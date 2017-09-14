RSS
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 11:47

  fox767676 написав:
  UA написав:Отримав бронь - за війну
Втратив бронь - за перемовини.
Для заброньованого бійці то третій сорт.
Напевно сама рагулецентрична нація в світі.

є ще порядні інтелектуали поза цими законами джунглів
та й бронь не дуже захищає від ризику починати все з нуля на чужині після років
спостерігання за дуристикою про яку ніяк не можеш докричатися

порядні інтелектуали мають схильність оцінювати суспільство краще ніж воно є.
Події які відбуваються, корегують сприйняття до реальності.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:07

нєкто Іван Спринський (громадський діяч, волонтер АТО, керівник громадської організації) розмістив серію матеріалів в т.ч. про фактичне захоплення Закарпаття криміналітетом з Харківщини. Один з остнніх дописів
Закарпаття, Ужгород, Ви готові? Очистити свої міста від рускої злочинності з Харківщини? Мірзабеков Армен воєнком Ужгорода, полковник у 33 і його силовий блок Саргасян Армен хочуть захопити область і забрати у Вас бізнеси шантажем ТЦК і застосуванням сили? Пишіть у WhatsApp +380937271111 Спринський Іван, про всі випадки діяльності цієї недо банди котрі чинять свавілля і ще й пробують прикриватись різними діаспорами та понятійними розуміннями. Але я змушений проголосити, на мою думку Савчук воєнком Закарпаття, Мірзабеков та Саргасян працюють на фсб росії. Правоохоронці? Ви є у Закарпатті? За годину розміщу адреси колл -центрів Саргасяна котрі дурять Українських військових, відео з адресами буде на моєму тік-ток та ютуб - ІВАН Спринський о 10.30, якраз після всіх ранкових заслуховувань, працюйте лінивці. На фото Саргасян Армен і окремі з присутніх хто входить в банду та один з бійців Армена у залі на фоні рускіх прапорів. І окремо хочу звернутись до ветеранського середовища, я не боюсь і Ви не бійтесь, женіть їх, не можуть ветерани боятись тих чиє місце під лавкою. Далі буде…

Ще десь в районі 2023 року я помітив що забагато нових прізвищ керівного складу тцк та поліції в області раптом почало закінчуватись по вірменські, на букви "ян"
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:порядні інтелектуали мають схильність оцінювати суспільство краще ніж воно є.
Події які відбуваються, корегують сприйняття до реальності.


все рано чи пізно стає на свої місця
неадекватна реакція суспільства на ідеї Кісінджера\Расмусена\Трампа
дискусія про бронювання
шабаш квасного патріотизму 28.02
інерптність і нездатність до саморефлексії щодо подій останніх 20 років
змушують до внутрішньої, а ,згодом, зовнішньої еміграції
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:35

  UA написав:
  Banderlog написав:я б бусифікацію проводив набагато серйозніше не тцкашниками а нацгвардією. Но схоже владі цього не треба її влаштовує "вічна війна"
За демобілізацію я тобі од самого початку казав що це обман. І народ підтримує, це демократично тому що мобілізованих менше.)))

Отримав бронь - за війну
Втратив бронь - за перемовини.
Для заброньованого бійці то третій сорт.
Напевно сама рагулецентрична нація в світі.

Не сходиться. Банлерлог в ЗСУ , а не під бронею
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:37

  UA написав:
  flyman написав:Можете як закликає БТС боротися з РФ, перебрати туди вампірити з її бюджету пенсію

План Песікота?

Максимальный размер дотационной "Ичкерим" в раше наверно 5-7% от общего населения
И на СевКавказе(и за Енисеем) она это уже имеет.
Поэтому ни на Крым ни на православные терриконы сил уже нет.
Точнее сдачи после покупки новых вилл и РоллсРойсов в тылу вероятного противника
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Приблизно 1 квартал 2024 "законодавчо" відувся поділ нації на сорти.


Це сталося після вашого майдану, коли миттєво підвищили вік рядових з 40 до 60
зрозуміло що все працююче чоловіче населення одночасно призвати не можна , тому і придумали бронювання, але при зеленському логіка ще погіршилася (45 vs 76 постанови)
ну я і не кажу що тоді одні політичні вектори штучно отримали домінування над іншими
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:40

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство.
Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.

Перш за все низький рівень конкуренції та відсутність права приватної власності на основні засоби виробництва в суспільстві.
Потім:
- перекос в бік адміністративних методів впливу в економіці. Точніше їх повне домінування. Це повний диктат партії та плану від неї.
- уравніловка в оплаті праці.
(заявлено "кожному по труду", а в реалі - кожному, скільки визначить партія).
- упор на свідомість (тобто постійна пропаганда переваги колективного над індивідуальним та превалювання нематеріальних заохочень).

Капіталізм же вимагає протилежного: конкуренції, індивідуалізму, превалювання матеріальних стимулів, свобод --- по суті все це сприяє для накопичення капіталу індивідуально власниками.
________________________
Цікавий парадокс: сума результатів всіх умовно індивідуально за капіталізму виявилася більше, ніж результат колективної праці за совдеп. Тобто колгосп виявився менш ефективним, ніж кулаки..
Мортимер пояснював це, в першу чергу, низьким рівнем конкуренції в отому соціалізмі.
................
Жаль, что больше никто не ответил. Особенно те, кто больше всего клянут "совок".
По-моему, вы ошибаетесь.
Конкуренция всё же была. Не такая сильная, как сейчас, но была.
Да, не было такого разрыва в доходах, как сегодня, но, к примеру, зарплата рядового
начинающего инженера в 70-х была 100-110, а инженера 1 категории 150. Вроде бы и немного, но воспринималось достаточно серьёзно. Да и, действительно, разница заметно ощущалась. И при дальнейшем росте в должности росла, так что конкуренция всё же была.
"заявлено "кожному по труду", а в реалі - кожному, скільки визначить партія" - партия не определяла, сколько платить конкретному человеку. Она только устанавливала вилку оплат. Другое дело, бывало, что должность/зарплату повышали незаслуженно - родственникам, любовницам, но это и сейчас имеет место быть. :)
На производстве, надеюсь, сегодня это бывает реже - владельцу нужна прибыль, а плохие работники её не обеспечат (или хуже обеспечат). Ответственность начальника за плохую работу была, возможно, ниже, но была.
"превалювання нематеріальних заохочень" - было больше на словах. Моральные поощрения ценились, но заметно больше радовались материальным - всяким премиям. И они были и использовались.
"перевага колективного над індивідуальним" имеет свои минусы, но и свои плюсы. Сегодня это особенно видно. Чрезмерный индивидуализм тоже не айс. "Зачем мне защищать родину, я лучше позабочусь о себе и своей семье". А труд чаще индивидуальный - рабочий за станком работает один, а не коллективом.
Да, частной собственности не было.
Ну да ладно. Можно много писать о сравнении социализма и капитализма, но об этом здесь и сегодня не интересно.
Мы говорим не о строе, а о человеке. Человек хоть при социализме, хоть при капитализме отличается не очень сильно. Обратите внимание на "Моральный кодекс строителя коммунизма". Он не очень отличается от христианских заповедей. Так же не очень отличаются и люди.
Поэтому не вижу никакой необходимости в переделке психологии человека для перехода к капитализму. И воспитании "нового человека".
Это, действительно, нужно для перехода к коммунизму. А для перехода к капитализму вполне подходит и "совок". Никто в реальной жизни не "рассчитывал на партию" для повышения своего материального уровня.
Поэтому поиски причин нашего не очень удачного опыта развития в "совковом наследии", по-моему, не серьёзны и даже смешны.
Неча на зеркало пенять, коли рожа крива.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:45

  UA написав:Приблизно 1 квартал 2024 "законодавчо" відувся поділ нації на сорти.

Цей поділ стався 24.02.2022, коли влада закрила кордони для чоловіків і почала розповідати, що чоловіча частина населення України з дитинства понабирала якихось боргів у держави. Важко уявити, що у 21 столітті можливе рабство, але воно є. Мільйони людей позбавлені прав, свободи, гідності, автономності, а без посвідки раба взагалі на вулицю краще не виходити. Поділили громадян за статтю, а потім ще і за соціальним статусом вже серед чоловіків. Нібито в Україні існують декілька громадянств, а не одне для усіх.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:49

  UA написав:
  detroytred написав:Масштабування пропозиції Славка - вся Україна окуповується і швидко висмоктує з рфії всі соки.
Рфія крахкається.
Перемога.

Це і був первинний план англо-саксів в 2022
Але не всі військові в Румунію втекли.

Деякі з ксівою поліцейського в Хорватію. Але там «ксіву НЕ уважають»
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не все розповідають навіть в інеті. й напевне правильно роблять. але тоді місцеві зрадофіли починають волати, як все погано, ніяких позитивних новин...
Секретний захист: в Україні встановили мережу акумуляторів США, які допоможуть енергетиці пережити удари РФ — WSJ
За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Це дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання в разі масштабного обстрілу і руйнування основних об'єктів енергетичної системи, розповів керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін.

може й не треба розповідати.
