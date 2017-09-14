RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15381153821538315384
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 23:23

  Shaman написав:[
по-перше, не бреши. Харків завжди був "ментовським" містом. жаль, Гепи на вас немає, щоб зрозуміли, що таке державний криміналітет 8)

ментовський це не від того що ментів багато, а від того хто решает.
Від часів Ю. Кравченка і до 24.02.22 вся Україна була ментівською, на відміну від рф в якій решают спесцслужбісти.
UA
 
Повідомлень: 9720
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 01:48

  Сибарит написав:И самое страшное - убежденность многих, что хорошо им должен сделать кто-то сверху, без приложения собственных усилий и риска. Да, о скатерти-самобранке мечтали и до совка, но никто не требовал ее немедленно предоставить.


Так с этой идеологией СССР наоборот боролся, рекламируя рабочие профессии - "все работы хороши выбирай на вкус". Это уже когда СССР почил в бозе идеология "скатерти-самобранки" красиво названной "пассивным доходом" сразу расцвела буйным цветом - все эти приватизационные сертификаты, Гербалайфы, АО МММ и прочая крипта, сколько людей повелось на это и ведется сейчас. А при совке разве что картежники были и то по норам ныкались еще пойди поищи их.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1410
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15381153821538315384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128905
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 315073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1000498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.