш?
Для чого???
Для єралашика про 200 країн.
Замість розгляду: країна-глибокі ринкові реформи-результат.
Для чого ти час на 200 років обрав?
Замість часу: початок ринкових реформ в країні-час-результат.
І вийде: 20-30 років і результат.
І буде тобі ймовірність під 90+%.
А твоє *якщо..." --- то це хфантазії ні а чьом.
Кейнсіанство тощо ти саме заперечуєш.
Отим прирівняням до колгоспізації та Голодомору. Як вершини кумедності заперечення.
Не зіскочеш вже 😁
Додано: Нед 05 жов, 2025 19:06
Начальник- навіщо справу шєш?
detroytred написав: budivelnik написав:
Якщо ти з головою разок окунувся в лайно - ти лайно ? Ні
Так само і з торгівлею чи ринком А Смітта
Якщо тебе макнули в той ринок-а ти залишився переконаним ждуном - то ти капіталіст?
Тому ще раз
Є дія - всі примусово опинились в капумовах...
є результат - тільки 5% змогли стати успішними капіталістами... інші попеклись і пішли вибирати тосю яка за них все вирішить...
Те, що ви (5% найуспішніших) дорозвивалися з космосу до курей-зерна-махазин, в той час, коли за 20+ років іспанці, корейці і т.д. з курей-зерна дорозвивалися до Самсунгів-Хюндаїв, то це ВАША, саме ваша відповідальність та досягенння.
... ти ж знаєш-не мій почерк...
З космосу і до академіків на базарах ( або до дикого ринку А Смітта) - це ти з претензіями до ЛАДа...це він і його партія докерувалась.
Іспанці совок так і не побудували, їм Франко завадив ( хоча йоська кривавий старався), тому про іспанців-не в тему
Корейцям повезло ( йоська загнувся і залишилось тільки пів кореї (північна)) а південня почала реформи на 30 років швидше... так що це також не до мене...
detroytred написав:
А найманим.... що працювати на Фонді, що в тебе махазин-таксі-курях...
Я починав з найманого.... Ти чого інших зневажаєш? Думаєш вони не зможуть твого рівня досягнути і так само як ти сидіти на дивані?
Може їм подобається найманими працювати ? А ти хочеш щоб вони тобою покерували і пояснили де ти зараз маєш бути на дивані чи на фронті... бо з податків найманих тобі військову пенсію платять а ти в тилу
detroytred написав:
Тільки найманим в ринку Самсунгів-Хюндаїв-Фордів-Боїнгів власники капіталу сплачують більше...
Хтось заважав до 2022 року поїхати працювати найманим на самсунгів?
detroytred написав:
А можновладці створили цим найманим інструменти збагачення-накопичення капіталу -- фондовий і т.д.
Прикольно..
інструмент для збагачення можновладці створили... а капіталу який потрібен щоб в цей інструмент інвестувати - в найманих немає...
Я правда не зрозумів
А хто винуватий що в тебе нічого вкласти?
detroytred написав:
Зате в тебе власна Польща, а у можновладців-управлінців-регуляторів власні Монако.
Ти свої брудні лапи до моєї Польщі не сунь.
Ти пальцем об палець не вдарив щоб собі свою хацапетівку створити... а писок на мою Польщу вже відкриваєш..
Чи не скритий ти комуняка ?
Додано: Нед 05 жов, 2025 19:12
budivelnik написав:
Начальник- навіщо справу шєш?
detroytred написав: budivelnik написав:
Якщо ти з головою разок окунувся в лайно - ти лайно ? Ні
Так само і з торгівлею чи ринком А Смітта
Якщо тебе макнули в той ринок-а ти залишився переконаним ждуном - то ти капіталіст?
Тому ще раз
Є дія - всі примусово опинились в капумовах...
є результат - тільки 5% змогли стати успішними капіталістами... інші попеклись і пішли вибирати тосю яка за них все вирішить...
Те, що ви (5% найуспішніших) дорозвивалися з космосу до курей-зерна-махазин, в той час, коли за 20+ років іспанці, корейці і т.д. з курей-зерна дорозвивалися до Самсунгів-Хюндаїв, то це ВАША, саме ваша відповідальність та досягенння.
... ти ж знаєш-не мій почерк...
З космосу і до академіків на базарах ( або до дикого ринку А Смітта) - це ти з претензіями до ЛАДа...це він і його партія докерувалась.
Іспанці совок так і не побудували, їм Франко завадив ( хоча йоська кривавий старався), тому про іспанців-не в тему
Корейцям повезло ( йоська загнувся і залишилось тільки пів кореї (північна)) а південня почала реформи на 30 років швидше... так що це також не до мене...
detroytred написав:
А найманим.... що працювати на Фонді, що в тебе махазин-таксі-курях...
Я починав з найманого.... Ти чого інших зневажаєш? Думаєш вони не зможуть твого рівня досягнути і так само як ти сидіти на дивані?
Може їм подобається найманими працювати ? А ти хочеш щоб вони тобою покерували і пояснили де ти зараз маєш бути на дивані чи на фронті... бо з податків найманих тобі військову пенсію платять а ти в тилу
detroytred написав:
Тільки найманим в ринку Самсунгів-Хюндаїв-Фордів-Боїнгів власники капіталу сплачують більше...
Хтось заважав до 2022 року поїхати працювати найманим на самсунгів?
detroytred написав:
А можновладці створили цим найманим інструменти збагачення-накопичення капіталу -- фондовий і т.д.
Прикольно..
інструмент для збагачення можновладці створили... а капіталу який потрібен щоб в цей інструмент інвестувати - в найманих немає...
Я правда не зрозумів
А хто винуватий що в тебе нічого вкласти?
detroytred написав:
Зате в тебе власна Польща, а у можновладців-управлінців-регуляторів власні Монако.
Ти свої брудні лапи до моєї Польщі не сунь.
Ти пальцем об палець не вдарив щоб собі свою хацапетівку створити... а писок на мою Польщу вже відкриваєш..
Чи не скритий ти комуняка ?
Блаблабла.
Майже по кожному пункту.
Від іспанців, які вказані тобі прикладом реформ, а ти про якийсь не побудували совок поніс..
І до нічого вкласти мені та іншим найманим. Якоїсь зневаги до найманих (коли я сам по суті найманим був. Як і лікарі, вчителі. Найманим на державу, а роботяги наймані на Форда ... і тебе).
Та комплексуючі страхи про загрозу твоїй власній Польщі.
Пусті дурні рефлексії. На констатацію фактів.
