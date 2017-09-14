RSS
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:42

  Сибарит написав:И самое страшное - убежденность многих, что хорошо им должен сделать кто-то сверху, без приложения собственных усилий и риска.

Па сєкрєту кеп-очевидне --- якщо можновладці-управлінці-регулятори (тобто оці кто-то сверху) не роблять что-то хорошєє для усієї іншої частини суспільства, то просте питання: А на гада вони тоді отому суспільству (в отому суспільстві) потрібні????
За що отримують собі зп, прівілегії і т.д.??????
Навіщо мають отакі повноваження та інструменти-важелі??????
Для робити щось гарне кому? Собі чи згідно визначених посадових обов'язків?


А за прикладання власних зусиль пересічними турбуватися не треба. Їх і так умови та стан (тобто стан без повноважень та володіння можливостями та інструментами, як ото в отих зверху) природньо вимушує й так прикладати зусилля чималі. На печі вони не лежать..., чекаючи мани з небес. А працюють... Тому й звуться --- РОБОТЯГИ.

Оті хтось зверху тільки тому й потрібні, аби робити "щось"((( гарне((( отим роботягам знизу.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:и "янтарные" проблемы.

Янтар це не про Закарпаття
  ЛАД написав:в вашей цитате, если правильно понял, тоже говорится об экономической злочинності - "забрати бізнеси"
це більше злочини проти бюджету
  ЛАД написав:И интересно, что за проблема для местной полиции справиться с этим? Или её купили?
нехочеться знов писати про нову державну політику чи про книжку де в назві 4 цифри, а то переможники збудяться.
Якщо (цитуючи суддю Ковтуненка) поліція це "таксисти для тцк" то для влади всіх рівнів поліцаї це просто обслуговуючий персонал, пси режиму
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:45

  ЛАД написав:

И интересно, что за проблема для местной полиции справиться с этим?
Или её купили?

:lol: вона сама курірірує ці бізнеси.
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:49

  UA написав:
  detroytred написав:Масштабування пропозиції Славка - вся Україна окуповується і швидко висмоктує з рфії всі соки.
Рфія крахкається.
Перемога.

Це і був первинний план англо-саксів в 2022
Але не всі військові в Румунію втекли.

хтось вірить що приєднають з Молдовою до ЄС, там своїм єсросісюнам не вистачає
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:50

  UA написав:
  flyman написав:Можете як закликає БТС боротися з РФ, перебрати туди вампірити з її бюджету пенсію

План Песікота?

всіх бюджетосісюнів, їм аби сіся була мясистій
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:55

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Мы говорим не о строе, а о человеке. Человек хоть при социализме, хоть при капитализме отличается не очень сильно. Обратите внимание на "Моральный кодекс строителя коммунизма". Он не очень отличается от христианских заповедей. Так же не очень отличаются и люди.

Отличается достаточно сильно. В то, что КПСС плохая, поверили почти все, но потребность в "движущей силе" до сих пор сохраняется, причем даже не в первом поколении.
До сих пор сохраняется понятие о справедливости как о равенстве, независимо от квалификации и количества труда. И это сочетается с крайней завистливостью.
И самое страшное - убежденность многих, что хорошо им должен сделать кто-то сверху, без приложения собственных усилий и риска. Да, о скатерти-самобранке мечтали и до совка, но никто не требовал ее немедленно предоставить.

ЗЫ Я понимаю, что описываю последствия диктатуры, а не попыток воплотить социальные фантазии, но более успешные попытки мне не известны.

Боюсь, что "потребность в "движущей силе" такая же неотъемлемая черта человека, как и стремление к равенству. МАГА, по-моему, оттуда же.
А равенства, понимаемого как равенство доходов независимо от квалификации и количества труда, не было и в Союзе да и требования такого не было. Это рассматривалось только как цель при коммунизме. Вопрос о допустимых/желаемых размерах такого неравенства и необходимости его ограничения сложнее. Мы с вами его уже обсуждали.
Скатерть-самобранку немедленно, вроде, никто и не требует. Тем более, без приложения собственных усилий и риска. Хотя некоторые мечтают и об этом, но такие люди (лентяи и бездельники) были всегда. Есть, конечно, много людей, которые не хотят рисковать, а хотят просто работать (и готовы хорошо работать), получая за это более-менее достойную зарплату. Но это тоже свойственно любому обществу. На Западе тоже не все стремятся заниматься бизнесом.

  Shaman написав:.........
я ж кажу - вибіркова сліпота :lol:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5895522#p5895522
...
Простите, но детский лепет "экономиста" ответом не считаю.
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:05

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:

И интересно, что за проблема для местной полиции справиться с этим?
Или её купили?

:lol: вона сама курірірує ці бізнеси.

Так вона сама місцева, а Letusrock пише про "прішлих".
2
2
6
