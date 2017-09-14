|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:11
UA написав: flyman написав:
Можете як закликає БТС боротися з РФ, перебрати туди вампірити з її бюджету пенсію
План Песікота?
до речі останній відео-мем як на вулиці бусифікують кота, бачили? то випадково не наш був?
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:12
UA написав: detroytred написав:
Масштабування пропозиції Славка - вся Україна окуповується і швидко висмоктує з рфії всі соки.
Рфія крахкається.
Перемога.
Це і був первинний план англо-саксів в 2022
Але не всі військові в Румунію втекли.
*Вы нипаверите, но Иран и Турция горячо поддержали план Трампа по Газе... Заметьте! Турция и Иран... Трошки жаль Нетаньягу...
Надеюсь все понимают, что кроме Хамаса - иных основ для новой армии Палестины нет? Да даже если не из Хамаса... все понимают, кто идеологически и как будет такую армию готовить? И кому (сами себе) Хамас передаст оружие? А два государства на одной территории... тут политически выиграет тот, за кем Монархий больше...
Чистая победа Трампа над Нетаньягой...* (С)
Дзеркало.
Палестина, що мирно -- троянським конем; що збройно. Підточить Іраїль.
Дзеркало.
Паперові тигри.
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:25
UA написав: Banderlog написав:
я б бусифікацію проводив набагато серйозніше не тцкашниками а нацгвардією. Но схоже владі цього не треба її влаштовує "вічна війна"
За демобілізацію я тобі од самого початку казав що це обман. І народ підтримує, це демократично тому що мобілізованих менше.)))
Отримав бронь - за війну
Втратив бронь - за перемовини.
Для заброньованого бійці то третій сорт.
Напевно сама рагулецентрична нація в світі.
Не правда.
На початку війни тисячі людей хотіли добровільно йти на війну - не думаю що у Польщі чи Чехії буде подібне.
Проблема в тому що влада тупо використала цих людей на свою користь (воювати "вічно" щоб перебувати у владі "вічно").
Зрозуміло і очевидно що після 3,7 років війни нація втомилась від війни і вже не буде такою монолітною як на початку.
Навіть німецька нація розвалилась на 4 рік війни(у 1 СВ) і на 5 рік війни(у 2 СВ).
Те що наша нація обирає собі у владу рагулів - ось це вірно. В цьому плані вона точно одна з рагулецентричних націй в світі.
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:27
UA написав:
Отримав бронь - за війну
Втратив бронь - за перемовини.
Для заброньованого бійці то третій сорт.
Напевно сама рагулецентрична нація в світі.
є ще порядні інтелектуали поза цими законами джунглів
та й бронь не дуже захищає від ризику починати все з нуля на чужині після років
спостерігання за дуристикою про яку ніяк не можеш докричатися
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:31
flyman написав:
зараз питання в РФ стоїть так: Мск. 3й Рим а 4му не бути, тому Карфаген має бути зруйнований
концепція 3го риму вичерпала себе, а 4му не бути, тому і мутує в концепцію нової орди, про це і каже той чувачок що я тобі пошарив
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:39
andrijk777 написав: UA написав: Banderlog написав:
я б бусифікацію проводив набагато серйозніше не тцкашниками а нацгвардією. Но схоже владі цього не треба її влаштовує "вічна війна"
За демобілізацію я тобі од самого початку казав що це обман. І народ підтримує, це демократично тому що мобілізованих менше.)))
Отримав бронь - за війну
Втратив бронь - за перемовини.
Для заброньованого бійці то третій сорт.
Напевно сама рагулецентрична нація в світі.
Не правда.
На початку війни тисячі людей хотіли добровільно йти на війну - не думаю що у Польщі чи Чехії буде подібне.
Проблема в тому що влада тупо використала цих людей на свою користь (воювати "вічно" щоб перебувати у владі "вічно").
Зрозуміло і очевидно що після 3,7 років війни нація втомилась від війни і вже не буде такою монолітною як на початку.
Навіть німецька нація розвалилась на 4 рік війни(у 1 СВ) і на 5 рік війни(у 2 СВ).
Те що наша нація обирає собі у владу рагулів - ось це вірно. В цьому плані вона точно одна з рагулецентричних націй в світі.
Приблизно 1 квартал 2024 "законодавчо" відувся поділ нації на сорти.
Найуспішніша спецоперація рос. спецслужб.
Рагулецентризм це ситуаційний егоїзм.
Здоровий егоїст рахує свою вигоду на перспективу.
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:47
fox767676 написав: UA написав:
Отримав бронь - за війну
Втратив бронь - за перемовини.
Для заброньованого бійці то третій сорт.
Напевно сама рагулецентрична нація в світі.
є ще порядні інтелектуали поза цими законами джунглів
та й бронь не дуже захищає від ризику починати все з нуля на чужині після років
спостерігання за дуристикою про яку ніяк не можеш докричатися
порядні інтелектуали мають схильність оцінювати суспільство краще ніж воно є.
Події які відбуваються, корегують сприйняття до реальності.
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:07
нєкто Іван Спринський (громадський діяч, волонтер АТО, керівник громадської організації) розмістив серію матеріалів в т.ч. про фактичне захоплення Закарпаття криміналітетом з Харківщини. Один з остнніх дописів
Закарпаття, Ужгород, Ви готові? Очистити свої міста від рускої злочинності з Харківщини? Мірзабеков Армен воєнком Ужгорода, полковник у 33 і його силовий блок Саргасян Армен хочуть захопити область і забрати у Вас бізнеси шантажем ТЦК і застосуванням сили? Пишіть у WhatsApp +380937271111 Спринський Іван, про всі випадки діяльності цієї недо банди котрі чинять свавілля і ще й пробують прикриватись різними діаспорами та понятійними розуміннями. Але я змушений проголосити, на мою думку Савчук воєнком Закарпаття, Мірзабеков та Саргасян працюють на фсб росії. Правоохоронці? Ви є у Закарпатті? За годину розміщу адреси колл -центрів Саргасяна котрі дурять Українських військових, відео з адресами буде на моєму тік-ток та ютуб - ІВАН Спринський о 10.30, якраз після всіх ранкових заслуховувань, працюйте лінивці. На фото Саргасян Армен і окремі з присутніх хто входить в банду та один з бійців Армена у залі на фоні рускіх прапорів. І окремо хочу звернутись до ветеранського середовища, я не боюсь і Ви не бійтесь, женіть їх, не можуть ветерани боятись тих чиє місце під лавкою. Далі буде…
Ще десь в районі 2023 року я помітив що забагато нових прізвищ керівного складу тцк та поліції в області раптом почало закінчуватись по вірменські, на букви "ян"
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:15
UA написав:
порядні інтелектуали мають схильність оцінювати суспільство краще ніж воно є.
Події які відбуваються, корегують сприйняття до реальності.
все рано чи пізно стає на свої місця
неадекватна реакція суспільства на ідеї Кісінджера\Расмусена\Трампа
дискусія про бронювання
шабаш квасного патріотизму 28.02
інерптність і нездатність до саморефлексії щодо подій останніх 20 років
змушують до внутрішньої, а ,згодом, зовнішньої еміграції
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:26
Letusrock написав:
нєкто Іван Спринський (громадський діяч, волонтер АТО, керівник громадської організації) розмістив серію матеріалів в т.ч. про фактичне захоплення Закарпаття криміналітетом з Харківщини. Один з остнніх дописів
Закарпаття, Ужгород, Ви готові? Очистити свої міста від рускої злочинності з Харківщини? Мірзабеков Армен воєнком Ужгорода, полковник у 33 і його силовий блок Саргасян Армен хочуть захопити область і забрати у Вас бізнеси шантажем ТЦК і застосуванням сили? Пишіть у WhatsApp +380937271111 Спринський Іван, про всі випадки діяльності цієї недо банди котрі чинять свавілля і ще й пробують прикриватись різними діаспорами та понятійними розуміннями. Але я змушений проголосити, на мою думку Савчук воєнком Закарпаття, Мірзабеков та Саргасян працюють на фсб росії. Правоохоронці? Ви є у Закарпатті? За годину розміщу адреси колл -центрів Саргасяна котрі дурять Українських військових, відео з адресами буде на моєму тік-ток та ютуб - ІВАН Спринський о 10.30, якраз після всіх ранкових заслуховувань, працюйте лінивці. На фото Саргасян Армен і окремі з присутніх хто входить в банду та один з бійців Армена у залі на фоні рускіх прапорів. І окремо хочу звернутись до ветеранського середовища, я не боюсь і Ви не бійтесь, женіть їх, не можуть ветерани боятись тих чиє місце під лавкою. Далі буде…
Ще десь в районі 2023 року я помітив що забагато нових прізвищ керівного складу тцк та поліції в області раптом почало закінчуватись по вірменські, на букви "ян"
Вам азеров для праздничной резни подвезти?
Они любят на курбан-байрам бахатых барашков на геликах чпок-чпок
