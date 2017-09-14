RSS
  #
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:34

  Letusrock написав:нєкто Іван Спринський (громадський діяч, волонтер АТО, керівник громадської організації) розмістив серію матеріалів в т.ч. про фактичне захоплення Закарпаття криміналітетом з Харківщини. Один з остнніх дописів


Не то що ваш місцевий криміналітет - Балога, Шуфрич ... прям няшки )
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:37

  pesikot написав:Як ще не згадали Jack Sparrow, а то б і піратів знайшли у техно.парку )

Шо там у вас зі світлом? За графіком?
fler
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:42

pesikot
Поки що, бачимо спецоперацію рос. спецслужб, згідно якої, ти постійно пишешь про "сорти"


Але спочатку, з уважаємою ксивою, ставши першим сортом з правом виїзду в Хорватію (це вже здається найвищий сорт згідно класифікації)
4
4
4
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:47

  fler написав:
  pesikot написав:Як ще не згадали Jack Sparrow, а то б і піратів знайшли у техно.парку )

Шо там у вас зі світлом? За графіком?

Є і аварійні відключення
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:49

"Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони”, – сказав глава держави.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ostannimi-dnj ... nskij.html
Це якось не радує.. Де всі інші "вироби" поділися? :shock:
Бєлгород без світла - така собі відповідь, враховуючи шо це історично українські території. Обіцяли мацкву((
fler
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія прицільно вдарила по перинатальному центру в Сумах – фото, відео
"Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум", – повідомив Григоров.


Якщо коротко, то влучили в пологовий будинок

PS. Потім Letusrock погуглить і обов"язково знайде інет-магазин дронів з такою ж назвою, а d44 доповнить, що це наслідки роботи українського ППО
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:54

  Shaman написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Shaman
не все розповідають навіть в інеті. й напевне правильно роблять. але тоді місцеві зрадофіли починають волати, як все погано, ніяких позитивних новин...
Секретний захист: в Україні встановили мережу акумуляторів США, які допоможуть енергетиці пережити удари РФ — WSJ
За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Це дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання в разі масштабного обстрілу і руйнування основних об'єктів енергетичної системи, розповів керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін.

може й не треба розповідати.
-------------------------------
дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".

знову не так? ;)
Вы на днях писали о военной экономике и экономии ресурсов для военных расходов.
По-моему, это как раз тот случай. Без этих расходов можно обойтись.
Подчёркиваю, это исключительно моё личное мнение.
"знову не так? ;)"
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:55

  pesikot написав:
  fler написав:Шо там у вас зі світлом? За графіком?

Є і аварійні відключення

Співчуваю, тримайтеся. Шось мені підказує (досвід минулої зими), що це не надовго.
fler
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:04

Рожевий фламінго - виріб отката)))

  fler написав:Це якось не радує.. Де всі інші "вироби" поділися?
"І на 5й день Орлине Око побачив, що немає задньої стіни!"©😁😁😁
Успіх
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 18:06

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Перш за все низький рівень конкуренції та відсутність права приватної власності на основні засоби виробництва в суспільстві.
Потім:
- перекос в бік адміністративних методів впливу в економіці. Точніше їх повне домінування. Це повний диктат партії та плану від неї.
- уравніловка в оплаті праці.
(заявлено "кожному по труду", а в реалі - кожному, скільки визначить партія).
- упор на свідомість (тобто постійна пропаганда переваги колективного над індивідуальним та превалювання нематеріальних заохочень).

Капіталізм же вимагає протилежного: конкуренції, індивідуалізму, превалювання матеріальних стимулів, свобод --- по суті все це сприяє для накопичення капіталу індивідуально власниками.
________________________
Цікавий парадокс: сума результатів всіх умовно індивідуально за капіталізму виявилася більше, ніж результат колективної праці за совдеп. Тобто колгосп виявився менш ефективним, ніж кулаки..
Мортимер пояснював це, в першу чергу, низьким рівнем конкуренції в отому соціалізмі.
................
Жаль, что больше никто не ответил. Особенно те, кто больше всего клянут "совок".
По-моему, вы ошибаетесь.
Конкуренция всё же была. Не такая сильная, как сейчас, но была.
Да, не было такого разрыва в доходах, как сегодня, но, к примеру, зарплата рядового
начинающего инженера в 70-х была 100-110, а инженера 1 категории 150. Вроде бы и немного, но воспринималось достаточно серьёзно. Да и, действительно, разница заметно ощущалась. И при дальнейшем росте в должности росла, так что конкуренция всё же была.
"заявлено "кожному по труду", а в реалі - кожному, скільки визначить партія" - партия не определяла, сколько платить конкретному человеку. Она только устанавливала вилку оплат. Другое дело, бывало, что должность/зарплату повышали незаслуженно - родственникам, любовницам, но это и сейчас имеет место быть. :)
На производстве, надеюсь, сегодня это бывает реже - владельцу нужна прибыль, а плохие работники её не обеспечат (или хуже обеспечат). Ответственность начальника за плохую работу была, возможно, ниже, но была.
"превалювання нематеріальних заохочень" - было больше на словах. Моральные поощрения ценились, но заметно больше радовались материальным - всяким премиям. И они были и использовались.
"перевага колективного над індивідуальним" имеет свои минусы, но и свои плюсы. Сегодня это особенно видно. Чрезмерный индивидуализм тоже не айс. "Зачем мне защищать родину, я лучше позабочусь о себе и своей семье". А труд чаще индивидуальный - рабочий за станком работает один, а не коллективом.
Да, частной собственности не было.
Ну да ладно. Можно много писать о сравнении социализма и капитализма, но об этом здесь и сегодня не интересно.
Мы говорим не о строе, а о человеке. Человек хоть при социализме, хоть при капитализме отличается не очень сильно. Обратите внимание на "Моральный кодекс строителя коммунизма". Он не очень отличается от христианских заповедей. Так же не очень отличаются и люди.
Поэтому не вижу никакой необходимости в переделке психологии человека для перехода к капитализму. И воспитании "нового человека".
Это, действительно, нужно для перехода к коммунизму. А для перехода к капитализму вполне подходит и "совок". Никто в реальной жизни не "рассчитывал на партию" для повышения своего материального уровня.
Поэтому поиски причин нашего не очень удачного опыта развития в "совковом наследии", по-моему, не серьёзны и даже смешны.
Неча на зеркало пенять, коли рожа крива.

"Совок" сам по собі існувати не може! Він існував тільки за однієї причини - терор і сталінські чистки. Сталін "вичистив" суспільство. За Сталіна за краджіки карали маршала Жукова, в 89 за крадіжки не карали навіть рядових громадян.
Совок почав гнити після смерті Сталіна і остаточно розпався в 1990. Краще б він прогнив ще 5-10 років, тоді б люди так сильно не ностальгували по ньому.

Сьогодні "совок" існує в КНДР, Кубі і Еритреї - одні з найбідніших країн світу. Тобто совок в чистому вигляді - це бідося без варіантів.

Тому всякі порівняння СРСРівського совка з капіталізмом некоректні тому що СРСРівський совок - продукт діяльності Сталіна і його терору.

Давайте уявимо собі совок зараз, в Україні. :D Та люди просто все вкрадуть і винесуть і на тому увесь совок закінчиться. :D :D
andrijk777
