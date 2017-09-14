RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15374153751537615377>
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 00:14

  stm написав:
  ЛАД написав:Вам флер розовые очки подарила?
Если "більшість ... зникає безвісті після першої виплати", то с кем мы воюем?
Против нас на фронте призраки???

У мене немає даних скільки орків гасять кожен день, але якщо 1:5 хоча б, то є гарно ) Якщо менше, то я б спілкувалася з натою що не кожен Мадяр при поразці зможе свінтити з родиною у країну нати, і, тоді дай Бог їм сил воювати проти людей які вважають, що їх кинули, хоча вони трималися більше 3 років всупереч, а не завдяки...
І Ви знов мене штовхаєте на історію про молодого ЛАДа, яка вам не довподоби, а мені цікаво навіть. Тому що старий ЛАД для мене феномен! він більше років ніж всі на фінансовому форумі і з таким пієтетом до машинобудування великого есересер.
Коротше, ходить молодий ЛАД на Єлабугу працювати. Єлабуга навіть будує ще більше цехів, закупає ще більше комплектуючих з Китаю на шахеди. Всі бояться велику державу. Але, чи бачить молодий ЛАД що був такий фонд нац.благосостояние - 20 років зі всіх, у т.ч. молодого ЛАДа, туди збирали кошти для майбутніх поколінь. І ось Єлабуга росте, ната боїться але 20 років для наступних поколінь якось скінчились за останній рік.
Далі, молодий ЛАД все ще ходить на роботу, але якось зп, навіть на Єлабузі вже не росте... Могили навкруги ростуть, а зп - ні. Та і кав'ярня (тут можна замінити на будь який малий бізнес) на Єлабузі порахувала, що ПДВ у 22% - жирно якось, а без ПДВ оборот вже вище 5млн.фублів давно, і мабуть краще поїхати на Балі витрачати.
Молодий ЛАД вже без ФНБ для майбутнього і кави, але працює. Його не мають хвилювати ці процеси, то звісно зрозуміло.
Далі, бюджет, не Єлабуги, а великої машинобудівної країни був завжди профіцитним, а наразі дефіцитний і буде ще десь 3 роки як планово дефіцитним.
Та і Автовазу п***, то мабуть якась помилка всі інвестори бажали будувати машини в оркостані але якось щось...
Що означає дефіцит - це друк коштів коли не дають (інфляція), або взяти десь за великі %. І взяти для чого? Для шахеда який йде в один бік. Так, дітям молодого ЛАДа у школі розповідають, що велика держава і вони також мають гордість. Пілотку одягають на кожне свято. Гордість цікава штука... Сліпа гордість особливо цікава до 75 років може не відпускати машинобудівна країна, не те що наразі о 5 ранку за їжею навіть після обстрілів вставати не потрібно...

У вас какая-то искривлённая связь между сегодняшней РФ и необходимостью иметь в стране собственную тяжёлую промышленность, в т.ч. и машиностроение.
Или вы тоже поклонница "великой с/х державы" и "садка вишневого коло хати"? Но так в современном мире не бывает.
И РФ потратила ФНБ, который копила 20 лет, а мы за это время залезли в долги, не знаю на сколько десятилетий вперёд. Если у вас есть уверенность, что нам их простят, то я рад за вас.
А сказочку для вас я тоже мог бы написать не хуже. Но лень и не вижу смысла.
Или я опять неправильно понял вашу сказочку?
Потому что молодой ЛАД в сегодняшней РФ не гордился бы страной.

P.s. И да, я практически уверен, что соотношения 1:5 и близко нет. А "спілкуватися з натою" об этом совершенно бесполезно. Если что, они просто закроют границы. Афган хороший пример. Мадяра пустят.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36579
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 00:23

Вчіть історію

  ЛАД написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:Вам флер розовые очки подарила?
Если "більшість ... зникає безвісті після першої виплати", то с кем мы воюем?
Против нас на фронте призраки???

У мене немає даних скільки орків гасять кожен день, але якщо 1:5 хоча б, то є гарно ) Якщо менше, то я б спілкувалася з натою що не кожен Мадяр при поразці зможе свінтити з родиною у країну нати, і, тоді дай Бог їм сил воювати проти людей які вважають, що їх кинули, хоча вони трималися більше 3 років всупереч, а не завдяки...
І Ви знов мене штовхаєте на історію про молодого ЛАДа, яка вам не довподоби, а мені цікаво навіть. Тому що старий ЛАД для мене феномен! він більше років ніж всі на фінансовому форумі і з таким пієтетом до машинобудування великого есересер.
Коротше, ходить молодий ЛАД на Єлабугу працювати. Єлабуга навіть будує ще більше цехів, закупає ще більше комплектуючих з Китаю на шахеди. Всі бояться велику державу. Але, чи бачить молодий ЛАД що був такий фонд нац.благосостояние - 20 років зі всіх, у т.ч. молодого ЛАДа, туди збирали кошти для майбутніх поколінь. І ось Єлабуга росте, ната боїться але 20 років для наступних поколінь якось скінчились за останній рік.
Далі, молодий ЛАД все ще ходить на роботу, але якось зп, навіть на Єлабузі вже не росте... Могили навкруги ростуть, а зп - ні. Та і кав'ярня (тут можна замінити на будь який малий бізнес) на Єлабузі порахувала, що ПДВ у 22% - жирно якось, а без ПДВ оборот вже вище 5млн.фублів давно, і мабуть краще поїхати на Балі витрачати.
Молодий ЛАД вже без ФНБ для майбутнього і кави, але працює. Його не мають хвилювати ці процеси, то звісно зрозуміло.
Далі, бюджет, не Єлабуги, а великої машинобудівної країни був завжди профіцитним, а наразі дефіцитний і буде ще десь 3 роки як планово дефіцитним.
Та і Автовазу п***, то мабуть якась помилка всі інвестори бажали будувати машини в оркостані але якось щось...
Що означає дефіцит - це друк коштів коли не дають (інфляція), або взяти десь за великі %. І взяти для чого? Для шахеда який йде в один бік. Так, дітям молодого ЛАДа у школі розповідають, що велика держава і вони також мають гордість. Пілотку одягають на кожне свято. Гордість цікава штука... Сліпа гордість особливо цікава до 75 років може не відпускати машинобудівна країна, не те що наразі о 5 ранку за їжею навіть після обстрілів вставати не потрібно...

У вас какая-то искривлённая связь между сегодняшней РФ и необходимостью иметь в стране собственную тяжёлую промышленность, в т.ч. и машиностроение.
Или вы тоже поклонница "великой с/х державы" и "садка вишневого коло хати"? Но так в современном мире не бывает.
И РФ потратила ФНБ, который копила 20 лет, а мы за это время залезли в долги, не знаю на сколько десятилетий вперёд. Если у вас есть уверенность, что нам их простят, то я рад за вас.
А сказочку для вас я тоже мог бы написать не хуже. Но лень и не вижу смысла.
Или я опять неправильно понял вашу сказочку?
Потому что молодой ЛАД в сегодняшней РФ не гордился бы страной.

P.s. И да, я практически уверен, что соотношения 1:5 и близко нет. А "спілкуватися з натою" об этом совершенно бесполезно. Если что, они просто закроют границы. Афган хороший пример. Мадяра пустят.

зараз питання в РФ стоїть так: Мск. 3й Рим а 4му не бути, тому Карфаген має бути зруйнований.

Снявши голову, по волосам не плачут. А ви тут про "залезли в долги, не знаю на сколько десятилетий вперёд".

Можете як закликає БТС боротися з РФ, перебрати туди вампірити з її бюджету пенсію
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 жов, 2025 00:27, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41052
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 00:27

  flyman написав:.........
зараз питання в РФ стоїть так: Мск. 3й Рим а 4му не бути, тому Карфаген має бути зруйнований

Не врубился, кто в данном случае исполняет роль Карфагена.
Пытался понять загадочную сказочку stm, теперь ещё ваш ребус разгадывать. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36579
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 00:30

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
зараз питання в РФ стоїть так: Мск. 3й Рим а 4му не бути, тому Карфаген має бути зруйнований

Не врубился, кто в данном случае исполняет роль Карфагена.
Пытался понять загадочную сказочку stm, теперь ещё ваш ребус разгадывать. :)


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41052
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 00:35

detroytred, budivelnik
Господа, панове, ну сколько можно!
Может вы заведёте себе отдельную ветку и спорьте там хоть до опупения.
Тот же вопрос к модераторам. Вы порой переносите посты в какую-нибудь новую ветку. Может, также поступить со спорами о реформах и "взглядах в зеркало"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36579
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 01:08

flyman
Когда вы успеваете смотреть все видео, которые выкладываете?
И это же, наверное, не всё, что вы смотрите.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36579
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 01:10

Щоб троєщинський дід не скучав там сам

ЛАД

переносите посты в какую-нибудь новую ветку. Может, также поступить


На оцю перенести
Вивалити туди сотню сторінок , хай читає сидить

Зображення


  ЛАД написав:flyman
Когда вы успеваете смотреть все видео, которые выкладываете?
И это же, наверное, не всё, что вы смотрите.

Акурт каже що Флайман насправді безробітний
Hotab
 
Повідомлень: 16575
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 01:28

  Hotab написав:ЛАД

переносите посты в какую-нибудь новую ветку. Может, также поступить


На оцю перенести
Вивалити туди сотню сторінок , хай читає сидить
Может, и туда.
Не смотрел ту ветку, не знаю.

  ЛАД написав:flyman
Когда вы успеваете смотреть все видео, которые выкладываете?
И это же, наверное, не всё, что вы смотрите.

Акурт каже що Флайман насправді безробітний
Да если даже безработный.
Я тоже не работаю, но пересмотреть всё это не успеваю, хотя смотрю на скорости не ниже 1,5, бывает, и 2.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36579
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 02:16

Фрагмент интервью с Комаровским. К теме ветки можно отнести примерно первую половину.
Всё интервью - https://www.youtube.com/watch?v=IQi3wvI9P5Q. Не смотрел, ничего сказать не могу. Хотя вопросы там интересные.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36579
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 08:42

стосовно розбомбленого індустріального парку Sparrow:
виявляється є відео 6-7 денної давності де місцева влада піариться на території парку, і під відео купа обуреного народу пише а-ля "ви що дебіли наводку даєте", "ну все, тепер лиш чекати шахеди", "таваріщ майор вам подякує" і т.д.

P.S. 10 секунд потрачених в гуглі і бачимо інтернет-магазин FPV дронів та комплектуючих що має аналогічну назву. Тобто після "реклами" від Садового, кацапи так само могли загуглити і скласти 2+2 за півхвилини facepalm:(
Letusrock
 
Повідомлень: 2705
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15374153751537615377>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128735
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314882
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1000139
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9837)
06.10.2025 09:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.