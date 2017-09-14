Нам доповідають (малюють таблицю) що під час чергової масованої атаки збито майже 80-90 відсотків. А поруч дают карту з маршрутами сотень цілей від східного кордону до аж Закарпатті. Туди ракети, туди шахеди, місця вільного від намальованих траєкторій немає вже. Питання - що, все збивають в кінцевій точці?
Якийсь відсоток по дорозі, більшість при прикритті обʼєктів. Бо перекрити всі можливі маршрути неможливо, бусифікуватись в ППО не поспішають мамкіні спеціалісти по диванному ППО.
Не впевнений, що так все чудово по результатах, як повідомляють. По свому місту знаю, що якщо пишуть "в бік ... летить 6 шахедів", то 6 наземних вибухів я і почую. Показово було, коли над військовою частиною деякий час кружляли дрони, а з території по ним стріляли ППО-шники, не поцілили. Один з дронів вбив всіх з стрілецького розрахунку (можливо випадково), решта розвалила заплановані об'єкти. Точність дуже висока. Місцеві аеродром, підстанції Укрзалізниці, військові об'єкти не одноразово і точно вражають. В новинах лише можна почитати про вибиті шибки та загиблих цивільних нема.
