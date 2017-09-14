|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:23
Shaman написав:
[
по-перше, не бреши. Харків завжди був "ментовським" містом. жаль, Гепи на вас немає, щоб зрозуміли, що таке державний криміналітет
ментовський це не від того що ментів багато, а від того хто решает.
Від часів Ю. Кравченка і до 24.02.22 вся Україна була ментівською, на відміну від рф в якій решают спесцслужбісти.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9720
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2353 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 07 жов, 2025 01:48
Сибарит написав:
И самое страшное - убежденность многих, что хорошо им должен сделать кто-то сверху, без приложения собственных усилий и риска. Да, о скатерти-самобранке мечтали и до совка, но никто не требовал ее немедленно предоставить.
Так с этой идеологией СССР наоборот боролся, рекламируя рабочие профессии - "все работы хороши выбирай на вкус". Это уже когда СССР почил в бозе идеология "скатерти-самобранки" красиво названной "пассивным доходом" сразу расцвела буйным цветом - все эти приватизационные сертификаты, Гербалайфы, АО МММ и прочая крипта, сколько людей повелось на это и ведется сейчас. А при совке разве что картежники были и то по норам ныкались еще пойди поищи их.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1410
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|128905
|
|
|1493
|315073
|
|
|6076
|1000498
|
|