Нам доповідають (малюють таблицю) що під час чергової масованої атаки збито майже 80-90 відсотків. А поруч дают карту з маршрутами сотень цілей від східного кордону до аж Закарпатті. Туди ракети, туди шахеди, місця вільного від намальованих траєкторій немає вже. Питання - що, все збивають в кінцевій точці?
Якийсь відсоток по дорозі, більшість при прикритті обʼєктів. Бо перекрити всі можливі маршрути неможливо, бусифікуватись в ППО не поспішають мамкіні спеціалісти по диванному ППО.
Летусроку не кажи, щоб не шукав останню смереку на Закарпатті.
Нам доповідають (малюють таблицю) що під час чергової масованої атаки збито майже 80-90 відсотків. А поруч дают карту з маршрутами сотень цілей від східного кордону до аж Закарпатті. Туди ракети, туди шахеди, місця вільного від намальованих траєкторій немає вже. Питання - що, все збивають в кінцевій точці?
Якийсь відсоток по дорозі, більшість при прикритті обʼєктів. Бо перекрити всі можливі маршрути неможливо, бусифікуватись в ППО не поспішають мамкіні спеціалісти по диванному ППО.
Не впевнений, що так все чудово по результатах, як повідомляють. По свому місту знаю, що якщо пишуть "в бік ... летить 6 шахедів", то 6 наземних вибухів я і почую. Показово було, коли над військовою частиною деякий час кружляли дрони, а з території по ним стріляли ППО-шники, не поцілили. Один з дронів вбив всіх з стрілецького розрахунку (можливо випадково), решта розвалила заплановані об'єкти. Точність дуже висока. Місцеві аеродром, підстанції Укрзалізниці, військові об'єкти не одноразово і точно вражають. В новинах лише можна почитати про вибиті шибки та загиблих цивільних нема.
whois2010 написав:Один з дронів вбив всіх з стрілецького розрахунку (можливо випадково), решта розвалила заплановані об'єкти. Точність дуже висока. Місцеві аеродром, підстанції Укрзалізниці, військові об'єкти не одноразово і точно вражають. В новинах лише можна почитати про вибиті шибки та загиблих цивільних нема.
whois2010 написав:Один з дронів вбив всіх з стрілецького розрахунку (можливо випадково), решта розвалила заплановані об'єкти. Точність дуже висока. Місцеві аеродром, підстанції Укрзалізниці, військові об'єкти не одноразово і точно вражають. В новинах лише можна почитати про вибиті шибки та загиблих цивільних нема.