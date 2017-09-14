whois2010 написав:до періоду завершення статусу підприємства критич. іфр-ри, з таких працівників бронь не знімається при звільненні "квотних" 50%, які утворювали резерв під бронювання. При переотриманні критички, просто вже менше зможуть забронювати, якщо до того часу не наберуть працівників додатково у штат. Що не реально майже Наприклад, було 10 військовзобов'язаних. 5 забронювали, 5 без броні (з відстрочками, наприклад), створюють квоту. 1 без броні звільнився. Залишається 5 з бронею, 4 без. Щоб забронювати ще одну людину, треба буде в штат тепер оформити 3-х працівників (буде 6 з бронею, 6 без). Проблема не має рішення при мертвому ринку працівників.
Воно б якось працювало якби проходження псевдо ВЛК не означало автоматом мобілізацію незважаючи на стан здоровья. А так, навіть хворі М25-60 пішли на самоізоляцію, хоча могли б якось працювати в народному господарстві. Оновлений план сво напевно досконалий.
UA написав:а 5 треба знайти з до 25 років або інвалідів?
за інвалідів не знаю, чи впливають вони на квоту мабуть так, якщо група не пожиттєва, і вони не викресленні залізобетонно з обліку а за рахунок студентів якраз розширяли квоту
Якщо так, то ковбаса вся буде імпортна.
я про це 3 роки вже пишу
Xуйло нагородив держ. нагородами авторів винаходу? Випуск 18 - 22 вкладається в оновлений план сво.
штучно створили режим "мерщій! або зараз або ніколи, бо залізний занавіс 2.0" тому їдуть ті хто ніхто і не планував ніколи їхати і кому до дупи були єврорадощі і втрати молоді такі, що ніякими бд сво не досягнути за кордоном їм буде не цікаво асоціювати себе з токсичною батьківщиною з усім витікаючими наслідками
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 07 жов, 2025 13:27, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Можна більш докладно пояснити тим, хто здичавів блукаючи серед ієрусалимських сосен?
база для 50% заброньованих арифметично зменьшиться, через звільнення молоді тому частині заброньованих і засвітившихся - з речами на вихід хоча наврядчи пройдене влк прискорить їх мобілізацію якщо вони підуть в режим самоізолязації як вже більшість народу
Тобто є 10 працівників. 5 з них мають бронь а 5 треба знайти з до 25 років або інвалідів? Якщо так, то ковбаса вся буде імпортна. Xуйло нагородив держ. нагородами авторів винаходу? Випуск 18 - 22 вкладається в оновлений план сво.
Скорее та что останется будет дороже импортной За бронь ещё и занести ж потребуют исходя из оборота просящего
Уже третій тиждень найпотужніша атомна станція Європи працює на дизельних генераторах. 23 вересня після обіду росіяни відключили окуповану Запорізьку АЕС від української енергетичної системи.
У вересні Москва вирішила діяти ще радикальніше: відключила ЗАЕС від останньої високовольтної ЛЕП, на станції стався вже десятий блекаут. Відтак увімкнулися аварійні дизель-генератори. У Кремлі звинуватили Збройні сили в пошкодженні лінії, що з'єднувала Запорізьку АЕС з енергосистемою України.
Українська влада спростувала абсурдні закиди. У Енергоатомі повідомили: на території під контролем ЗСУ високовольтна лінія на 750 кВ справна, тож станцію можна будь-якої миті підключити до неї. Але росіяни не хочуть робити це і знову взялися за ядерний шантаж не лише України, а й усього світу.
До перезапуску Запорізької АЕС Росія готується вже кілька місяців і не приховує цього. На початку червня Кремль офіційно повідомив МАГАТЕ про намір відключити станцію від української енергомережі. А вже у вересні росіяни знову відправили організації повідомлення про початок процесу. Місяць тому на станцію приїздив Сергій Кирієнко, заступник голови адміністрації Путіна. Окупаційна російська адміністрація пообіцяла, що до кінця року ЗАЕС стане частиною енергетичної мережі РФ.
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 07 жов, 2025 14:17, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Відкупитися від ТЦК на місці на вулиці коштує 500 євро, – старший лейтенант НГУ розповів розцінки у ТЦК. Окрім того, військовий розповів, що "вийти з буса" коштує 1000 євро, відкупитися в ТЦК до оформлення документів коштує 10 000 євро, а після оформлення документів – 15 000 євро. Стоцький, Герой України, озвучив цінник, про який почув в Ужгороді. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/727 ... inki-v-tck