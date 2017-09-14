RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15384153851538615387>
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:33

  d44 написав:...до речі, вчора замислився. Нам доповідають (малюють таблицю) що під час чергової масованої атаки збито майже 80-90 відсотків. А поруч дают карту з маршрутами сотень цілей від східного кордону до аж Закарпатті. Туди ракети, туди шахеди, місця вільного від намальованих траєкторій немає вже. Питання - що, все збивають в кінцевій точці?

Недавно була інфа що РФ запустила 900 дронів. Припустимо 80-90% збили. Все-рівно залишається 100-200. А на картах, якщо придивитись - менше сотні ліній маршрутів.

Так що "не переживайте", вцілілих дронів хватає шоб намалювати багато ліній. І висновку що "збивають чи не збивають в кінцевій точці" зробити не можна.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6782
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:34

  jump написав:
  whois2010 написав:Один з дронів вбив всіх з стрілецького розрахунку (можливо випадково), решта розвалила заплановані об'єкти. Точність дуже висока. Місцеві аеродром, підстанції Укрзалізниці, військові об'єкти не одноразово і точно вражають. В новинах лише можна почитати про вибиті шибки та загиблих цивільних нема.


ППО не змогла спинити третину із понад півтори сотні дронів та не впоралася з балістикою
https://zn.ua/ukr/war/ppo-ne-zmohla-spi ... ikoju.html

щоразу гірші показники збиття. кацап усе вдосконалює...

Львів 2 дні тому серйозно попрасували: і ті об"єкти по яких цілили і довкола них...

але ви ж це не знаєте - навіщо вигадуєте? чи особисто перевірили всі точки влучання, а потім звітували куди треба? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9984
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:36

  whois2010 написав:Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн. у низових - комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто).
Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.

а назва є в цього ритейлера? чи так, жаху нагнати. коли бачу вислів "майже всі" - вже зрозуміло, що йде значне перебільшення. й прям всіх мобілізували... казкарі...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9984
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:49



проблема існує років 15+, сьогодні масштаби порівняно з часами яника в десятки разів.
якщо країна нічого не буде робити, то імідж Венесуели (чи Гондурасу) забезпечено на роки.

знаю (не персонально) одного чоловіка (39р) на якого впали великі гроші-за останні 2 роки придбав будинок за 200к+ і 4 авто (нові) на суму більше 600к+
цього року поміняв цей(2024р)
https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-la ... 07129.html
на новий 2025р

чи стали КЦ проблемою суспільства, поки що ні

моє особисте ставлення: ні вірю, що допомогли ЗСУ на значні суми
може хтось якусь тисячу перекинув, але так щоб КЦ 10% з обороту (чи навіть 5%)віддали на ЗСУ-не вірю
prodigy
 
Повідомлень: 12719
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 11:58

  Shaman написав:й прям всіх мобілізували...

нікого з цих 18-22 не мобілізували, це ти нагло збрехав як завжди ))
але є нюанс в 50% квоті на бронювання, на кожного зі звільнених студентиків був ще 1 заброньований працівник, з пройденим влк - і він вже навіть звільнитись не встигне.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 446
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:06

Мобілізовані до ЗСУ військовослужбовці не можуть претендувати на іпотеку "єОселя" під 3%, однак ця норма не стосується інших структур, зокрема, Національної гвардії, Служби безпеки України чи Державної прикордонної служби. :oops:
https://epravda.com.ua/finances/chi-moz ... -3-812503/

В "Укрфінжитло" підтвердили, що мобілізовані військовослужбовці ЗСУ не можуть отримати пільгову іпотеку під 3%, якщо вони не уклали контракт, тоді як для представників інших силових структур така вимога не встановлена.
jump
 
Повідомлень: 5095
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:09

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зарплати й дрони: Свириденко розказала, як Міноборони розподілить 300 млрд грн
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5160
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:28

  whois2010 написав:Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн. у низових - комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто).
Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.

Зарплатня до 50 тис. грн. це реально так?
Подивився на ціну нормальної СК ковбаси (з мяса і без птахів) в онлайн супермаркета. 1000-1300 грн за кіло.
Правільной дорогой ідете товаріщі! :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 9724
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:30

А лед-то тронулся... Прошло всего три года - и наконец-то этих начали сажать...
Працівника ТЦК засуджено до 3 років в'язниці за побиття у Харкові вчителя «Захисту вітчизни», історії та прав людини, який був заброньованим, — Суспільне (https://suspilne.media/kharkiv/1131746- ... _medium=ps)
Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.

Раніше працівник ТЦК заявляв, що вдарив вчителя, бо він його «бісив своєю поведінкою».
_hunter
 
Повідомлень: 10692
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:33

  Shaman написав:
  whois2010 написав:Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн. у низових - комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто).
Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.

а назва є в цього ритейлера? чи так, жаху нагнати. коли бачу вислів "майже всі" - вже зрозуміло, що йде значне перебільшення. й прям всіх мобілізували... казкарі...

Що вам дасть назва ритейлера? Я раніше писав про проблеми з інженерами та працівниками у Нової пошти в осблуговуванні поштоматів та, особливо, на вантажних складах у деяких регіонах (областях) в зв'язку з масовим звільненням та виїздом М18-22. Ви телефонували їм, перепровіряли? Назва вам не потрібна, вам потрібно п*здіти згідно з настановами у методичках.
На своєму прикладі: минулого літа в якості експеримента, замість мобілізованих, взяв на роботу хлопців 18, 19 і восени 21 року. Я про це писав тут теж. Планував вирастити фахівців (хє-хє). Результат на сьогодні такий (рік пройшов, всі стали старшими): 20 річний звільнився в вересні, 19-ти річний на минулому тижні попередив, що буде звільнятися до зими. 22-х річний поки мовчить. Мінус два з трьох, це "майже всі", чи ні на вашу думку? Або масштабуйте на більшу кількість, коли 66% у цій групі звільняються.
"й прям всіх мобілізували" - цього я теж не писав, це ви звично вже брешете.
whois2010
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 15384153851538615387>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 129230
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 315398
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1000887
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron