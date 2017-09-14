ментовський це не від того що ментів багато, а від того хто решает.
Від часів Ю. Кравченка і до 24.02.22 вся Україна була ментівською, на відміну від рф в якій решают спесцслужбісти.
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:23
Додано: Вів 07 жов, 2025 01:48
Так с этой идеологией СССР наоборот боролся, рекламируя рабочие профессии - "все работы хороши выбирай на вкус". Это уже когда СССР почил в бозе идеология "скатерти-самобранки" красиво названной "пассивным доходом" сразу расцвела буйным цветом - все эти приватизационные сертификаты, Гербалайфы, АО МММ и прочая крипта, сколько людей повелось на это и ведется сейчас. А при совке разве что картежники были и то по норам ныкались еще пойди поищи их.
Додано: Вів 07 жов, 2025 08:36
Останній день народження Антихриста…
Я знаю коли і який трагічний кінець чекає "карлика з темною душою", "кривавого м’ясника"… Антихрист путін буде завидувати мертвим. В цьому році свій день народження 7 жовтня він відзначить в останній раз. Хай задумається над долею своїх дітей, онуків і їх душами. Час настав. Відплата — неминуча! Хай душогуб, викрадач і вбивця дітей, воєнний злочинець, міжнародний терорист, Антихрист путін про це знає…
Стаття написана рік рівно рік тому. Тож чекаємо новини по сьогоднішній ночі
Додано: Вів 07 жов, 2025 08:50
Рубрика паперовий тигр
"Есть ли в Украине Тайфуны и Томагавки?
Конечно уже есть... сейчас просто игры в легитимность...
Это еще неделю назад по риторике Лаврова и Кремля было ясно... я ж писал тогда... именно анализируя тон и сообщения...
А после Валдая - так вообще все ясно стало... )
И вопрос вообще не в ЯО, которое Томагавки уже сто лет как не носят... вопрос в РСМД... которое по итогу появилось даже не в Германии, а в Украине...
При этом заметьте... целями войны против Украины заявлялась "делиматаризация" и "дистанция" от НАТО и РСМД... )))
Вот и все итоги... РСМД в Украине, минус флот в Северном Причерноморье и Крыму, плюс 2 страны в НАТО... ну и "по мелочам" все остальные "прелести" для РФ... )))" (C)
________________________________
"Трамп заявил, что он «в определенной степени» принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk.
Он добавил, что перед окончательным решением хотел бы узнать, зачем именно эти ракеты будут использованы, передает Reuters.
Трамп заявил, что "не ищет эскалации" при отправке в Украину ракет "Томагавк"." (C)
___________________________
"Через 2 месяца будет годовщина последнего упоминания в РФ выражения "все цели сэвэо будут дастигнуты"... " (C)
Додано: Вів 07 жов, 2025 08:52
З наслідків чотириденної пальби по дронам є влучення - мертвий дід це без приколів Що кацапм п..ри то без питань, але цим не слід прикривати відсутність дієвого ППО
...до речі, вчора замислився. Нам доповідають (малюють таблицю) що під час чергової масованої атаки збито майже 80-90 відсотків. А поруч дают карту з маршрутами сотень цілей від східного кордону до аж Закарпатті. Туди ракети, туди шахеди, місця вільного від намальованих траєкторій немає вже. Питання - що, все збивають в кінцевій точці?
Востаннє редагувалось d44 в Вів 07 жов, 2025 08:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 07 жов, 2025 08:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ось тобі одна з ознак державного криміналітету на Закарпатті 2023-2025 років:
- Микита (тодішній губернатор) запускає в область харківсько-донецьких
- в Перечин релокують краматорські підприємства (по виробництву вітроустановок), Перечин фактично стає Нью-Краматорськ
- значна частина керівних посад в силових відомствах та тцк опиняється в руках тих же харківсько-донецьких, часто з "вірменськими" прізвищами
- йде захоплення полонин для установки вітрогенераторів від краматорського підприємства, всупереч протестам та судовим рішенням самовільно починається прокладання доріг прямо на вершини, заливка фундаментів під опори
- йде зачистка місцевих громадських діячів, які виступають проти свавілля (активістів чоловічої статі показово мобілізовують - наприклад Грегор, Диба, Білецький, на жінок спускають журналіздів зі статтями про "агенткинь кремля")
- в районі Пилипця та Драгобрату йдуть спроби скупки земельних ділянок, для майбутніх мегакурортів (фігурує прізвище Льовочкіна). А хто не хоче продавати, тому обіцяють персональну експрес-мобілізацію його чи їх синів, брата, батька і т.д.
- тцк та поліція окрім бусифікації та викачування "зайвих" грошей від чоловіків, використовується як елемент терору проти незгодних з поточним станом речей в регіоні
Додано: Вів 07 жов, 2025 09:17
"Гражданин, проходите дальше! — это лекция для колхозников" (с)
Додано: Вів 07 жов, 2025 09:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ахтунг, для обробки інформації з цього абзацу потрібне критичне мислення. Не рекомендується для читання свідкам розвалу рф та шукачам останньої верби.
Додано: Вів 07 жов, 2025 09:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн. у низових - комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто).
Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.
Додано: Вів 07 жов, 2025 09:39
поки бангладешці в дорозі
Замінити жіночками 50+ (поки бангладешці в дорозі) на трохи більше чим середня зепе по району, ато залишаться без достатнього страхового стажу. Будівельник в темі.
