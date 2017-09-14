За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Це дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання в разі масштабного обстрілу і руйнування основних об'єктів енергетичної системи, розповів керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін.
може й не треба розповідати.
дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".
Заступник голови Ради безпеки РФ стверджує, що є декілька «версій» появи БпЛА над стратегічними об'єктами в Європі: провокації «бандерівців», діяльність проросійського підпілля, перевірка систем ППО, хуліганські дії місцевих жителів, прямий засил дронів із Росії.
«Причинами цієї паніки довкола „російських дронів“ може бути будь-яка з наведених причин чи їхня сукупність. Але головне не це. Головне, щоб недалекі європейці відчули на своїй шкурі, що таке загроза війни. Щоб боялись і тряслись, як отупілі тварини у стаді, яке женуть на бійню», — зловтішається Медвєдєв.
мені цікаво, він реально гадає, що всі перелякаються? чи врешті решт зрозуміють, що мають справу з оскаженілими, а скажених собак треба знищувати без гуманності та сантиментів?..
ЛАД написав:Для обычных жителей что-то меняется от замены фамилий криминалитета. Или "свой" криминалитет лучше "пришлого"?
довоєнний рівень злочинності Харкова та Закарпаття не співставний. Наш "рідний" криміналітет того часу це шпана з дитсадка, порівняно з "колегами" із Дніпра, Харкова та інших великих міст. Не рахуючи банду Пашкуляка в Мукачеві, криміналітет Закарпаття був досить "мирним", і обмежувався переважно економічними злочинами а-ля контрабанда цигарок та подібними дрібницями
по-перше, не бреши. Харків завжди був "ментовським" містом. жаль, Гепи на вас немає, щоб зрозуміли, що таке державний криміналітет
ЛАД написав:Боюсь, что "потребность в "движущей силе" такая же неотъемлемая черта человека, как и стремление к равенству. МАГА, по-моему, оттуда же.
яка така ж. я прям уявляю, як на Дикому Заході хтось чекає, як йому викорчовують нову ділянку, а ще й від індіанців захистять. з таким підходом індіанці досі б знімали скальпи з європейців...
А равенства, понимаемого как равенство доходов независимо от квалификации и количества труда, не было и в Союзе да и требования такого не было.
вимоги може й не було, а факт був. робочий заробляв більше, ніж інженер, бо був гегемоном. ідеологія така ідеологія. а раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони отримумав свою премію - скільки там?..
Успіх написав:Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...
Тут усі 40хв - цікаві! Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!
Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!
Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой" то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків
Ну я ж визнав, що зе перетворився на ге - що ще вам потрібно? Я, просто в перший рік повномасштабки думав, що просто до влади не доходить той весь бардак, що твориться у війську і в тилу. А потім побачив, що всі про все знають, але... нічого не хочуть з цим робити! Наприклад, чому за стільки часу/за стільки вечірніх відосіків зе, я не бачив відосіка, на кшталт: "я побачив не одне відео про жорстоке/не людяне поводження з пересічними при "бусифікації" і я негайно створю комісії по перевірці тцк. А також, ми найближчим часом приймемо закон про покарання робітників тцк, які порушують права громадян... Тож, скоро робітники тцк будуть думати, чи порушувати їм права людини, чи присісти на 5-12років у в'язницю?" Отак мало б бути!
Letusrock написав:P.S. 10 секунд потрачених в гуглі і бачимо інтернет-магазин FPV дронів та комплектуючих що має аналогічну назву. Тобто після "реклами" від Садового, кацапи так само могли загуглити і скласти 2+2 за півхвилини facepalm:(
У кацапів, як і тебе, розум як у дитини
Якщо є інет-магазин з назвою sparrow і індустріальний парк sparrow, то там "гарантовано" виробляють дрони
Як ще не згадали Jack Sparrow, а то б і піратів знайшли у техно.парку )