|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:42
Сибарит написав:
И самое страшное - убежденность многих, что хорошо им должен сделать кто-то сверху, без приложения собственных усилий и риска.
Па сєкрєту кеп-очевидне --- якщо можновладці-управлінці-регулятори (тобто оці кто-то сверху) не роблять что-то хорошєє для усієї іншої частини суспільства, то просте питання: А на гада вони тоді отому суспільству (в отому суспільстві) потрібні????
За що отримують собі зп, прівілегії і т.д.??????
Навіщо мають отакі повноваження та інструменти-важелі??????
Для робити щось гарне кому? Собі чи згідно визначених посадових обов'язків?
А за прикладання власних зусиль пересічними турбуватися не треба. Їх і так умови та стан (тобто стан без повноважень та володіння можливостями та інструментами, як ото в отих зверху) природньо вимушує й так прикладати зусилля чималі. На печі вони не лежать..., чекаючи мани з небес. А працюють... Тому й звуться --- РОБОТЯГИ.
Оті хтось зверху тільки тому й потрібні, аби робити "щось"((( гарне((( отим роботягам знизу.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25779
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:44
ЛАД написав:
и "янтарные" проблемы.
Янтар це не про Закарпаття
ЛАД написав:
в вашей цитате, если правильно понял, тоже говорится об экономической злочинності - "забрати бізнеси"
це більше злочини проти бюджету
ЛАД написав:
И интересно, что за проблема для местной полиции справиться с этим? Или её купили?
нехочеться знов писати про нову державну політику чи про книжку де в назві 4 цифри, а то переможники збудяться.
Якщо (цитуючи суддю Ковтуненка) поліція це "таксисти для тцк" то для влади всіх рівнів поліцаї це просто обслуговуючий персонал, пси режиму
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2707
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:45
ЛАД написав:
И интересно, что за проблема для местной полиции справиться с этим?
Или её купили?
вона сама курірірує ці бізнеси.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3616
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:49
UA написав: detroytred написав:
Масштабування пропозиції Славка - вся Україна окуповується і швидко висмоктує з рфії всі соки.
Рфія крахкається.
Перемога.
Це і був первинний план англо-саксів в 2022
Але не всі військові в Румунію втекли.
хтось вірить що приєднають з Молдовою до ЄС, там своїм єсросісюнам не вистачає
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41058
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:50
UA написав: flyman написав:
Можете як закликає БТС боротися з РФ, перебрати туди вампірити з її бюджету пенсію
План Песікота?
всіх бюджетосісюнів, їм аби сіся була мясистій
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41058
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:55
Сибарит написав: ЛАД написав:
Мы говорим не о строе, а о человеке. Человек хоть при социализме, хоть при капитализме отличается не очень сильно. Обратите внимание на "Моральный кодекс строителя коммунизма". Он не очень отличается от христианских заповедей. Так же не очень отличаются и люди.
Отличается достаточно сильно. В то, что КПСС плохая, поверили почти все, но потребность в "движущей силе" до сих пор сохраняется, причем даже не в первом поколении.
До сих пор сохраняется понятие о справедливости как о равенстве, независимо от квалификации и количества труда. И это сочетается с крайней завистливостью.
И самое страшное - убежденность многих, что хорошо им должен сделать кто-то сверху, без приложения собственных усилий и риска. Да, о скатерти-самобранке мечтали и до совка, но никто не требовал ее немедленно предоставить.
ЗЫ Я понимаю, что описываю последствия диктатуры, а не попыток воплотить социальные фантазии, но более успешные попытки мне не известны.
Боюсь, что "потребность в "движущей силе" такая же неотъемлемая черта человека, как и стремление к равенству. МАГА, по-моему, оттуда же.
А равенства, понимаемого как равенство доходов независимо от квалификации и количества труда, не было и в Союзе да и требования такого не было. Это рассматривалось только как цель при коммунизме. Вопрос о допустимых/желаемых размерах такого неравенства и необходимости его ограничения сложнее. Мы с вами его уже обсуждали.
Скатерть-самобранку немедленно
, вроде, никто и не требует. Тем более, без приложения собственных усилий и риска. Хотя некоторые мечтают и об этом, но такие люди (лентяи и бездельники) были всегда. Есть, конечно, много людей, которые не хотят рисковать, а хотят просто работать (и готовы хорошо работать), получая за это более-менее достойную зарплату. Но это тоже свойственно любому обществу. На Западе тоже не все стремятся заниматься бизнесом.
Простите, но детский лепет "экономиста" ответом не считаю.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36592
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:05
Banderlog написав:
ЛАД написав:
И интересно, что за проблема для местной полиции справиться с этим?
Или её купили?
вона сама курірірує ці бізнеси.
Так вона сама місцева, а Letusrock
пише про "прішлих".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36592
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:07
Letusrock написав:
.........
Якщо (цитуючи суддю Ковтуненка) поліція це "таксисти для тцк" то для влади всіх рівнів поліцаї це просто обслуговуючий персонал, пси режиму
Для любого режима местная мафия помеха - отбирает часть ресурсов.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36592
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:07
ЛАД написав:
Скатерть-самобранку немедленно
, вроде, никто и не требует. Тем более, без приложения собственных усилий и риска. Хотя некоторые мечтают и об этом, но такие люди (лентяи и бездельники) были всегда. Есть, конечно, много людей, которые не хотят рисковать, а хотят просто работать (и готовы хорошо работать), получая за это более-менее достойную зарплату. Но это тоже свойственно любому обществу. На Западе тоже не все стремятся заниматься бизнесом.
Ще нюанс: якщо взагалі не намагатись вимагати хоч чогось з положеного, а лише сплачувати і компенсувати своєю працею, то це терпіла, раб тощо.
Інша справа, якщо вимагати чогось зі стелі. Типу бо схотілося.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25779
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:13
detroytred написав: ЛАД написав:
Скатерть-самобранку немедленно
, вроде, никто и не требует. Тем более, без приложения собственных усилий и риска. Хотя некоторые мечтают и об этом, но такие люди (лентяи и бездельники) были всегда. Есть, конечно, много людей, которые не хотят рисковать, а хотят просто работать (и готовы хорошо работать), получая за это более-менее достойную зарплату. Но это тоже свойственно любому обществу. На Западе тоже не все стремятся заниматься бизнесом.
Ще нюанс: якщо взагалі не намагатись вимагати хоч чогось з положеного, а лише сплачувати і компенсувати своєю працею, то це терпіла, раб тощо.
Інша справа, якщо вимагати чогось зі стелі. Типу бо схотілося.
підняти вік мобілізації з 40 до 60 і закрити кородони М2260, кордони 91 і багато чого ще лопатами до кінця
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 06 жов, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41058
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, whois2010
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|128746
|
|
|1493
|314902
|
|
|6076
|1000204
|
|