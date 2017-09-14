Letusrock написав:нєкто Іван Спринський (громадський діяч, волонтер АТО, керівник громадської організації) розмістив серію матеріалів в т.ч. про фактичне захоплення Закарпаття криміналітетом з Харківщини. Один з остнніх дописів
Не то що ваш місцевий криміналітет - Балога, Шуфрич ... прям няшки )
"Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони”, – сказав глава держави. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ostannimi-dnj ... nskij.html Це якось не радує.. Де всі інші "вироби" поділися? Бєлгород без світла - така собі відповідь, враховуючи шо це історично українські території. Обіцяли мацкву((
За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Це дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання в разі масштабного обстрілу і руйнування основних об'єктів енергетичної системи, розповів керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін.
може й не треба розповідати. ------------------------------- дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".
знову не так?
Вы на днях писали о военной экономике и экономии ресурсов для военных расходов. По-моему, это как раз тот случай. Без этих расходов можно обойтись. Подчёркиваю, это исключительно моё личное мнение. "знову не так? "
detroytred написав:Перш за все низький рівень конкуренції та відсутність права приватної власності на основні засоби виробництва в суспільстві. Потім: - перекос в бік адміністративних методів впливу в економіці. Точніше їх повне домінування. Це повний диктат партії та плану від неї. - уравніловка в оплаті праці. (заявлено "кожному по труду", а в реалі - кожному, скільки визначить партія). - упор на свідомість (тобто постійна пропаганда переваги колективного над індивідуальним та превалювання нематеріальних заохочень).
Капіталізм же вимагає протилежного: конкуренції, індивідуалізму, превалювання матеріальних стимулів, свобод --- по суті все це сприяє для накопичення капіталу індивідуально власниками. ________________________ Цікавий парадокс: сума результатів всіх умовно індивідуально за капіталізму виявилася більше, ніж результат колективної праці за совдеп. Тобто колгосп виявився менш ефективним, ніж кулаки.. Мортимер пояснював це, в першу чергу, низьким рівнем конкуренції в отому соціалізмі. ................
Жаль, что больше никто не ответил. Особенно те, кто больше всего клянут "совок". По-моему, вы ошибаетесь. Конкуренция всё же была. Не такая сильная, как сейчас, но была. Да, не было такого разрыва в доходах, как сегодня, но, к примеру, зарплата рядового начинающего инженера в 70-х была 100-110, а инженера 1 категории 150. Вроде бы и немного, но воспринималось достаточно серьёзно. Да и, действительно, разница заметно ощущалась. И при дальнейшем росте в должности росла, так что конкуренция всё же была. "заявлено "кожному по труду", а в реалі - кожному, скільки визначить партія" - партия не определяла, сколько платить конкретному человеку. Она только устанавливала вилку оплат. Другое дело, бывало, что должность/зарплату повышали незаслуженно - родственникам, любовницам, но это и сейчас имеет место быть. На производстве, надеюсь, сегодня это бывает реже - владельцу нужна прибыль, а плохие работники её не обеспечат (или хуже обеспечат). Ответственность начальника за плохую работу была, возможно, ниже, но была. "превалювання нематеріальних заохочень" - было больше на словах. Моральные поощрения ценились, но заметно больше радовались материальным - всяким премиям. И они были и использовались. "перевага колективного над індивідуальним" имеет свои минусы, но и свои плюсы. Сегодня это особенно видно. Чрезмерный индивидуализм тоже не айс. "Зачем мне защищать родину, я лучше позабочусь о себе и своей семье". А труд чаще индивидуальный - рабочий за станком работает один, а не коллективом. Да, частной собственности не было. Ну да ладно. Можно много писать о сравнении социализма и капитализма, но об этом здесь и сегодня не интересно. Мы говорим не о строе, а о человеке. Человек хоть при социализме, хоть при капитализме отличается не очень сильно. Обратите внимание на "Моральный кодекс строителя коммунизма". Он не очень отличается от христианских заповедей. Так же не очень отличаются и люди. Поэтому не вижу никакой необходимости в переделке психологии человека для перехода к капитализму. И воспитании "нового человека". Это, действительно, нужно для перехода к коммунизму. А для перехода к капитализму вполне подходит и "совок". Никто в реальной жизни не "рассчитывал на партию" для повышения своего материального уровня. Поэтому поиски причин нашего не очень удачного опыта развития в "совковом наследии", по-моему, не серьёзны и даже смешны. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива.
"Совок" сам по собі існувати не може! Він існував тільки за однієї причини - терор і сталінські чистки. Сталін "вичистив" суспільство. За Сталіна за краджіки карали маршала Жукова, в 89 за крадіжки не карали навіть рядових громадян. Совок почав гнити після смерті Сталіна і остаточно розпався в 1990. Краще б він прогнив ще 5-10 років, тоді б люди так сильно не ностальгували по ньому.
Сьогодні "совок" існує в КНДР, Кубі і Еритреї - одні з найбідніших країн світу. Тобто совок в чистому вигляді - це бідося без варіантів.
Тому всякі порівняння СРСРівського совка з капіталізмом некоректні тому що СРСРівський совок - продукт діяльності Сталіна і його терору.
Давайте уявимо собі совок зараз, в Україні. Та люди просто все вкрадуть і винесуть і на тому увесь совок закінчиться.