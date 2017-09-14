Додано: Нед 05 жов, 2025 19:06

detroytred написав: budivelnik написав: Якщо ти з головою разок окунувся в лайно - ти лайно ? Ні

Так само і з торгівлею чи ринком А Смітта

Якщо тебе макнули в той ринок-а ти залишився переконаним ждуном - то ти капіталіст?



Тому ще раз

Є дія - всі примусово опинились в капумовах...

Те, що ви (5% найуспішніших) дорозвивалися з космосу до курей-зерна-махазин, в той час, коли за 20+ років іспанці, корейці і т.д. з курей-зерна дорозвивалися до Самсунгів-Хюндаїв, то це ВАША, саме ваша відповідальність та досягненння.

detroytred написав: А найманим.... що працювати на Фонді, що в тебе махазин-таксі-курях... А найманим.... що працювати на Фонді, що в тебе махазин-таксі-курях...

detroytred написав: Тільки найманим в ринку Самсунгів-Хюндаїв-Фордів-Боїнгів власники капіталу сплачують більше... Тільки найманим в ринку Самсунгів-Хюндаїв-Фордів-Боїнгів власники капіталу сплачують більше...

detroytred написав: А можновладці створили цим найманим інструменти збагачення-накопичення капіталу -- фондовий і т.д. А можновладці створили цим найманим інструменти збагачення-накопичення капіталу -- фондовий і т.д.

detroytred написав: Зате в тебе власна Польща, а у можновладців-управлінців-регуляторів власні Монако. Зате в тебе власна Польща, а у можновладців-управлінців-регуляторів власні Монако.

Начальник- навіщо справу шєш?... ти ж знаєш-не мій почерк...З космосу і до академіків на базарах ( або до дикого ринку А Смітта) - це ти з претензіями до ЛАДа...це він і його партія докерувалась.Іспанці совок так і не побудували, їм Франко завадив ( хоча йоська кривавий старався), тому про іспанців-не в темуКорейцям повезло ( йоська загнувся і залишилось тільки пів кореї (північна)) а південня почала реформи на 30 років швидше... так що це також не до мене...Я починав з найманого.... Ти чого інших зневажаєш? Думаєш вони не зможуть твого рівня досягнути і так само як ти сидіти на дивані?Може їм подобається найманими працювати ? А ти хочеш щоб вони тобою покерували і пояснили де ти зараз маєш бути на дивані чи на фронті... бо з податків найманих тобі військову пенсію платять а ти в тилуХтось заважав до 2022 року поїхати працювати найманим на самсунгів?Прикольно..інструмент для збагачення можновладці створили... а капіталу який потрібен щоб в цей інструмент інвестувати - в найманих немає...Я правда не зрозумівА хто винуватий що в тебе нічого вкласти?Ти свої брудні лапи до моєї Польщі не сунь.Ти пальцем об палець не вдарив щоб собі свою хацапетівку створити... а писок на мою Польщу вже відкриваєш..Чи не скритий ти комуняка ?