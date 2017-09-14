|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:09
Успіх написав: fler написав:
Це якось не радує.. Де всі інші "вироби" поділися?
"І на 5й день Орлине Око побачив, що немає задньої стіни!"©😁😁😁
Давно тебе не читав …..
Ти не поумнішав …
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:47
ЛАД написав:
Обычно, рацпредложение экономило сотни или тысячи, а не миллионы. "Экономист", видимо, путает рацпредложение с открытием.
А где грань?
Пара известных рацух в производстве карандашей дала не только очень приличную экономию, но и стала изобретением маркетингового приема, которым сегодня повсеместно пользуются капиталисты.
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:06
Сибарит написав: ЛАД написав:
Обычно, рацпредложение экономило сотни или тысячи, а не миллионы. "Экономист", видимо, путает рацпредложение с открытием.
А где грань?
Пара известных рацух в производстве карандашей дала не только очень приличную экономию, но и стала изобретением маркетингового приема, которым сегодня повсеместно пользуются капиталисты.
Вы о чём?
Просто интересно.
Где грань, вопрос сложный.
Возвращаемся к вопросу о допустимой/рациональной разнице в доходах.
