RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15387153881538915390>
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 14:44

  Letusrock написав:...........
- в Перечин релокують краматорські підприємства (по виробництву вітроустановок), Перечин фактично стає Нью-Краматорськ
Это сильное преувеличение.
Такой заводик малая доля Краматорска.

- значна частина керівних посад в силових відомствах та тцк опиняється в руках тих же харківсько-донецьких, часто з "вірменськими" прізвищами
Каким образом?
Не сами же себя назначили?
Почему сменили старых?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 жов, 2025 15:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36613
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 14:48

  whois2010 написав:Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн. у низових - комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто).
Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.
Это где такое счастье?
Я к вам приеду поработаю.
Или до 50 тыс. это на практике от 15 тыс.?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36613
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 14:53

  jump написав:Відкупитися від ТЦК на місці на вулиці коштує 500 євро, – старший лейтенант НГУ розповів розцінки у ТЦК.

Окрім того, військовий розповів, що "вийти з буса" коштує 1000 євро, відкупитися в ТЦК до оформлення документів коштує 10 000 євро, а після оформлення документів – 15 000 євро.

Не зрозуміло яка різниця "на вулиці" і "вийти з буса".
Якщо у тебе є 500 євро то ти платиш, навіщо тобі заходити в бус і там платити 1000?
Чи ти заходиш в бус і ви всі їдете за 1000 євро куди ти скажеш?
Хто в темі, посніть.
*і 500 євро виглядає щось підозріло мало. Я чув вже про розцінки $2000-$3000 "на вулиці".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6784
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 14:55

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Якийсь відсоток по дорозі, більшість при прикритті обʼєктів.
d44 натякав що відсотки збиття "трохи" накручені для підтримки необхідного рівня потужності
......
Такой необходимости, скорее всего, нет.
Накручивать начинают с самого низа. Пока дойдёт до верха, уже всё достаточно накручено.
Это, конечно, предположение, но, думаю, недалеко от истины.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36613
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:15

  UA написав:
  whois2010 написав:Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн. у низових - комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто).
Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.

Зарплатня до 50 тис. грн. це реально так?
Подивився на ціну нормальної СК ковбаси (з мяса і без птахів) в онлайн супермаркета. 1000-1300 грн за кіло.
Правільной дорогой ідете товаріщі! :mrgreen:

Это не самая дорогая.
И сейчас уже и хорошая варенка 500+.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36613
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:24

  whois2010 написав:
  whois2010 написав:у низових - комірники, працівники складу і т.і.

Можливо брутто. У розмові прозвучало, що отримують під 50, але звільняються. Компанія міцна, схоже на правду

"під" це означає "до". Може для тієї компанії 25К це "під 50". :D
Не схоже на правду що на 50К не можуть знайти людей на низові.
Що за місто таке богате?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6784
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:26

  andrijk777 написав:
  jump написав:Відкупитися від ТЦК на місці на вулиці коштує 500 євро, – старший лейтенант НГУ розповів розцінки у ТЦК.

Окрім того, військовий розповів, що "вийти з буса" коштує 1000 євро, відкупитися в ТЦК до оформлення документів коштує 10 000 євро, а після оформлення документів – 15 000 євро.

Чи ти заходиш в бус і ви всі їдете за 1000 євро куди ти скажеш?

Именно так: бус (обычно) не сразу на подвал едет - еще счастливчиков по дороге подбирают. Если по "звонку другу" за время тура успевают найти нужную сумму - считай повезло...
_hunter
 
Повідомлень: 10698
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:28

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Якийсь відсоток по дорозі, більшість при прикритті обʼєктів.
d44 натякав що відсотки збиття "трохи" накручені для підтримки необхідного рівня потужності
......
Такой необходимости, скорее всего, нет.
Накручивать начинают с самого низа. Пока дойдёт до верха, уже всё достаточно накручено.
Это, конечно, предположение, но, думаю, недалеко от истины.

Там имелось в виду - "для поддержки у низов" уровня.
_hunter
 
Повідомлень: 10698
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:30

  Letusrock написав:
  d44 написав:...до речі, вчора замислився. Нам доповідають (малюють таблицю) що під час чергової масованої атаки збито майже 80-90 відсотків. А поруч дают карту з маршрутами сотень цілей від східного кордону до аж Закарпатті. Туди ракети, туди шахеди, місця вільного від намальованих траєкторій немає вже. Питання - що, все збивають в кінцевій точці?

Ахтунг, для обробки інформації з цього абзацу потрібне критичне мислення.

Якого в тебе немає
  Letusrock написав:Не рекомендується для читання свідкам розвалу рф та шукачам останньої верби. :mrgreen:

Але є різновиди вкидів )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12219
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:33

  Letusrock написав:Після квітня 2022 (розводняк з ТРО) на такі казочки ведеться все менше й менше народу

Ось і доказ, що у тебе відсутне критичне мислення ... про "розводняк з ТРО" - тупий вкид

Бо є ТРО в складі ЗСУ і там платять гроші, а є місцеве ТРО і там безкоштовно
Але деяким стояти на блок-постах закарпатського фронту задарма було в западло
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12219
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15387153881538915390>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 129356
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 315532
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1001023
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6772)
07.10.2025 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.